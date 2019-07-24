BABYMETAL: когда шутка затянулась

В октябре японки BABYMETAL издают третий альбом Metal Galaxy, и глядя на клипы группы сегодня, начинаешь испытывать неловкое ощущение, что прикол затянулся. Это было круто, свежо, необычно и кавайно в 2011-м. Выпуская на волю лоли-фантазии, в симпатиях к мелким миловидным японским экстремалкам признавались все подряд, от Мэрилина Мэнсона до Роба Хэлфорда, Джина Симмонса, музыкантов CARCASS, ANTHRAX и SLIPKNOT. Дебютник 2014 Babymetal завалили наградами, девчушки поехали в мировое турне, и… прекрасно продержались еще пару лет.

Альбом 2016-го Metal Resistance, хотя и утратив очарование новизны, по инерции здорово прокатился по чартам (оно и немудрено: как положено любой поп-группе, за BABYMETAL стоит толпа аранжировщиков-продюсеров). Но потом как-то подкатили неприятности. В 2017-м нелепой смертью умер 36-летний гитарист группы Mikio Fujioka, упав с высокой обзорной площадки. В 2018-м трио покинула одна из девушек, Yuimetal, сославшись на проблемы со здоровьем, — а заодно объявив о старте сольной карьеры.

Ну и самое главное. Девочки выросли. Оставшиеся Suzuka Nakamoto и Moa Kikuchi перешагнули 20-летний рубеж, выйдя из возраста детского «Евровидения» и ути-пути милоты а-ля «такие маленькие, а уже миталистки». Так что к третьему альбому и 2019 году BABYMETAL, по сути, неплохо поменять бы формат (а еще и название), чтобы однажды не случилось неприятного чувства, что тебе почти 50, а ты все еще Рыжий из «иванушек» и, состроив дурацкий голос, поешь большому залу наивную #уиту.

Получится ли у одного из самых успешных проектов последней десятилетки не просесть на Metal Galaxy и сохранить адекватность? Судите сами.