Alexi Laiho о лучших и худших альбомах CHILDREN OF BODOM. «На первое место поставлю альбом, который прорвал для нас все границы»

8 марта вышел новый альбом CHILDREN OF BODOM Hexed, и это ли не повод для рефлексии по поводу творческого пути коллектива? По нему, ведомый журналом «Kerrang!», пробежал давеча Алекси, расставив полноформатники группы от наименее удачного к самому, по его мнению, замечательному и крутому. Попробуйте угадать, какой оказался на первом месте.

children-of-bodom-relentless-reckless-forever10. Relentless Reckless Forever (2011)
«Ну, мне, конечно, охренительно трудно, потому что прямо сейчас нужно назначить нелюбимую детку. Тем не менее, уверен, наименее любимый ребенок — втайне! — есть в каждой семье, вот я и начну. Relentless Reckless Forever я переслушал недавно и пришел к выводу, что в нем присутствует парочка крутых треков, но все остальное — сраная бессмыслица. Просто нагромождение риффов на высоких скоростях, складывающееся в то, что песнями не назвать. В тот момент мы думали, что неплохо попробовать что-нибудь новенькое, но, вероятно, перестарались с этим альбомом».

Children_of_BodomSomethingWild9. Something Wild (1997)
«Несмотря на то, что в душе мы считаем этот альбом классикой, давайте будем честны: он тупой. Есть очень неплохие вещи вроде «Deadnight Warrior» и «Lake Bodom», но все остальное — просто помесь отличных риффов, поверх которых я ору всякие непристойности. Хотя этот альбом честный, и поэтому крут. Нам тогда было по 17-18 лет, мы копили деньги, заработанные на всяких дурацких занятиях, чтоб сделать запись. Не было ничего заранее продуманного, просчитанного. И мне нравится искренняя злость и энергия, воплощенная в диске, — хотя если сравнивать его с остальными нашими полноформатниками, этот все-таки не из лучших».

Children-of-bodom-2Halo of Blood8. Halo Of Blood (2013)
«В тот период мы впервые заметили, что у Roope Latvala проблемы. Не буду говорить, с чем именно, но он не появлялся на репетициях и, в общем, нарушал привычный порядок работы. Halo Of Blood делался хаотично, мы много где поспешили — и альбому, чтобы обрести форму получше, не хватило месяцев шесть. На нем множество отличных гитарных партий, но отличные песни? Не много. К тому же альбом почему-то активно позиционировался как «возвращение CHILDREN OF BODOM к корням», а я без понятия, что за корни, а также почему и куда мы к ним все время должны возвращаться».

alexi_laiho2006Blooddrunk7. Blooddrunk (2007)
«Господи, сколько ж у нас этих сраных альбомов. Этот вот, кстати, недурен, но и не лучший. Это был первый раз, когда мои вокалы записывал Peter Tägtgren, заодно научив куче трюков, которые я использую по сегодняшний день. Я хотел вырасти как вокалист, и Питер, который является одним из самых офигенных дэз-метал войсменов всех времен, а также знает о звукозаписи все, мне сказал: «Почему нет? Давай, чувак, поработаем». Это был грандиозный момент в моей жизни».

Are You Dead Yet6. Are You Dead Yet? (2005)
«Это был интересный этап творческого развития, разнообразный и здорово звучащий альбом. Нам в то время было хорошо и весело вместе, мы постоянно катались по турам. Нам было слегка за 20, и на все вокруг было плевать. К тому же в тот период уже начали капать какие-то деньги, — ну и, как результат, впервые полилось на головы говнецо а-ля «вы, пацаны, продались» и т.д. Как бы там ни было, этот диск раскупали охотнее, чем все остальное у CHILDREN OF BODOM, так что если мы продались… ну и хрен с ним! Я не против».

CHILDREN-OF-BODOM-promo5. Follow The Reaper (2000)
«Это было время, когда группа начала привлекать международное внимание, ездить по миру. Мы побывали в Японии, что еще год назад казалось нереальным, также стали доходить слухи, что нас слушают в Штатах. Группа заметно прогрессировала с каждым релизом — я бы даже сказал, делала гигантские скачки, перепрыгнув с 1997 в 2000, как через пропасть. И нас тогда перло, мы не думали останавливаться. Я, ко всему прочему, подрабатывал на стороне у SYNERGY и был готов на все, лишь бы выбиться в люди».

