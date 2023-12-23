Challenger Deep band belarus
23.12.2023

Лучшее беларуское «днище». CHALLENGER DEEP выпустили новый альбом!

Новинки и новости

Любопытно, как беларуский метал всплывает то и дело в американском подполье. В сентябре в жаркой техасской дыре, которая три дня представляла максимально упоротый дэз-метал андеграунд (вот состав этого типа феста, на который собралось всего пару сотен человек), внезапно выходишь в курилку и видишь парня в майке EXTERMINATION DISMEMERMENT, который, оказывается, общается с кучей общих знакомых на брутал-сцене РБ. Сегодня на локальном шарлоттском подвальном анти-рождественском метал-шоу подходит пьяненький волосатый американец — и такой: а ты это, из хиткиллера, что ли? Я, в шоке: «Ээээ… ну… да…» «А я, — говорит, фанат группы DOWNCROSS, — попадались, когда искал инфу о них, на твоем сайте, а потом увидел по фоткам, что мы ходим на одни и те же концерты в Каролине».

Оказалось, парень пишет для вебзина Last Rites и вообще неплохо шарит в восточноевропейской метал-сцене. Так вот! Значит, надо продолжать продвигать.

Ведь буквально сегодня в Сети появился новый, третий, долгожданный (девять лет, однако!) альбом CHALLENGER DEEP III. The Path, и для тех, кто любит, чтобы на них истошно орали, изводили озверевшей депрессией, рвали наотмашь душевные струны и топтались стальными каблуками по обнаженным нервам — этот чудный пост-хардрок/пост-блэк коллектив готов предоставить свои услуги в количестве шести глав-посвящений. «Sacrifice», «Filth», «Passion», «Confidence», «Indifference», «Joy». Всего полчаса звучания — но мало, поверьте, не покажется.

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