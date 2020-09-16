16.09.2020

АНСАМБЛЬ ХРИСТА СПАСИТЕЛЯ И МАТЬ СЫРА ЗЕМЛЯ выпустили зверский альбом «Третья Мировая: Полицейский Ад»

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На базе тверского проекта АНСАМБЛЬ ХРИСТА СПАСИТЕЛЯ И МАТЬ СЫРА ЗЕМЛЯ, средоточия хардкорно-радикального российского культпротеста, появилось немало отдельных ответвлений, отпочкований, артистических саркастично-грязных нонконформистских течений, будь то поэзия, изобразительное искусство, рукоделиее, музыка… ну да, впрочем, музыки уже не особенно много. Заниматься музыкой от компании Глухова отправилась BABOOSHKA.

АХС же остались при своем: максимум ненависти, низкочастотной злобы, остросоциальной лирики — уже даже почти без стеба, просто остервенение, которое, слушая новый, девятнадцатый по счету альбом Третья Мировая: Полицейский Ад, ощущаешь физически, страшно, фатально сатанея треку примерно к третьему.

«Альбом получился очень грайндкоровым, колючим и злым, причиной послужили последние события в мире. Обещаем, что следующий альбом будет веселым», — написали музыканты, пересыпав примитивно-земляное гитарное шипение дистортированными воплями, ревом, тематическими цитатами, «патриотическими» диалогами и апокалипсически-грузной поэтической бытовухой.

Слушать сугубо перед походами на митинги.

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3 комментария

  • insane_clown написал(а):

    держат уровень — как всегда, говно. но если публично заявить, что это не говно, а острое социальное высказывание, то лох найдётся.

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  • insane_clown написал(а):

    держат уровень — как всегда, говно. но если публично объявить, что это острое социальное высказывание, то лох найдётся.

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  • insane_clown написал(а):

    эй, я думал, что первый коммент пропал. Анастасия, удоли второй, пожалуйста ((

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