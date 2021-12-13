belphegor Blackest Sabbath
13.12.2021

Антирождественская история. Новый клип BELPHEGOR «Blackest Sabbath 1997» (вроде как NSFW)

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Как сейчас блаженно поют в торговых центрах по всему миру, «it’s the most wonderful time of the year». И нам есть чем ответить! BELPHEGOR, медленно рожающие последователя Totenritual, решили немного попилить опилки, а заодно продемонстрировать собственное видение рождественских тожеств. Ведь австрийские художники всегда видят по-своему!

Коллектив отправился на раскопки в 1997 год и перезаписал две темы с диска Blutsabbath, сотворив из оных попурри «Blackest Sabbath 1997», а также отсняв довольно милый клипец с праздничным набором блэк-метал штампов. Козел, библия, агрессивные таращащие глаза дядьки в корспейнте, факелы и бесновато кривляющаяся тетка с кровавым ртом. Не обошлось и без мастурбации крестом — за что, вероятно, видео и получило статус NSFW. Хотя ничего этакого, за гранью откровенности, нам не покажут. Даже сисек нет, что для уважающего себя блэкушника решительно неприемлемо!

Тем не менее, откат в прошлое удался — с обновленным масштабно-плотным звуком, четко выдержанной атмосферой… ну и поскольку новыми песнями Хельмут и Ко (к слову, в коллективе с этого года новый гитарист Molokh из MOLOKH и HOLLENTHON) давненько не баловали — в прошлом году также выдав перезаписанный сингл «Necrodaemon Terrorsathan», — берем, не глядя, что есть. Хотя можно и глядя.

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3 комментария

  • Ветошь написал(а):

    Какая приятная подруга в клипе? Есть телефончик? http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml-cool.gifhttp://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_yahoo.gif

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  • Писюн с глазами написал(а):

    Ветошь написал(а):
    Какая приятная подруга в клипе? Есть телефончик?
    Ну а если есть? Что ты ей скажешь? Здорово, я Ветошь, давай мутить? http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_yahoo.gif

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  • Ветошь написал(а):

    У меня тоже есть книжки, можем вместе почитать! Интеллигентным людям всегда есть что сказать друг другу. http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_yahoo.gif

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