Hatebreeder4. Hatebreeder (1999)
«И еще один гигантский прыжок по сравнению с предшественником Something Wild. На всех уровнях. Между этими двумя релизами мы откатали два европейских турне в суппорте у HYPOCRISY, которые были одной наших из любимых команд. Удивительный был период открытий: все эти поездки, фестивали, гримерки, встречи с именитыми командами, за которыми мы наблюдали — как они ведут себя на сцене и вне ее. Мы тогда были просто детьми откуда-то с Северного полюса, дикими, совершенно не в теме, что и к чему. Тем не менее, мы были заряжены на успех, готовы рвать и метать. Мы хотели уничтожить весь мир. В этом суть альбома Hatebreeder».

children of bodom I WORSHIP CHAOS3. I Worship Chaos (2015)
«Знаю, многим он вроде как не понравился, но все равно остается в числе моих фаворитов. Я до усрачки горжусь этим альбомом. Через день после начала записи мы потеряли гитариста Roope Latvala, но я был уперт и готов умереть, однако не сорвать график работ. Знаете, для меня важен порядок, я очень ответственный человек и чувствую себя самым вонючим дерьмом на планете, если срываю дэдлайны. Так что я напрягся, сконцентрировался, запомнил партии Roope и… сделал охрененную работу по записи всех гитар в одно лицо! Должен сделать себе комплимент: вышло отлично».

Children-of-Bodom-hildren of bodom Hexed2. Hexed (2019)
«Мне нравится, как звучит этот альбом. Понравилось работать над ним в студии, сочинять песни. Я наконец ощутил, что CHILDREN OF BODOM — это пять человек, которые вместе делают единое дело. Гитарная манера Daniel Freyberg отличается от моей — так что, надев наушники, вы услышите, что на гитарах валят два разных парня. Это обогащает и оживляет материал. Несмотря на всю мою гордость записью I Worship Chaos, синхронность партий и единоличная ответственность за все — не обязательно лучший выбор, все-таки нашей группе присущ непосредственный дух рок-н-ролла».

children of bodom HATE CREW DEATHROLL1. Hate Crew Deathroll (2003)
«Это альбом, который прорвал для нас все границы. Концертные площадки стали больше; фестивали крупнее; мы продали множество дисков. Я оказался на MTV Headbanger’s Ball, о чем и мечтать не мог раньше. Ведь знаете, мы с сестричкой выросли на передачах с Ванессой Уорвик, так что Headbanger’s Ball было для нас не просто телевизионным шоу, это было целое долбаное событие! Причем мы смотрели его тайно, спрятавшись от родителей: передача начиналась поздно, в то время, когда детишкам положено спать. А потом, годы спустя, вероятно, появились другие такие же детишки, которые так же тащились от передачи, так же бежали ее смотреть — только в студии уже показывали Headbanger’s Ball с участием CHILDREN OF BODOM. Это невероятная крутота».

Кстати, вы же помните, что 4 октября группа возвращается в Минск?

, рубрика(и): Children Of Bodom Блог

Количество просмотров: 496

поделиться в фэйсбуке
запостить вконтакт
в твиттер

Теги: ,

﻿

Комментарии

(* если хотите процитировать чей-либо комментарий, нажмите на красную ссылку >>> под ним; для цитирования части комментария выделите нужный текст и опять-таки нажмите на эту ссылку)

  1. Дед Аким 15.03.2019 в 05:21

    Настя, не мне учить, яйца курицу не учат, ты не курица, это просто пословица:) но помимо блэк и дэт метала, есть симфо, пауэр, хэви метал, рок, и о них тоже нужна информация, например последний альбом Withing Temptation много клипов хороших снятых и хитов!

    >>>
  2. Дед Аким 15.03.2019 в 05:30

    Хотя всё дело вкуса, ты делаешь аспект на тяжесть, делаешь давно и хорошо получается!

    >>>
  3. Дед Аким 15.03.2019 в 05:52

    Это личные интересы;), не слушай и гни свою линию — Сплин, ,у меня просто встаёт на Шарон Ден Адель, Тарью Турунен, Нуки, — Слот, Луна — Лусинэ Геворкян:.

    >>>
  4. Дед Аким 15.03.2019 в 05:55

    Естественно я пьяный, трезвый я скромный, как бес какой то у пьяного: на языке)

    >>>
  5. Дед Аким 15.03.2019 в 06:09

    Чувствую жопой, хотя не гомосек, комментарии будут! Так вот я натурал в чистом виде, последний из могикан;) Женщин не так много было, не считал, но по любому больше 30 за всю жизнь, мне сейчас 40 лет.

    >>>
  6. Дед Аким 15.03.2019 в 06:20

    Шарон, Нуки, Тарья, Доро, Геворкян — очень красивые и голосистые женщины!

    >>>
  7. Дед Аким 15.03.2019 в 06:41

    Вот ещё о группе, хорошая песня., профессионалы высшей категории!

