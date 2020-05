Ахтунг, детка! ROME позвали на вокал Alan Averill из PRIMORDIAL

Неофолковый проект ROME всегда действовал на меня магнетически: под музыку Jérôme Reuter вдыхаешь, рефлексируешь, успокаиваешься как-то, фокусируешься, выдыхаешь — и ставишь ее, словно приговоренный, снова и снова. Проект люксембуржца крайне продуктивен — редко какой год у него обходится без релиза, и едва я прекратила слушать лонгплей 2019-го Le ceneri di Heliodoro (по той причине, что уже наизусть), как лейбл Trisol анонсировал новинку The Lone Furrow.

Судя по треклисту, в этот раз в записи приняло участие немало гостей.

1. Masters Of The Earth (с участием Aki Cederberg)

2. Tyriat Sig Tyrias

3. Ächtung, Baby! (с участием Alan Averill из PRIMORDIAL)

4. Making Enemies In The New Age (с участием Joseph D. Rowland из PALLBEARER)

5. The Angry Cup (с участием Adam Nergal Darski… как будто ему мало новостей в эти дни!)

6. The Twain

7. Kali Yuga Über Alles

8. The Weight Of Light

9. The Lay Of Iria (с участием J. J. из HARAKIRI FOR THE SKY)

10. On Albion’s Plain

11. Palmyra (с участием Laure Le Prunenec из IGORRR — вот это вообще интересно)

12. Obsidian

13. A Peak Of One’s Own

Сегодня нам представили «Ächtung, Baby!» (к слову, безотносительно к группе U2) — и Алан фигурирует в ней своим неплохим чистым вокалом да любопытным акцентом. В остальном же — ROME как ROME. Темный задумчивый неофолк на сумеречной границе между эпичностью и сдержанной мужской меланхолией. Вдыхаешь, выдыхаешь — и слушаешь заново!

