How To Shroud Yourself With Night
08.08.2022

Августовские готы: LACRIMAS PROFUNDERE «How To Shroud Yourself With Night»

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Одна из старейших немецких готик-метал команд (хотя был в их истории и дэз-дум, и готичный рокопопс, судя по новым трекам, все-таки адекватней всего вывеска gothic metal); группа, которую с 1993-го, сменив миллион участников состава, тащит в большой темный мир гитарист Oliver Nikolas Schmid, LACRIMAS PROFUNDERE в конце августа выпускают новый альбом How To Shroud Yourself With Night.

Длинная дискография команды всегда была довольно неровной: хватая жадно звезды и создавая хиты на одном диске, буквально на следующем немцы умудрялись выпускать уйму проходняка; стремясь постоянно меняться и удивлять, временами они удивляли не сильно приятно. Но как там ни было, благополучно добрались до 2022 года. Начиная с прошлого — и очень даже неплохого, а также расхваленного прессой — полноформатника Bleeding The Stars роль фронтмена удачно реализует молодой мексиканец Julian Larre, и пока, судя по трем выпущенным синглам How To Shroud Yourself With Night, все выглядит многообещающе.

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1 comment

  • Тварь написал(а):

    Был у этой группы когда-то неплохой альбом Меморандум (1999 год, что ли).
    Ну как, неплохой — клон более удачливых думовых групп.
    Больше я группу не слушал, кроме промо-песен, т.к. она и осталось чьим=то клоном, если не МДБ, так Кататонии…

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