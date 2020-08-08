BENEDICTION возвратились: слушаем тему «Rabid Carnality»Новинки и новости
Новинок от BENEDICTION не видели с 2008 года; в группе из оригинального состава осталось три человека (причем вокалист 90-х Dave Ingram вернулся буквально совсем недавно — после того, как Dave Hunt предпочел сконцентрироваться на ANAAL NATHRAKH и научных исследованиях); волосы и бороды стали белее, морщин больше — однако все это не мешает британским ветеранам выпускать музыку, морально и стилистически принадлежащую настолько старой школе, насколько европейский дэз-метал вообще в нее когда-то ходил.
Припанкованная бесстрашная прямолинейность, гитарные отсылки к хэви-металу, интенсивный фирменный кач; четко, лаконично, по делу, без лишнего. И узнаваемый Ingram. В качестве первого сингла к выходящему в октябре альбому Scriptures группа выпустила тему «Rabid Carnality». Слушаешь и понимаешь: ничто никуда никогда не уходит. Прошлого не существует.
Автор: Anastasiya Количество просмотров: 127
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Три оригинальных человека — это очень хорошо. У некоторых ни одного и функционируют.
Бальзам на душу!