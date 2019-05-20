Безумные аукционы. Бумажная тарелка из-под пиццы Курта Кобейна ушла за $22400

Коллекционеры и аукционы, продающие/покупающие не произведения искусства, а все, что витает где-то рядом, валяется в мусорках и остается на грязных столах ресторанов, временами кажутся субъектами запредельного. Одно дело — редкая пластинка или гитара. Ну или, черт с ним, мерч. Тушь Элиса Купера. С трудом, но понять еще можно. Однако временами на аукционы меморабилии выставляется такое, что иначе, как трэшем, не назовешь — и ведь берут же, берут!

Пару дней назад за $75 000 с аукциона ушел кардиган Курта Кобейна — тот самый, серенький, в котором музыкант запомнился на своем последнем фотосете 1993 года. Кстати, ему тогда было жутко плохо, фотосессию из изначального места в парке пришлось перенести в подвал отеля, и музыкант смачно блевал после снимков.

И еще один восхитительный лот: бумажная тарелка, из которой Курт 23 апреля 1990 года ел пиццу, а после написал вручную сетлист выступления. Продана за $22 400! Ну серьезно, тарелка.

Однако истории аукционов помнят еще и не такое.

За $530 в 2010-м ушла баночка воздуха, собранная рядом с тем местом, где стояли Brad Pitt и Angelina Jolie.

За $5300 продали платочек, в который высморкалась Scarlett Johansson.

Почти за $4000 был продан тест на беременность, который оставила в туалете Britney Spears. Положительный, кстати. А ее пожеванную жвачку оценили в $14 000.

Клочок волос с головы Justin Bieber в баночке с автографом поп-звезды ушел с аукциона за $40 668.

Рентгеновский снимок Marilyn Monroe потянул на $45 000. А последний подписанный ею чек — на $15 000.

За $25 452 безумный фанат купил гнилой зуб, который в 60-х удалил John Lennon, а затем зачем-то подарил хозяину своей квартиры (наверное, что-то знал про будущие аукционы). Мужик говорит, что с помощью современных технологий и оставшихся тканей планирует клонировать рок-легенду.

Когда Michael Jackson снимался в рекламном ролике «Пепси», пиротехника вышла из-под контроля, и певец получил сильные ожоги. Клок его обгоревших волос был продан в 2009 году за $1600.

Кусочек тоста, который укусил Justin Timberlake, продавался за $814.

Грязные носочки, что после концерта выбросил Bryan Adams, потянули $700.

В 2006 году возникло возгорание в доме Ozzy Osbourne, причиной которого стала бронзовая лампа в виде обнаженной женщины. На следующий год эту лампу продали с аукциона за $2500.

Старая кредитная карта, которую в 90-х использовала Madonna, была продана за $2560.

Заявку на получение кредита в 5 млн. за подписью Whitney Houston, выставляют за сумму около $1000.

В общем, что я хочу сказать. 15 июля в Минск приезжает Джаред Лето. Хороший повод походить за ним по кафе-ресторанам и забрать хоть какую салфетку. Или стащить носочек. Вдруг пригодится…