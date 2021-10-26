Беларуская депрессия: первый альбом ABSENCE OF LIFE «Instinct Of Self​-​Destruction»

Младшенький, еще более депрессивный, чем мамка, наследник DYMNA LOTVA под названием ABSENCE OF LIFE 11 октября выпустил дебютник Instinct Of Self​-​Destruction — так что если ваша жизнь недостаточно страшна и сера, наши рекомендации. (Кстати, «лотва» тоже в обозримом будущем представит новый материал — хотя Nokt с некоторых пор живет в Киеве и работать приходится по удаленке.)

<a target="_blank" rel="nofollow" href="https://absenceoflife.bandcamp.com/album/instinct-of-self-destruction" >Instinct Of Self-Destruction by Absence Of Life</a>

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