Апокалипсис прямо сейчас. Стрим нового альбома KRIEGSMASCHINE «Apocalypticists»

Краковские блэкера KRIEGSMASCHINE, в составе которых сразу два участника MGLA, а также Konrad «Destroyer» Ramotowski, которого здесь, возможно, помнят по HATE, выложили стрим своего третьего полноформатника Apocalypticists — и это, вероятно, лучший саундтрек к трудному понедельнику.