Alexi Laiho о лучших и худших альбомах CHILDREN OF BODOM. «На первое место поставлю альбом, который прорвал для нас все границы»

8 марта вышел новый альбом CHILDREN OF BODOM Hexed, и это ли не повод для рефлексии по поводу творческого пути коллектива? По нему, ведомый журналом «Kerrang!», пробежал давеча Алекси, расставив полноформатники группы от наименее удачного к самому, по его мнению, замечательному и крутому. Попробуйте угадать, какой оказался на первом месте.

10. Relentless Reckless Forever (2011)

«Ну, мне, конечно, охренительно трудно, потому что прямо сейчас нужно назначить нелюбимую детку. Тем не менее, уверен, наименее любимый ребенок — втайне! — есть в каждой семье, вот я и начну. Relentless Reckless Forever я переслушал недавно и пришел к выводу, что в нем присутствует парочка крутых треков, но все остальное — сраная бессмыслица. Просто нагромождение риффов на высоких скоростях, складывающееся в то, что песнями не назвать. В тот момент мы думали, что неплохо попробовать что-нибудь новенькое, но, вероятно, перестарались с этим альбомом».

9. Something Wild (1997)

«Несмотря на то, что в душе мы считаем этот альбом классикой, давайте будем честны: он тупой. Есть очень неплохие вещи вроде «Deadnight Warrior» и «Lake Bodom», но все остальное — просто помесь отличных риффов, поверх которых я ору всякие непристойности. Хотя этот альбом честный, и поэтому крут. Нам тогда было по 17-18 лет, мы копили деньги, заработанные на всяких дурацких занятиях, чтоб сделать запись. Не было ничего заранее продуманного, просчитанного. И мне нравится искренняя злость и энергия, воплощенная в диске, — хотя если сравнивать его с остальными нашими полноформатниками, этот все-таки не из лучших».

8. Halo Of Blood (2013)

«В тот период мы впервые заметили, что у Roope Latvala проблемы. Не буду говорить, с чем именно, но он не появлялся на репетициях и, в общем, нарушал привычный порядок работы. Halo Of Blood делался хаотично, мы много где поспешили — и альбому, чтобы обрести форму получше, не хватило месяцев шесть. На нем множество отличных гитарных партий, но отличные песни? Не много. К тому же альбом почему-то активно позиционировался как «возвращение CHILDREN OF BODOM к корням», а я без понятия, что за корни, а также почему и куда мы к ним все время должны возвращаться».

7. Blooddrunk (2007)

«Господи, сколько ж у нас этих сраных альбомов. Этот вот, кстати, недурен, но и не лучший. Это был первый раз, когда мои вокалы записывал Peter Tägtgren, заодно научив куче трюков, которые я использую по сегодняшний день. Я хотел вырасти как вокалист, и Питер, который является одним из самых офигенных дэз-метал войсменов всех времен, а также знает о звукозаписи все, мне сказал: «Почему нет? Давай, чувак, поработаем». Это был грандиозный момент в моей жизни».

6. Are You Dead Yet? (2005)

«Это был интересный этап творческого развития, разнообразный и здорово звучащий альбом. Нам в то время было хорошо и весело вместе, мы постоянно катались по турам. Нам было слегка за 20, и на все вокруг было плевать. К тому же в тот период уже начали капать какие-то деньги, — ну и, как результат, впервые полилось на головы говнецо а-ля «вы, пацаны, продались» и т.д. Как бы там ни было, этот диск раскупали охотнее, чем все остальное у CHILDREN OF BODOM, так что если мы продались… ну и хрен с ним! Я не против».

5. Follow The Reaper (2000)

«Это было время, когда группа начала привлекать международное внимание, ездить по миру. Мы побывали в Японии, что еще год назад казалось нереальным, также стали доходить слухи, что нас слушают в Штатах. Группа заметно прогрессировала с каждым релизом — я бы даже сказал, делала гигантские скачки, перепрыгнув с 1997 в 2000, как через пропасть. И нас тогда перло, мы не думали останавливаться. Я, ко всему прочему, подрабатывал на стороне у SYNERGY и был готов на все, лишь бы выбиться в люди».

4. Hatebreeder (1999)

«И еще один гигантский прыжок по сравнению с предшественником Something Wild. На всех уровнях. Между этими двумя релизами мы откатали два европейских турне в суппорте у HYPOCRISY, которые были одной наших из любимых команд. Удивительный был период открытий: все эти поездки, фестивали, гримерки, встречи с именитыми командами, за которыми мы наблюдали — как они ведут себя на сцене и вне ее. Мы тогда были просто детьми откуда-то с Северного полюса, дикими, совершенно не в теме, что и к чему. Тем не менее, мы были заряжены на успех, готовы рвать и метать. Мы хотели уничтожить весь мир. В этом суть альбома Hatebreeder».

3. I Worship Chaos (2015)

«Знаю, многим он вроде как не понравился, но все равно остается в числе моих фаворитов. Я до усрачки горжусь этим альбомом. Через день после начала записи мы потеряли гитариста Roope Latvala, но я был уперт и готов умереть, однако не сорвать график работ. Знаете, для меня важен порядок, я очень ответственный человек и чувствую себя самым вонючим дерьмом на планете, если срываю дэдлайны. Так что я напрягся, сконцентрировался, запомнил партии Roope и… сделал охрененную работу по записи всех гитар в одно лицо! Должен сделать себе комплимент: вышло отлично».

2. Hexed (2019)

«Мне нравится, как звучит этот альбом. Понравилось работать над ним в студии, сочинять песни. Я наконец ощутил, что CHILDREN OF BODOM — это пять человек, которые вместе делают единое дело. Гитарная манера Daniel Freyberg отличается от моей — так что, надев наушники, вы услышите, что на гитарах валят два разных парня. Это обогащает и оживляет материал. Несмотря на всю мою гордость записью I Worship Chaos, синхронность партий и единоличная ответственность за все — не обязательно лучший выбор, все-таки нашей группе присущ непосредственный дух рок-н-ролла».

1. Hate Crew Deathroll (2003)

«Это альбом, который прорвал для нас все границы. Концертные площадки стали больше; фестивали крупнее; мы продали множество дисков. Я оказался на MTV Headbanger’s Ball, о чем и мечтать не мог раньше. Ведь знаете, мы с сестричкой выросли на передачах с Ванессой Уорвик, так что Headbanger’s Ball было для нас не просто телевизионным шоу, это было целое долбаное событие! Причем мы смотрели его тайно, спрятавшись от родителей: передача начиналась поздно, в то время, когда детишкам положено спать. А потом, годы спустя, вероятно, появились другие такие же детишки, которые так же тащились от передачи, так же бежали ее смотреть — только в студии уже показывали Headbanger’s Ball с участием CHILDREN OF BODOM. Это невероятная крутота».

