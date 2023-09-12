Black metal ist KRIEG: встречаем новую тему американских блэк-ветеранов

Black metal ist KRIEG: встречаем новую тему американских блэк-ветерановНовинки и новости
Уважаемая старая американская группа KRIEG, которую основал Neill ‘Imperial’ Jameson в 1994-м под названием IMPERIAL, а с 97-го стал продвигать как самостоятельный полноценный коллектив, анонсировала выпуск альбома Ruiner. (Предыдущий лонгплей с оригинальным материалом, Transient, вышел в 2014 году.)
Пресс-релиз обещает «беспощадный и безжалостный блэк-метал в рефлексивной манере», — что, в общем, мало чего поясняет, но если вы немного знакомы со стилистически неоднородной дискографией группы, знаете, что способны они в равной степени и на сырое злобное диссонантное молотилово, и на меланхолические призрачные мелодические пассажи на грани траурного атмо-блэка… так что, в общем, не послушав альбом целиком, заранее не определишь.
Однако уже можно посмотреть видео на новый трек «No Gardens Grow Here» — и ждать октябрьского релиза!
Автор: Anastasiya Количество просмотров: 76
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Комментарии
Green:
Давольно стандартно в начале….но на видео немного залип и с 3:05 стало куда интереснее)) а в целом вызывает интерес лишь тем что до сих пор ещё в теме….как то так.…
Green:
Юрий написал(а):
На зону бы его , там бы в миг в жопу его отпердолили за такие «шалости» )) То педересню в стране официально приветствуют , то пистализов пиарят ……
Алексей:
Чорны написал(а):
Ботва.
Человеческая многоножка 2 покруче будет.
Живая мертвечина еще покруче будет!…
Другой Александр:
Юрий написал(а):
На зону бы его , там бы в миг в жопу его отпердолили за такие «шалости» )) То педересню в стране официально приветствуют , то пистализов пиарят ……
Другой Александр:
Дружище Христос написал(а):
goremyka написал(а):
Юрий написал(а):
На зону бы его , там бы в миг в жопу его отпердолили за такие «шалости» )) То педересню в стране офиц�…
PitBull:
goremyka написал(а):
Юрий написал(а):
На зону бы его , там бы в миг в жопу его отпердолили за такие «шалости» )) То педересню в стране официально приветствуют , то пис�…
Anastasiya:
Mustdie написал(а):
Падажжите, это не рофл? Чуваки на полном серьезе выпустили трек с таким видеорядом?
Они так видят )))…
Дружище Христос:
goremyka написал(а):
Юрий написал(а):
На зону бы его , там бы в миг в жопу его отпердолили за такие «шалости» )) То педересню в стране официально приветствуют , то пис�…
goremyka:
Юрий написал(а):
На зону бы его , там бы в миг в жопу его отпердолили за такие «шалости» )) То педересню в стране официально приветствуют , то пистализов пиарят ……
Чорны:
Тема куни не раскрыта.
То ли дело конец 80-х, начало 90-х от Private, например.…
juris:
Юрий:
На зону бы его , там бы в миг в жопу его отпердолили за такие «шалости» )) То педересню в стране официально приветствуют , то пистализов пиарят … развитой СалоЗапад ))…
Mustdie:
Падажжите, это не рофл? Чуваки на полном серьезе выпустили трек с таким видеорядом?…
Давольно стандартно в начале….но на видео немного залип и с 3:05 стало куда интереснее)) а в целом вызывает интерес лишь тем что до сих пор ещё в теме….как то так.