Азербайджанский «тройник»: трилогия VIOLET COLD «Sommermorgen»

В посте про сложные отношения народа грузинских селений с металом и волосатыми я давеча сетовала, мол, если говорить о Кавказе, то в Азербайджане активных метал-банд не наберется и десяти. Однако… возможно, дело таки не в количестве. Возможно, толпы и не надо. Послушайте VIOLET COLD. Бьющий не в глаз, но в сердечную мышцу жгучей инъекцией своего настырного торжественно-элегичного шугейз-пост-метал шприца.

Violet Cold В этом мае «космический» one-man проект Эмина Гулиева из Баку выпустил целую трилогию под общим названием Sommermorgen: (Pt. I) — Innocence, (Pt. II) — Joy, (Pt. III) — Nostalgia, и придя с лекции «Массаракш» о небесной механике, слушая все это, я чувствую, время свернулось — и пламенные хвосты комет по-прежнему затягивают мудреные орбитальные петли. Здесь холодно и одиноко. Здесь невесомо и разреженно. Возвышенно. Тронуто кистями благороднейшей меланхолии.

Со счета «четыре» в своей полноформатной дискографии VIOLET COLD внезапно перескочил на семерку. Взлетел, поднялся, забрал с собою и не отпускает.

, рубрика(и): Блог

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