Антирождественская история. Новый клип BELPHEGOR «Blackest Sabbath 1997» (вроде как NSFW)Блог
Как сейчас блаженно поют в торговых центрах по всему миру, «it’s the most wonderful time of the year». И нам есть чем ответить! BELPHEGOR, медленно рожающие последователя Totenritual, решили немного попилить опилки, а заодно продемонстрировать собственное видение рождественских тожеств. Ведь австрийские художники всегда видят по-своему!
Коллектив отправился на раскопки в 1997 год и перезаписал две темы с диска Blutsabbath, сотворив из оных попурри «Blackest Sabbath 1997», а также отсняв довольно милый клипец с праздничным набором блэк-метал штампов. Козел, библия, агрессивные таращащие глаза дядьки в корспейнте, факелы и бесновато кривляющаяся тетка с кровавым ртом. Не обошлось и без мастурбации крестом — за что, вероятно, видео и получило статус NSFW. Хотя ничего этакого, за гранью откровенности, нам не покажут. Даже сисек нет, что для уважающего себя блэкушника решительно неприемлемо!
Тем не менее, откат в прошлое удался — с обновленным масштабно-плотным звуком, четко выдержанной атмосферой… ну и поскольку новыми песнями Хельмут и Ко (к слову, в коллективе с этого года новый гитарист Molokh из MOLOKH и HOLLENTHON) давненько не баловали — в прошлом году также выдав перезаписанный сингл «Necrodaemon Terrorsathan», — берем, не глядя, что есть. Хотя можно и глядя.
Автор: Anastasiya Количество просмотров: 287
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Антирождественская история. Новый клип BELPHEGOR «Blackest Sabbath 1997» (вроде как NSFW)
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Какая приятная подруга в клипе? Есть телефончик?
Ветошь написал(а):
Какая приятная подруга в клипе? Есть телефончик?
Ну а если есть? Что ты ей скажешь? Здорово, я Ветошь, давай мутить?
У меня тоже есть книжки, можем вместе почитать! Интеллигентным людям всегда есть что сказать друг другу.