Anneke van Giersbergen написала песню про развод

05.12.2020
Anneke van Giersbergen написала песню про разводНовинки и новости
В феврале Anneke van Giersbergen выпускает сольный альбом The Darkest Skies Are The Brightest — и судя по первому синглу «My Promise», это будет что-то очень личное, женское, мелодраматическое. Красиво исполненное (ну а как же).
Клип, снятый в одном из ресторанов родного города певицы Эйндховена, говорит за себя: Anneke, пережившая развод (который, по ее признанию, во многом и «вдохновил» этот релиз), транслирует историю влюбленности, взаимоотношений… ну и т.д. Как уж пойдет. Меланхолическая мелодия, задушевная скрипка с невероятно некрасивой скрипачкой… все это мило. Однако металистам, сохранившимся с эпохи «зэ гэзеринг», если честно, понравится вряд ли.
Автор: Anastasiya Количество просмотров: 234
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Я полагаю, любители The Gathering (включая меня) — люди, достаточно ушлые и разносторонние в музыке, чтобы благосклонно принимать и группу, и певицу в разных образах, стилях и жанрах. Более разносторонние разве что фанаты Judas Priest.
Одна из самых офигенный певиц в метале