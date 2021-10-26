26.10.2021
Беларуская депрессия: первый альбом ABSENCE OF LIFE «Instinct Of Self-Destruction»Блог
Младшенький, еще более депрессивный, чем мамка, наследник DYMNA LOTVA под названием ABSENCE OF LIFE 11 октября выпустил дебютник Instinct Of Self-Destruction — так что если ваша жизнь недостаточно страшна и сера, наши рекомендации. (Кстати, «лотва» тоже в обозримом будущем представит новый материал — хотя Nokt с некоторых пор живет в Киеве и работать приходится по удаленке.)
Автор: Anastasiya Количество просмотров: 52
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