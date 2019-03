Anders Fridén, IN FLAMES: «Я не собираюсь становиться лучшим вокалистом на свете и идти на шоу «Голос»

Завтра, 1 марта IN FLAMES официально выпускают альбом I, The Mask (пираты его уж, конечно же, слили), и в связи с этим на метал-сайтах теперь разговоров о шведах, как на том свете — о море. IN FLAMES везде и повсюду, их снова любят и ненавидят, обвиняют и превозносят — короче, делают все, чтобы музыканты понимали: работают они не напрасно. Потому что если вызываешь резонанс — значит, жив.

«Настроение альбома I, The Mask достаточно позитивно, — говорит Anders Fridén. — Но мы это не специально. Думаю, на настроение музыки оказывает влияние место, где она записывается. Siren Charms писался в Берлине. Там было холодно и мрачно, был ноябрь. И, думаю, это придало записи известную меланхоличность. А в этот раз, в Лос-Анджелесе светило солнышко, рядом наливали отличное пивко, жарили барбекю — и, в общем, все это неуловимо пробралось в альбом, хотя про солнце и шашлык мы не поем.

До альбома Siren Charms музыка придумывалась первой. Я сочинял тексты и писал вокальные партии где-то отдельно, за закрытыми дверями, потом все это микшировалось, и, в общем, даже не обсуждалось. Ну, принес и принес, надеюсь, вам нравится. Сейчас я и Björn Gelotte работаем в одном помещении. Сначала мы вместе снимали дом, потом построили небольшую рабочую студию, в которой проходит процесс от и до. Я принимаю участие в работе над музыкой, а он помогает прорабатывать вокальные мелодии. Мы вместе набрасываем «рыбу», без смысла, но с нужной ритмикой, фразировкой. А потом я делаю на этой основе более-менее осмысленный текст. Думаю, мы наконец нашли подходящую формулу. Я нужен ему, он нужен мне. Это как творческий брак, результатом которого становится IN FLAMES.

Что касается голоса, то это мой инструмент, и я стараюсь выжать из него все, что могу. Я не собираюсь становиться лучшим вокалистом на свете. Идти на шоу «Голос». Создавая музыку, мы с Бьорном ориентируемся на мой вокальный диапазон. Тем не менее я брал уроки вокала, чтобы вытягивать более высокие ноты. Примерно три месяца ходил на занятия три-четыре раза в неделю. И это, в общем, помогло, я научился обращаться со своим инструментом более эффективно».

..Кстати, 27 апреля группа выступит в Минске, и до этого времени я непременно попытаюсь сделать с музыкантами интервью. Если у кого-либо есть вопросы, присылайте, пишите.