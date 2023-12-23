Лучшее беларуское «днище». CHALLENGER DEEP выпустили новый альбом!Новинки и новости
Любопытно, как беларуский метал всплывает то и дело в американском подполье. В сентябре в жаркой техасской дыре, которая три дня представляла максимально упоротый дэз-метал андеграунд (вот состав этого типа феста, на который собралось всего пару сотен человек), внезапно выходишь в курилку и видишь парня в майке EXTERMINATION DISMEMERMENT, который, оказывается, общается с кучей общих знакомых на брутал-сцене РБ. Сегодня на локальном шарлоттском подвальном анти-рождественском метал-шоу подходит пьяненький волосатый американец — и такой: а ты это, из хиткиллера, что ли? Я, в шоке: «Ээээ… ну… да…» «А я, — говорит, фанат группы DOWNCROSS, — попадались, когда искал инфу о них, на твоем сайте, а потом увидел по фоткам, что мы ходим на одни и те же концерты в Каролине».
Оказалось, парень пишет для вебзина Last Rites и вообще неплохо шарит в восточноевропейской метал-сцене. Так вот! Значит, надо продолжать продвигать.
Ведь буквально сегодня в Сети появился новый, третий, долгожданный (девять лет, однако!) альбом CHALLENGER DEEP III. The Path, и для тех, кто любит, чтобы на них истошно орали, изводили озверевшей депрессией, рвали наотмашь душевные струны и топтались стальными каблуками по обнаженным нервам — этот чудный пост-хардрок/пост-блэк коллектив готов предоставить свои услуги в количестве шести глав-посвящений. «Sacrifice», «Filth», «Passion», «Confidence», «Indifference», «Joy». Всего полчаса звучания — но мало, поверьте, не покажется.
Автор: Anastasiya Количество просмотров: 60
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Комментарии
СиРОЖА:
Чинчгачгук написал(а):
СиРОЖА написал(а):
А вообще если соло крутое то его обязательно запомнят… Вот я например отлично помню соло из tornado of souls, ибо его придум�…
Juris:
Le$ov1k:
gdlb:
Наблюдал их в начале прошлого десятилетия на западном фестивале. По вайбу дуэт выглядел сильно убедительнее БМ мейнстрима, игравшего там же на более главных сцена�…
Дед Аким:
К концу года, что-то такое, по настоящему достойное, имеющее историческое, культурное наследие и просто приятно просмотреть, послушать. Лучший концерт за всю истор�…
Juris:
Juris:
Почему бы и нет … музыкально норм проект, не более того + «культовость» надуманная (имхо)…
Зануда:
Йееее! …
Евгений:
Писюн c глазами написал(а):
juris написал(а):
тоже мне новость… металлисты давно этим вашим ИИ пользуются вот к примеру за деда Аббатха и деда Демоназа давно ИИ т�…
Спадар Антось:
>> После того, как кто-то в ютубе написал про ассоциации с NEVERMORE, я теперь тоже слышу озверевшую экстрим-версию NEVERMORE.
Цяпер і мне NEVERMORE чуецца! …
Deuce:
О супергруппах говоря.
Там For My Pain решили вернуться.
https://tuonelamagazine.com/finnish-gothic-metal-supergroup-for-my-pain-reunite-after-20-years/…
b13:
juris:
нормуль проект… хоть и не бомба, а всё по-бодрее позднейших «железо-бетонных» морбидов…
Метал мир тесен