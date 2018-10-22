Краковские блэкера KRIEGSMASCHINE, в составе которых сразу два участника MGLA, а также Konrad «Destroyer» Ramotowski, которого здесь, возможно, помнят по HATE, выложили стрим своего третьего полноформатника Apocalypticists — и это, вероятно, лучший саундтрек к трудному понедельнику.
Апокалипсис прямо сейчас. Стрим нового альбома KRIEGSMASCHINE «Apocalypticists»
Anastasiya, рубрика(и): Быстрые новости
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Теги: Kriegsmaschine
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1964 - Robert Trujillo
1967 - Dale Crover (MELVINS)
1976 - Iain Huntely (RAPTURE)
20 релизов октября
Behemoth I Loved You At Your Darkest
High On Fire Electric Messiah
Disturbed Evolution
Gorod Æthra
Carpe Noctem Vitrun
Unleashed The Hunt For White Christ
Bloodbath The Arrow Of Satan Is Drawn
Hatesphere Reduced To Flesh
Skull Fist Way Of The Road
Outre Hollow Earth
Internal Bleeding Corrupting Influence
Soulfly Ritual
Sirenia Arcane Astral Aeons
Hate Eternal Upon Desolate Sands
Author & Punisher Beastland
Beyond Creation Algorythm
Chthonic Battlefields Of Asura
Terrorizer Caustic Attack
Into Eternity The Sirens
Aeternus Heathen
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