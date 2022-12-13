ENTOMBED FREDLoS
13.12.2022

Alex Hellid из ENTOMBED запустил «средневековый» проект FREDLÖS

Новинки и новости

Текущий статус ENTOMBED не очень понятен — однако гитарист Alex Hellid решил не сидеть без работы. В прошлом году он организовал эклектичный проект FREDLÖS и в феврале выпустит дебютник Fredlös. Судя по двум выложенным синглам, будет весьма интересно!

«В альбом вошли девять мрачных, тяжелых, интенсивных по звуку песен. Лирически он представляет собой путешествие в конец Средневековья, воссоздавая исторические события глазами простых людей. Музыкально же группа проходит вне известных жанров, насыщая богатое мелодическое полотно элементами метала, рока, фолка и традиционной музыки».

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