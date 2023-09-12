KRIEG band usa
12.09.2023

Black metal ist KRIEG: встречаем новую тему американских блэк-ветеранов

Новинки и новости

Уважаемая старая американская группа KRIEG, которую основал Neill ‘Imperial’ Jameson в 1994-м под названием IMPERIAL, а с 97-го стал продвигать как самостоятельный полноценный коллектив, анонсировала выпуск альбома Ruiner. (Предыдущий лонгплей с оригинальным материалом, Transient, вышел в 2014 году.)

Пресс-релиз обещает «беспощадный и безжалостный блэк-метал в рефлексивной манере», — что, в общем, мало чего поясняет, но если вы немного знакомы со стилистически неоднородной дискографией группы, знаете, что способны они в равной степени и на сырое злобное диссонантное молотилово, и на меланхолические призрачные мелодические пассажи на грани траурного атмо-блэка… так что, в общем, не послушав альбом целиком, заранее не определишь.

Однако уже можно посмотреть видео на новый трек «No Gardens Grow Here» — и ждать октябрьского релиза!

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1 comment

  • Green написал(а):

    Давольно стандартно в начале….но на видео немного залип и с 3:05 стало куда интереснее)) а в целом вызывает интерес лишь тем что до сих пор ещё в теме….как то так.

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