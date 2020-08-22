Барабанщик QUIET RIOT Frankie Banali проиграл борьбу с раком. R.I.P.Блог
«Жаль услышать, что умер Frankie Banali. Он открыто рассказывал о своей болезни, боролся с ней, преодолевал интеллигентно и смело. RIP.», — написал сегодня Paul Stanley, почтив, как и многие другие музыканты, добрым словом легенду QUIET RIOT. Фрэнки единственный играл в коллективе начиная с классического состава начала 80-х до 2020 (периодически совмещая это с W.A.S.P) — а также с 1994 года занимался менеджерскими вопросами. Пока гадина болезнь не отняла свое.
Весной прошлого года у музыканта диагностировали рак поджелудочной в последней стадии, после чего врачи дали срок: до полугода. Тем не менее, Банали лечился, держался, спасался, играл в прошлом году концерты, пока мог. Но спустя 16 месяцев сражений все же не выдержал. Организм стал отвечать на продолжительную химиотерапию инсультами, и в возрасте 68 лет, в статусе барабанного метал-гуру, Фрэнки не стало.
«I Used To Be A Rock Star….. Now I’m Just The Guy Across The Street….», — написано в заголовке его фэйсбук-профиля. А супергруппа на том свете, кажется, лишь разрастается. К сожалению.
Автор: Anastasiya Количество просмотров: 83
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