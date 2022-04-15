belphegor
15.04.2022

BELPHEGOR записали песню про ковид

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Группа BELPHEGOR представила первый сингл и лирик-видео на тему «Totentanz — Dance Macabre» из будущего альбома The Devils. И нарезка-подложка, которую создал Thomas Keplinger, объединившая в эпилептически мельтешащем угаре трупики животных, бомбежки, Гитлера, людей в медицинских масках, изможденных африканских детей и марширующих солдат, напоминает то ли осовремененную заставку к фильму «Лики Смерти», то ли мини-агитку о социальных катастрофах, то ли клип каких-нибудь условных RAGE AGAINST THE MACHINE.

В тексте много про ковид (а Австрии во время пандемии были очень строгие ограничения — вероятно, достали беднягу Хельмута):

New doctrine of the conditioned herd
Manmade covid worship, festering decay
Deadly sin of greed, corrupted wanton rulers
From inside the flames preach your fatal deceit
Kneel before the new plague
Bow down to the exalted crown of sars
There is no hope for man
All human life must die
Tanze den Tod mit dem Gott der Pest
Waves of fire…

Ну а песня сама по себе недурна, напориста, по «бельфегоровским» меркам мелодична и вокалами напоминает дела среднего периода дискографии группы.

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