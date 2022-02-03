Беларуский альбом месяца: KRVVLA «X»Блог
KRVVLA много лет шли к изданию полноценного полноформатника: демо, несколько EP, синглов, ряд душераздирающих выступлений, — и вот наконец на итальянском лейбле Brucia Records, специализирующемся на блэке, экспериментальщине и авангарде, теперь уже квартет (да-да, в некогда принципиально инструментальной команде ныне есть вокалист, плюс помогла в записи Ксения Кунденко из группы SUPRUGA — отчего стало еще страшней) реализовал альбом X. И он очень крут!
Гипнотический диссонантный шквальный звук, гнетущая, затягивающая в чернильно-черную воронку атмосфера безысходности, пронизанная ледяной грубой мелодикой и потусторонними эмбиентальными вкраплениями. Похожие ощущения вызывал дебютник литовцев AU-DESSUS (что любопытно, треки у них тоже именовались римскими цифрами) — однако KRVVLA, каждый трек которой, едва давая выдохнуть, швыряет из одного штормового пост-блэкушного фронта в другой, звучит выразительнее и неистовей.
Шикарная работа со звуком, впечатляющая продуманность, проработанность каждой детали. В общем и целом… огонь!
Прослушать альбом целиком можно здесь. А вот пара треков.
Автор: Anastasiya Количество просмотров: 33
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Беларуский альбом месяца: KRVVLA «X»
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Это еще один «смузи-блэк» типа? И название как прочитать — крВВВла? Или кр55ла? Дьявол, кто им эти названия сейчас придумывает?