Белая армия, черный барон. GOD DETHRONED вернулись с «военным» альбомом «The World Ablaze»

…Они возвратились, чтобы продолжить с того же места, на котором закончили. GOD DETHRONED, отсчитавшие четверть века с момента основания, ставили свою историю на паузу несколько раз. Группа замораживалась на три года в середине 90-х, потом выруливала снова — чтобы уйти в подполье уже в 2011-м. И опять прошло три года. И опять сирены возвестили: вставай, мол, Генри, в последний бой — который трудный самый. В общем, в мае у голландцев выходит альбом The World Ablaze, завершающий трилогию о Первой мировой, предыдущие главы которой были написаны в 2009-м (Passiondale) и 2010-м (Under The Sign Of The Iron Cross).

God Dethroned

Знакомых лиц в текущем составе значится всего два: сам гитарист-вокалист/основатель команды Henri Sattler, а также драммер Michiel van der Plicht, игравший в GOD DETHRONED в период 2009-2012.

Заведовавший же студийной работой Dan Swanö прокомментировал The World Ablaze примерно следующим образом: «GOD DETHRONED заложили крутой поворот, разом проехав все возможные поджанры дэз-метала. С восхитительным перфекционизмом. С запоминающимися припевами и мощнейшими мелодическими хуками. На мой взгляд, в первую очередь новый материал должны оценить фанаты BOLT THROWER».

, рубрика(и): God Dethroned

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Комментарии

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  1. Balog 07.04.2017 в 10:57

    А ничего так , надо бы заслушать

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