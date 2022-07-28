28.07.2022
AUTOPSY выпускают альбом «Morbidity Triumphant»Новинки и новости
Никогда не говори никогда, — в очередной раз подумал Chris Reifert, и, подумав, записал с AUTOPSY новый полноформатник Morbidity Triumphant. Так, через пару месяцев после появления на Maryland Deathfest группа выложила трейлер и обложку восьмого лонгплея; в составе помимо Криса ветераны Eric Cutler и Danny Coralles — так что нет никаких сомнений, что все побегут это слушать при появлении на физносителях и онлайн.
«Вашему вниманию затравка, которая сокрушит ваши уши, разум и испортит нижнее белье!»
Проверяйте.
Автор: Anastasiya Количество просмотров: 83
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Комментарии
- Merzbow: Ещё можно Udumbal вспомнить) Эх, давно то было
- Dissolve-fts: Что бл*ть с металлистами стало? Готовы из-за какой-то мутной ерунды выгнать и растоптать коллегу
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- zzz: Фу такими засранцами быть.
- Green: Будет любопытно весь новый альбом заценить. «Storm Of The Unborn» — топчик!
- Anastasiya: Ого, Amorphis вырвался вперед!
- Merzbow: из The lurking fear, как я вижу, он тоже вылетел. ребятам из ATG должно быть стыдно конечно за такой…
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