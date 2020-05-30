Ахтунг, детка! ROME позвали на вокал Alan Averill из PRIMORDIALБлог
Неофолковый проект ROME всегда действовал на меня магнетически: под музыку Jérôme Reuter вдыхаешь, рефлексируешь, успокаиваешься как-то, фокусируешься, выдыхаешь — и ставишь ее, словно приговоренный, снова и снова. Проект люксембуржца крайне продуктивен — редко какой год у него обходится без релиза, и едва я прекратила слушать лонгплей 2019-го Le ceneri di Heliodoro (по той причине, что уже наизусть), как лейбл Trisol анонсировал новинку The Lone Furrow.
Судя по треклисту, в этот раз в записи приняло участие немало гостей.
1. Masters Of The Earth (с участием Aki Cederberg)
2. Tyriat Sig Tyrias
3. Ächtung, Baby! (с участием Alan Averill из PRIMORDIAL)
4. Making Enemies In The New Age (с участием Joseph D. Rowland из PALLBEARER)
5. The Angry Cup (с участием Adam Nergal Darski… как будто ему мало новостей в эти дни!)
6. The Twain
7. Kali Yuga Über Alles
8. The Weight Of Light
9. The Lay Of Iria (с участием J. J. из HARAKIRI FOR THE SKY)
10. On Albion’s Plain
11. Palmyra (с участием Laure Le Prunenec из IGORRR — вот это вообще интересно)
12. Obsidian
13. A Peak Of One’s Own
Сегодня нам представили «Ächtung, Baby!» (к слову, безотносительно к группе U2) — и Алан фигурирует в ней своим неплохим чистым вокалом да любопытным акцентом. В остальном же — ROME как ROME. Темный задумчивый неофолк на сумеречной границе между эпичностью и сдержанной мужской меланхолией. Вдыхаешь, выдыхаешь — и слушаешь заново!
Автор: Anastasiya Количество просмотров: 250
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6 комментариев
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Цой умер, КИНА не будет. Ой, подождите
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Ахтунг, детка! ROME позвали на вокал Alan Averill из PRIMORDIAL
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Нергал сейчас в каждой бочке затычка.
А правда чтоJérôme Reuter эмм….ну это…того?
Что того?
Лурк : «»»С течением времени значение слова «Ахтунг» расширилось и, помимо лиц склонных к мужской гомосексуальной ласке в жопу, изредка стало относиться к всеразличным фрикам, бомжам или просто людям явно идиотского вида.»»»
Кто что натренирован видеть, то и видит
Джером, конечно, уникален. Редко встретишь человека который настолько свои взгляды менял. За что его и не любят. А песня- как песня. Rome- это конвейер. Количество победило качество.