Антирождественская история. Новый клип BELPHEGOR «Blackest Sabbath 1997» (вроде как NSFW)

Как сейчас блаженно поют в торговых центрах по всему миру, «it’s the most wonderful time of the year». И нам есть чем ответить! BELPHEGOR, медленно рожающие последователя Totenritual, решили немного попилить опилки, а заодно продемонстрировать собственное видение рождественских тожеств. Ведь австрийские художники всегда видят по-своему!

Коллектив отправился на раскопки в 1997 год и перезаписал две темы с диска Blutsabbath, сотворив из оных попурри «Blackest Sabbath 1997», а также отсняв довольно милый клипец с праздничным набором блэк-метал штампов. Козел, библия, агрессивные таращащие глаза дядьки в корспейнте, факелы и бесновато кривляющаяся тетка с кровавым ртом. Не обошлось и без мастурбации крестом — за что, вероятно, видео и получило статус NSFW. Хотя ничего этакого, за гранью откровенности, нам не покажут. Даже сисек нет, что для уважающего себя блэкушника решительно неприемлемо!

Тем не менее, откат в прошлое удался — с обновленным масштабно-плотным звуком, четко выдержанной атмосферой… ну и поскольку новыми песнями Хельмут и Ко (к слову, в коллективе с этого года новый гитарист Molokh из MOLOKH и HOLLENTHON) давненько не баловали — в прошлом году также выдав перезаписанный сингл «Necrodaemon Terrorsathan», — берем, не глядя, что есть. Хотя можно и глядя.

