05.12.2020

Anneke van Giersbergen написала песню про развод

Новинки и новости

В феврале Anneke van Giersbergen выпускает сольный альбом The Darkest Skies Are The Brightest — и судя по первому синглу «My Promise», это будет что-то очень личное, женское, мелодраматическое. Красиво исполненное (ну а как же).

Клип, снятый в одном из ресторанов родного города певицы Эйндховена, говорит за себя: Anneke, пережившая развод (который, по ее признанию, во многом и «вдохновил» этот релиз), транслирует историю влюбленности, взаимоотношений… ну и т.д. Как уж пойдет. Меланхолическая мелодия, задушевная скрипка с невероятно некрасивой скрипачкой… все это мило. Однако металистам, сохранившимся с эпохи «зэ гэзеринг», если честно, понравится вряд ли.

Количество просмотров: 234

Читайте также:

2 комментария

  • Polaris написал(а):

    Я полагаю, любители The Gathering (включая меня) — люди, достаточно ушлые и разносторонние в музыке, чтобы благосклонно принимать и группу, и певицу в разных образах, стилях и жанрах. Более разносторонние разве что фанаты Judas Priest. http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_yes.gifhttp://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_bye.gif

    >>>
  • Виктор написал(а):

    Одна из самых офигенный певиц в метале

    >>>

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_bye.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_good.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_whistle3.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml-scratch.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_wacko.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_yahoo.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_heart.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml-cool.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_rose.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml-smile.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_yes.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_cry.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_sad.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_unsure.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_wink.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_blush.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_facepalm.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml-straight.gif 
 

антиспам-проверка (введите число) *