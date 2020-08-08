08.08.2020

BENEDICTION возвратились: слушаем тему «Rabid Carnality»

Новинки и новости

Новинок от BENEDICTION не видели с 2008 года; в группе из оригинального состава осталось три человека (причем вокалист 90-х Dave Ingram вернулся буквально совсем недавно — после того, как Dave Hunt предпочел сконцентрироваться на ANAAL NATHRAKH и научных исследованиях); волосы и бороды стали белее, морщин больше — однако все это не мешает британским ветеранам выпускать музыку, морально и стилистически принадлежащую настолько старой школе, насколько европейский дэз-метал вообще в нее когда-то ходил.

Припанкованная бесстрашная прямолинейность, гитарные отсылки к хэви-металу, интенсивный фирменный кач; четко, лаконично, по делу, без лишнего. И узнаваемый Ingram. В качестве первого сингла к выходящему в октябре альбому Scriptures группа выпустила тему «Rabid Carnality». Слушаешь и понимаешь: ничто никуда никогда не уходит. Прошлого не существует.

Количество просмотров: 127

Читайте также:

2 комментария

  • Bronco написал(а):

    Три оригинальных человека — это очень хорошо. У некоторых ни одного и функционируют.

    >>>
  • бибигон написал(а):

    Бальзам на душу!

    >>>

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_bye.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_good.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_whistle3.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml-scratch.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_wacko.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_yahoo.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_heart.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml-cool.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_rose.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml-smile.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_yes.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_cry.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_sad.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_unsure.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_wink.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_blush.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_facepalm.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml-straight.gif 
 

антиспам-проверка (введите число) *