Барабанщик URIAH HEEP: «Если мы достаточно хороши, чтобы звучать в эфире в 2018-м, то, пожалуйста, уважайте тот факт, что мы рвем задницы, сочиняя потрясающую новую музыку»

Группа URIAH HEEP недавно выпустила 25-й студийник Living The Dream, но, тем не менее, к обиде музыкантов, время для них будто остановилось — и, стоит включить рок-радиостанцию, услышать можно максимум «Easy Livin'» или «Lady In Black» (а когда эфирного времени много — то, возможно, «July Morning»). И это, по признанию драммера группы Russell Gilbrook, их дико бесит.

«Меня больше всего раздражает их власть, то, что им разрешают подобное делать, — возмущается Рассел, — ведь без таких групп, как мы, никакой радиостанции бы у них не было вовсе. Так вот и бесит! Если мы по-прежнему достаточно хороши, чтобы звучать в эфире в 2018-м, то, пожалуйста, уважайте тот факт, что мы рвем свои задницы, сочиняя и выпуская потрясающую новую музыку, которая нравится фэнам, и которую они хотят слышать. И ставьте именно это!

Мы тратим много времени и сил, не ездим в туры, чтобы реализовать фантастический материал, который вы не хотите ротировать. Понятно, что периодически возникает желание поностальгировать и покрутить старые темы (которые мы, в общем, тоже хотим, чтобы слушали), но хочется, чтобы в эфир попадали также и новые. Мы ими гордимся не меньше, чем своим славным наследием.

Ну и еще минутка ненависти от меня лично. Если вам, допустим, выделено три минуты на песню URIAH HEEP, то почему это непременно должна быть «Easy Livin'»? Почему она идет первым номером в списке трехминутных треков нашей команды? Почему бы не разнообразить свой выбор, не поставить ради любопытства что-то другое? Ведь и без того каждый наизусть знает «Easy Livin'», елы же палы».

В общем, чтобы никого еще сильней не обидеть, представлю вашему вниманию две песни свежайшего релиза команды (причем да, обе весьма хороши), а также анонс: 7 декабря ветераны приедут в Минск. С программой, хехе, «the greatest hits».