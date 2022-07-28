autopsy band
28.07.2022

AUTOPSY выпускают альбом «Morbidity Triumphant»

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Никогда не говори никогда, — в очередной раз подумал Chris Reifert, и, подумав, записал с AUTOPSY новый полноформатник Morbidity Triumphant. Так, через пару месяцев после появления на Maryland Deathfest группа выложила трейлер и обложку восьмого лонгплея; в составе помимо Криса ветераны Eric Cutler и Danny Coralles — так что нет никаких сомнений, что все побегут это слушать при появлении на физносителях и онлайн.

MORBIDITY TRIUMPHANT

«Вашему вниманию затравка, которая сокрушит ваши уши, разум и испортит нижнее белье!»

Проверяйте.

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