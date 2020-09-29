Ахтунг! Неверная информация

Из-за ошибки на источниках (в том числе метал-архивах) в публикации «Бывший музыкант ТЕМНОЗОРЬ пишет книги о «бандеровцах», Евромайдане и Донбассе» я процитировала тексты группы ВАНДАЛ, к которой Станислав Башок, сабж материала, на самом деле отношения не имел. Как справедливо указал в комментариях Peter, Станислав когда-то играл в ТЕМНОЗОРИ на клавишных.

Мне также удалось получить комментарий самого экс-музыканта, а ныне политолога/публициста: «Музыку я уже много лет исключительно слушаю.

На гитаре и басу никогда не играл, только на клавишах, но даже их недавно подарил Сергею Калугину из «Оргии праведников». В ряде проектов принимал участие в своё время, но в группе «Вандал» никогда не играл. Не знаю, откуда в «архивах» такая информация».

В связи с этим приношу извинения за невольную дезинформацию в статье — а также отправлю сообщение на метал-архивы, чтобы более никого в заблуждение не вводили. Материал статьи и комментарии — ниже в скриншотах. Спасибо всем за бдительность, это важно!

(Ссылки на книги и статьи автора, на всякий. Статья, которая цитировалась.)

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