AMON AMARTH опять загребают: смотрим новый клип «Put Your Back Into The Oar»Новинки и новости
Недавно ARCH ENEMY показали новую тему, и вот еще одна шведская группа-аттракцион подоспела с очередным гимном викингам, большим концертным хитом и обещанием суперкрасочного продакшена на концертах стадионных гастролей сей осени. AMON AMARTH, оставшиеся без туров, заподозрили, что фанаты по ним заскучали, и выкатили программный боевичок «Put Your Back Into The Oar», из которого вы сейчас узнаете, что «The oar is your best friend».
…Each man builds his own fame
Now everyone, show me what you’re worth
Who recalls a coward’s name?
No one remembers, who remembers
Glory calls from beyond the waves
Beckons those with a heart for war
Honour waits beyond the grave
So put your back into the oar
Незамысловато, предсказуемо, но… ведь это работает?
Автор: Anastasiya Количество просмотров: 51
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