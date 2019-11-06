ARKONA выпустила «Alone Among Wolves»

…Но не та АРКОНА, о которой все, возможно, подумали, а польская, что с 90-х пилит красивый блэк-метал. Песня «Alone Among Wolves» войдет в седьмой лонгплей коллектива Age Of Capricorn, выход которого назначен на декабрь.

, рубрика(и): Быстрые новости

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