…Но не та АРКОНА, о которой все, возможно, подумали, а польская, что с 90-х пилит красивый блэк-метал. Песня «Alone Among Wolves» войдет в седьмой лонгплей коллектива Age Of Capricorn, выход которого назначен на декабрь.
ARKONA выпустила «Alone Among Wolves»
Anastasiya, рубрика(и): Быстрые новости
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Теги: Arkona (PL)
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