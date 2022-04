BELPHEGOR записали песню про ковид

Группа BELPHEGOR представила первый сингл и лирик-видео на тему «Totentanz — Dance Macabre» из будущего альбома The Devils. И нарезка-подложка, которую создал Thomas Keplinger, объединившая в эпилептически мельтешащем угаре трупики животных, бомбежки, Гитлера, людей в медицинских масках, изможденных африканских детей и марширующих солдат, напоминает то ли осовремененную заставку к фильму «Лики Смерти», то ли мини-агитку о социальных катастрофах, то ли клип каких-нибудь условных RAGE AGAINST THE MACHINE.

В тексте много про ковид (а Австрии во время пандемии были очень строгие ограничения — вероятно, достали беднягу Хельмута):

New doctrine of the conditioned herd

Manmade covid worship, festering decay

Deadly sin of greed, corrupted wanton rulers

From inside the flames preach your fatal deceit

Kneel before the new plague

Bow down to the exalted crown of sars

There is no hope for man

All human life must die

Tanze den Tod mit dem Gott der Pest

Waves of fire…