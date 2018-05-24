Азербайджанский «тройник»: трилогия VIOLET COLD «Sommermorgen»

В посте про сложные отношения народа грузинских селений с металом и волосатыми я давеча сетовала, мол, если говорить о Кавказе, то в Азербайджане активных метал-банд не наберется и десяти. Однако… возможно, дело таки не в количестве. Возможно, толпы и не надо. Послушайте VIOLET COLD. Бьющий не в глаз, но в сердечную мышцу жгучей инъекцией своего настырного торжественно-элегичного шугейз-пост-метал шприца.

В этом мае «космический» one-man проект Эмина Гулиева из Баку выпустил целую трилогию под общим названием Sommermorgen: (Pt. I) — Innocence, (Pt. II) — Joy, (Pt. III) — Nostalgia, и придя с лекции «Массаракш» о небесной механике, слушая все это, я чувствую, время свернулось — и пламенные хвосты комет по-прежнему затягивают мудреные орбитальные петли. Здесь холодно и одиноко. Здесь невесомо и разреженно. Возвышенно. Тронуто кистями благороднейшей меланхолии.

Со счета «четыре» в своей полноформатной дискографии VIOLET COLD внезапно перескочил на семерку. Взлетел, поднялся, забрал с собою и не отпускает.

<a target="_blank" rel="nofollow" href="http://violetcold.bandcamp.com/album/sommermorgen-pt-i-innocence" >Sommermorgen (Pt. I) — Innocence by Violet Cold</a>

<a target="_blank" rel="nofollow" href="http://violetcold.bandcamp.com/album/sommermorgen-pt-ii-joy" >Sommermorgen (Pt. II) — Joy by Violet Cold</a>