    >>>
  8. Дед Аким 15.03.2019 в 06:47

    Чистые и красивые для этого жанра вокал и гитары! Сильная группа, идёт по стопам Металлики в плане хитов, но это не плохо, это хорошо!

    >>>
  9. Дед Аким 15.03.2019 в 06:54

    Трэш, быстрый, ритмичный, техничный, в своё врёмя Метла играла на разогреве у VENOM, но потом переросли, так же Дети переросли жанр, не удивлюсь если они балладу в стиле SCORPIONS сделают!!!

    >>>
  10. Говняшкин 15.03.2019 в 09:48

    Дед Аким, ты проспался, теперь все ок?

    >>>
  11. Ветошь 15.03.2019 в 10:02

    Кто-то начал пить с четверга?

    >>>
  12. KaRKaZZ 15.03.2019 в 10:31

    Something Wild самый норм альбом. остальное фуфло

    >>>
  13. Батхед 15.03.2019 в 10:49

    Дед Аким, пеши исчо!

    >>>
  14. ukko 15.03.2019 в 12:16

    первые три альбома норм. последний надо слухнуть.(может вернулись к корням)))если нашли где они)). остальное в топку. а концерты классные! это да!

    >>>
  15. Александр 15.03.2019 в 12:53

    Забаньте уже этого полудурка, заходишь в комментарии в предвкушении нормальных содержательных бесед а видишь снова пачку высеров от полоумного

    >>>
  16. Anastasiya 15.03.2019 в 13:04

    Может, ему отдельный тред завести? ))) «Монологи деда в ночи».

    >>>
  17. Dreadfull Ygg 15.03.2019 в 13:37

    Матвиенко, хватит срать на просторах интернета, займись уже наконецто делом и найди себе девушку — твои влажные фантазии здесь никому не интересны.

    >>>
  18. Дед Аким 15.03.2019 в 15:16

    Александр написал(а):
    Забаньте уже этого полудурка, заходишь в комментарии в предвкушении нормальных содержательных бесед а видишь снова пачку высеров от полоумного
    У тебя интеллект есть для содержательных бесед? Запятые вначале научись расставлять

    >>>
  19. Дед Аким 15.03.2019 в 15:18

    Dreadfull Ygg написал(а):
    Матвиенко, хватит срать на просторах интернета, займись уже наконецто делом и найди себе девушку — твои влажные фантазии здесь никому не интересны.
    Проспался и девушка у меня есть, просто иногда один пью и накрывает

    >>>
  20. DimaCar 15.03.2019 в 15:40

    Все эти клавишные «пассажи» сыгранные одним пальцем на игрушечном синтезаторе — не для меня. Так что Hate Crew Deathroll был самым классным альбомом в их дискографии как ни крути, если даже представители группы с этим согласны…

    >>>
  21. Ad Noctum 15.03.2019 в 16:28

    DimaCar написал(а):
    Так что Hate Crew Deathroll был самым классным альбомом в их дискографии как ни крути

    +100500

    >>>
  22. Loretta 15.03.2019 в 18:55

    Дед Аким написал(а):
    но помимо блэк и дэт метала, есть симфо, пауэр, хэви метал, рок, и о них тоже нужна информация, например последний альбом Withing Temptation
    Во-первых, что есть ЧоБ, как не пауэр. Во-вторых, какое отношение имеет WT к симфохэвиметалроку, это ж попса а-ля натюрэль

    Александр     написал(а):
    Забаньте уже этого полудурка
    Фу, какой Вы злой. Пятница же, весна.

    >>>
  23. Diamond 15.03.2019 в 19:33

    Loretta написал(а):
    Во-первых, что есть ЧоБ, как не пауэр. Во-вторых, какое отношение имеет WT к симфохэвиметалроку, это ж попса а-ля натюрэль

    Согласен по обоим пунктам

    >>>
  24. Diamond 15.03.2019 в 19:35

    Loretta написал(а):
    Александр написал(а):
    Забаньте уже этого полудурка
    Фу, какой Вы злой. Пятница же, весна.

    Пусть Аким еще пишет — сразу настроение поднимается от его цитат!

    >>>

Оставьте свой комментарий

антиспам-проверка (введите число) *

Читайте также:

«Мне нужно услышать голос в голове прежде, чем что-то сделать». Слушаем треки дебютника GAAHLS WYRD

Gaahl раздвигает призрачные завесы над своим GAAHLS WYRD, альбом которых GastiR – Ghosts Invited назначен к релизу на май. На настоящий момент опубликовано два трека (см. ниже), и, по признанию автора, музыку...

Close