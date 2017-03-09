Невесомость и вопли из ниокуда. Что надо знать об ALCEST

1 апреля, вне всяких тематических шуток, Минск погрузится в пушистое построк-облако: в клубе «Брюгге» выступит французская шарман-шугейз группа ALCEST. Так что готовьте свои мечты. В этот день они зазвучат немного иначе. «Когда я кричу в своих песнях, — говорит эксцентрический лидер проекта Neige, — то это не совсем человеческое… Это орут мои ярость и фрустрация по поводу того, что я сейчас человек». О земном и запредельном — сегодня наш краткий рассказ.

..Название группы произносится как «Al-sest» и не значит ровным счетом ничего.

..В лирике ALCEST также хватает моментов, когда смысл вылавливается из миров бессловесных. Neige пишет по-французски, но временами слова просто придумывает. Хотя концепты альбомов тщательно формулирует и даже снабжает буклеты английскими переводами.

..Впрочем, если говорить о несуществующем и придуманном, то мечтательность и субтильная запредельность — это трейдмарк ALCEST. Это группа из снов Neige: он рассказывал, что, будучи маленьким, видел сны о сказочной стране, исполненной цветов, форм и звуков, которые лежат вне земных восприятий. Не из нашего мира. Такой же он видит и музыку своего проекта: извечно неуловимая и воздушная, она принадлежит Империи Грез.

..«Люди постоянно пытаются найти обозначение нашему стилю. И говорят разное. Многие предпочитают «blackgaze», и меня это вполне устраивает».

..«Когда мы перестали играть злобный блэк (а это случилось сразу после выпуска демо Tristesse Hivernale), нередко случалось слышать обвинения в «гейском» звучании — из-за нежности мелодий, хрупкости образов, отличных от тех, к которым привыкли металисты. Тем не менее, мы делаем то, что делаем. Это часть нашей Вселенной. А с блэк-металом нас по-прежнему роднит стремление к духовному. Блэк — также крайне духовная музыка. Однако если ALCEST находится на возвышенно-светлой стороне, то блэк-королевство гораздо мрачнее. И все же мы обладаем одинаковой жаждой потустороннего».

..Настоящее имя Neige — Stéphane Paut, в апреле ему исполнится 32, он певец, композитор и мультиинструменталист. Свободно играет на гитаре и бас-гитаре, клавишных и барабанах. В нулевых служил драммером и концертным ритм-гитаристом скандально известного коллектива PESTE NOIRE. Помимо ALCEST долгое время рулил схожим по стилистике проектом AMESOEURS.

..Второй постоянный участник проекта, барабанщик Winterhalter, также был задействован в PESTE NOIRE и AMESOEURS. Играет в ALCEST с 2009 года.

..«Если ты однажды стал металистом, это навсегда. Это как клеймо. Даже если речь о таких группах, как ANATHEMA, которые сейчас, по сути, играют мягкую поп-музыку. Большая часть их аудитории все равно металхеды. Что, с одной стороны, хорошо, потому что лояльность дорогого стоит. С другой стороны, большинство рок-СМИ не воспринимают «экс-метал» группы всерьез. Поэтому нам очень трудно достучаться до другой аудитории — рокеров, любителей инди-музыки. А хотелось бы».

..В прошлом сентябре вышел пятый лонгплей группы Kodama, работа над которым велась более трех лет. По словам Neige, это концептуальный альбом о противостоянии мира природы и мира человека, инспирированный японским аниме-фильмом 1997 года «Принцесса Мононоке». «Я обожаю японскую культуру, — сказал музыкант. — Причем с детства: у нас во Франции активно пропагандируется японское аниме, так что все люди моего поколения так или иначе ощущают это влияние. Приехать с концертом в Японию было невероятно. Мы выступали с акустическими шоу в храмах. Азиаты уникальны своею способностью сочетать любовь к современным технологиям с приверженностью традиционной культуре и духовным практикам. Меня завораживает эта гармония — она кардинально отличается от того, что мы привыкли видеть в христианских сообществах. В общем, духовно мне ближе Азия: в ней больше настоящего, чем в Европе».

..Предполагаемый сетлист минского концерта выглядит так:

Kodama

Je suis d’ailleurs

Écailles de lune — Part 2

Autre temps

Oiseaux de proie

Eclosion

Les voyages de l’âme

Sur l’océan couleur de fer

Là où naissent les couleurs nouvelles

Délivrance

Стоимость погружения в мечту — от 50 рублей, информация о мероприятии — тут.