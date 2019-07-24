BABYMETAL: когда шутка затянулась

В октябре японки BABYMETAL издают третий альбом Metal Galaxy, и глядя на клипы группы сегодня, начинаешь испытывать неловкое ощущение, что прикол затянулся. Это было круто, свежо, необычно и кавайно в 2011-м. Выпуская на волю лоли-фантазии, в симпатиях к мелким миловидным японским экстремалкам признавались все подряд, от Мэрилина Мэнсона до Роба Хэлфорда, Джина Симмонса, музыкантов CARCASS, ANTHRAX и SLIPKNOT. Дебютник 2014 Babymetal завалили наградами, девчушки поехали в мировое турне, и… прекрасно продержались еще пару лет.

babymetal2019-metal-galaxy-albumАльбом 2016-го Metal Resistance, хотя и утратив очарование новизны, по инерции здорово прокатился по чартам (оно и немудрено: как положено любой поп-группе, за BABYMETAL стоит толпа аранжировщиков-продюсеров). Но потом как-то подкатили неприятности. В 2017-м нелепой смертью умер 36-летний гитарист группы Mikio Fujioka, упав с высокой обзорной площадки. В 2018-м трио покинула одна из девушек, Yuimetal, сославшись на проблемы со здоровьем, — а заодно объявив о старте сольной карьеры.

babymetal2019-elevator-new-albumНу и самое главное. Девочки выросли. Оставшиеся Suzuka Nakamoto и Moa Kikuchi перешагнули 20-летний рубеж, выйдя из возраста детского «Евровидения» и ути-пути милоты а-ля «такие маленькие, а уже миталистки». Так что к третьему альбому и 2019 году BABYMETAL, по сути, неплохо поменять бы формат (а еще и название), чтобы однажды не случилось неприятного чувства, что тебе почти 50, а ты все еще Рыжий из «иванушек» и, состроив дурацкий голос, поешь большому залу наивную #уиту.

Получится ли у одного из самых успешных проектов последней десятилетки не просесть на Metal Galaxy и сохранить адекватность? Судите сами.

, рубрика(и): Блог

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Комментарии

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  1. DimaCar 25.07.2019 в 00:25

    Вот так дела… Хотя, если подумать, то для такого проекта было бы можно рекрутировать каждый год новых детей и вообще не париться с тем что они взрослеют, стареют и так далее… кому это все интересно…

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  2. WR 25.07.2019 в 10:24

    DimaCar написал(а):
    для такого проекта было бы можно рекрутировать каждый год новых детей
    Азиаты все на одно лицо?

    А ващпе, никогда не понимал этого ажиотажа вокруг этих биберов женскаго полу.

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  3. sopor666 25.07.2019 в 12:57

    Ну просядут и просядут. Зато потом ,они смогут устроить тур по районным центрам ,сильной и независимой Беларуси. Антрепренёром ,возьмут Стивена Сигала, чем покроют все прослойки капризного ,провинциального андеграунда.

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  4. Crow 25.07.2019 в 17:26

    Нужно было малолетних китаёз в процессе взросления поменять на более молодых…Все на одно лицо,кто там будет всматриваться…

    https://www.factroom.ru/facts/24243

    Они сами не могут отличить своих земляков…Чего уж говорить о Европе и Америке!

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