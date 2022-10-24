BABYMETAL
24.10.2022

BABYMETAL снова в деле. «Три метал-духа сияют с 2010 года»

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Группа BABYMETAL, пользовавшаяся истерическим успехом в прошлом десятилетии, на некоторое время ушла со сцены. Девушки выросли — а также в какой-то момент проект составно посыпался. Ушла одна из участниц (Yuimetal), а также в 2018-м в результате несчастного случая (упал со смотровой башни астрономической обсерватории) умер гитарист Mikio Fujiok. Так, после релиза третьего альбома Metal Galaxy девочки и их продюсеры ушли в тень.

Тем не менее, тема оказалась слишком прибыльна, чтобы просто взять и одномоментно зарыть. Поэтому некоторое время назад было заявлено о победном возвращении BABYMETAL в строй (официально это теперь дуэт) и выпуске концептуального альбома The Other One в марте следующего года. Кроме того, на 2023-й уже намечен тур с SABATON, и судя по грандиозному энтузиазму, коим был встречен сингл «Divine Attack», шоу будет продолжаться!

«Три метал-духа сияют с 2010 года, и даже если им суждено покинуть Землю, все равно будут светиться в наших сердцах во всей Метал Галактике. Легенда превращается в миф, который, в свою очередь, превращается в элегантные шорты Живую Легенду. А куда ведет лестница после… знает только Fox God.»

В мифологии или чем там еще окружают себя японки, не разбиралась, но фанатам предлагается целый клубок тайн, интриг и прочих хитросплетений в попытках понять, кто и в кого превращается. Пока же можно просто послушать новый трек, дабы представить, что будет полировать крупнейшие концертные площадки в будущем году.

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