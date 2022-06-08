AMON AMARTH про будущий диск «The Great Heathen Army»: «Это будет наш death metal альбом»Блог
В августе AMON AMARTH выпустят двенадцатый альбом The Great Heathen Army, и как утверждают музыканты, он будет прям тяжеленный.
Johan Hegg: «В целом The Great Heathen Army — один из самых тяжелых альбомов в нашей истории. В нем есть мрачные мощные, прямолинейные вещи — хотя, конечно, присутствует и фирменная «амартовская» мелодика. Не обошлось также без ряда сюрпризов. Альбом прекрасно сбалансирован. И круто звучит».
Olavi Mikkonen: «Если Berserker был нашим «хэви-металлическим» диском, то The Great Heathen Army — наш дэз-метал альбом. И при всей современности звучания мы несколько вернулись к корням, скажем так».
Не так давно команда показала видео на стартовую тему «Get In The Ring», написанную для друга музыкантов, профессионального рестлера Erick Redbeard, дабы тот мог выходить под ее звуки на ринг и устрашать конкурентов. В лирике, говорят парни, они уместили одновременно рестлерскую и викинговскую тематику, а в видео… смотрите сами, коли еще не видели.
Автор: Anastasiya Количество просмотров: 92
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