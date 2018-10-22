Апокалипсис прямо сейчас. Стрим нового альбома KRIEGSMASCHINE «Apocalypticists»

Краковские блэкера KRIEGSMASCHINE, в составе которых сразу два участника MGLA, а также Konrad «Destroyer» Ramotowski, которого здесь, возможно, помнят по HATE, выложили стрим своего третьего полноформатника Apocalypticists — и это, вероятно, лучший саундтрек к трудному понедельнику.

, рубрика(и): Быстрые новости

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