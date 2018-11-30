Back Draft Rock Bar закрывается

Музыка, к сожалению, в нем не проиграла и года, доказывая, что ни дорогой стильный ремонт, ни энтузиазм порою не в силах создать свою преданную тусовку. «Дорогие друзья, музыканты и посетители нашего клуба! — написал арт-директор Александр Кныш. — Вынужден сообщить вам новость о том, что наше заведение закрывается. Нам есть что вспомнить: множество великолепных концертов, музыки, драйва, эмоций. К сожалению, в нашей песне все закончилось.

Мы, и я в том числе, движемся дальше, жизнь продолжается, ну а всем вам от себя лично я хочу выразить огромную благодарность за то, что были с нами и принимали участие во всем этом! Отдельный и огромный респект всем группам и музыкантам. До конца недели провожаем клуб и кто хочет оторваться напоследок, ждем в Back Draft!»