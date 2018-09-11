Авторы «Антижизни» CULT OF OCCULT едут в Минск

Антирадость. Антисвет. Антиудовольствие. Антижизнь. Еще только вторник, а сладжевый сумрак и тьма уже шкрябают по спине своими холодными когтистыми лапками. Ведь в воскресенье собираются добивать тех, кто выжил, например, на CELESTE. В Минск едут еще одни французы, CULT OF OCCULT, и при поддержке CHALLENGER DEEP и POLARNIK нам обещан целый вечер боли и унижений. Впрочем, испортить настроение себе можно прямо сейчас: Anti Life, вышедший 1 июня 2018, превратит любой солнечный день в колодезную дыру. Вот смотрите.

«В CULT OF OCCULT мы стараемся не только играть музыку, но и создавать некий звуковой опыт для слушателя. То, что мы делаем, само по себе не сложно, — тут важнее другое: то, как мы все это интерпретируем. Вкладывая максимальную интенсивность во все: в барабаны, вокалы, громкость. Мы всегда играем очень громко и в темноте, даже на репетициях. На концертах же этот подход создает ощущение черной мессы.

Четвертый альбом Anti Life — это манифест ненависти. Альбом создавался изначально как одна песня, он пронизан единым концептом и духом. Интерпретировать услышанное каждый волен по-своему. Ибо понятно только одно: никто из нас не знает с точностью ничего; мы все одинаково потеряны в жизни. Человеческое существо не способно отличить доброе от дурного, кошмар от реальности, безумие от здравомыслия. Это альбом сбивает с толку. Как, впрочем, и жизнь сама по себе».