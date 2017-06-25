Альбом ZNICH «Čorny simval», срач в соцсетях, а также околосудебные разбирательства

Дело близится к середине года, и по традиции я задумалась о подведении полугодовых итогов: какие альбомы родила за этот период белорусская метал-сцена, на что обратить внимание, чем душу успокоить. Безусловно, одним из знаменательных релизов 2017-го стал мартовский лонгплей ZNICH Čorny Simval: это действительно очень крепкий, хороший альбом — но, как оказалось, не без подвоха. Вскоре после его выпуска из группы со скандалом ушел автор музыки — басист Александр «Burzum» Филипенко (также FOLCORE, ранее — NASHA VAINA, INFESTUM, PIAREVARACIEN, MASSENHINRICHTUNG, VAPOR HIEMIS), а также барабанщик коллектива Сергей «Абрек» Абрамов, и альбом пропал из эфиров. Более того: исполнение новых песен на концертах отныне может закончиться судебным преследованием. Да, в этой стране.
До сих пор сведения, что и как произошло, черпались из кратких и по большей части абстрактных постов в соцсетях, в которых Алесь Таболич, как Волан-де-Морт, зачастую даже не поминался по имени.
Мол, сами понимаете, кто неадекват, лжец и козел. Сами понимаете, с кем невозможно работать. Сами знаете, кто тиран и кто, не написав ни единой ноты и буквы, хочет захапать себе плод коллективных трудов.
Решив прояснить ситуацию, я попросила Александра рассказать поподробнее, что все-таки произошло в «зничевских» кулуарах.
Альбом
Александр «Burzum»: «Я был приглашен в группу как композитор и текстовик. Об этом договорились заранее. Я же рулил всеми музыкальными делами (исключение — полностью сделанный трек гитариста, на который клавишница записала собственную партию). Разбором и доделыванием песен занимались я и Сергей Абрамов. Равно как и координацией всех процессов (Алесь просто не понимал, как осуществляются эти процессы). Мною были написаны тексты и разложены партии вокала. На все сочиненные мною песни я записал гитары, бас, клавиши. Сергей записал барабаны. Руслан на мои песни записал пару соляков, Костя — партии духовых. Свели это звукорежиссеры по нашим с Сергеем наставлениям.
В процессе студийной работы я предложил назвать альбом Чорны Сiмвал. Как автор концепта и песен я посчитал, что это будет правильным и актуальным названием, учитывая долгое время ожидания альбома поклонниками. (Предшественник Мроя вышел в 2011-м — прим.авт.) В целом группа встретила это с пониманием. Кроме «директора». Ему явно не нравилось, что придумал это не он».
Презентация и заваруха
«В группе имели место договоренности типа «решать дела в сообща, а не за спиной друг у друга, не привлекать в дела группы родственников, жен, сватов и пр.» Но на деле все оказалось не так. Алесь начал перетягивать одеяло на себя. И делать что вздумается, без согласования с остальными.
Чего стоил снятый им клип на одну из моих песен! Любовный сюжет. Действующие лица — муж и жена. Сами понимаете, кто. Видео не обсуждалось вообще ни с кем, все снималось четой Таболичей при полном неведении музыкантов группы. Объяснение было одно: «Ну, мы ж это на свои деньги, ради движухи».
Интервью — в одно лицо. Заголовок — «Чорны сімвал» Алеся Таболіча». Того самого, кому название не понравилось…
Когда дело дошло до презентации, организатор (жена Таболича) попросила написать меня пресс-релиз альбома. Я написал. Рассказал весь концепт. В ответ она рассмеялась, посоветовала никому не показывать, мол, «такого никогда в зниче не было и не будет». По итогу пресс-релиз был переписан ею, абсолютно не по теме, с добавлением интриги о названии… Но для чего??? Никто не делал интриг. Все было заранее обнародовано. Ответ был краток: «Я сама решу, что мне писать от лица группы, ты кто такой в группе ZNICH?»
Презентовать альбом большинство вовсе не хотело. Но с их мнением поступились. Перевесило решение жены Таболича. Объективно мы были не готовы. Тексты не выучены… Диск толком не издан (решили сделать самиздат для уникальной продажи на презентухе И рассылки по лейблам). Но «директор» понимал, что только так, отыграв вживую, он сможет добавить альбом в свою копилку. Перед концертом был задан вопрос: «Для чего мы его презентуем и что будет с группой дальше?». Ответ: «Будем дальше играть и выпустим альбом». Вроде как гарантия работы.
Во время выступления я понял, что новый материал востребован (хоть и опозорились мы тем, что все тексты читались с листа, стоя к залу спиной), поэтому решил не накалять ситуацию и полностью «обнулиться»: закрыть на все глаза и заново выстраивать творческий процесс. Вместе и сообща. Что и предложил всем, кто откликнулся на мою просьбу «встретиться после выступления». Музыканты приняли это с позитивом, и только клавишница сказала: «Мне нужно время все обдумать». (В обсуждении дел в группе она вроде бы занимала общую позицию, но когда дело дошло до конфликта, переметнулась на сторону Алеся, так как очень дорожила своим местом.) Я, естественно, все понимал и согласился. Объяснившись с ней при прощании (на позитивной ноте), я услышал фразу «сейчас я позвоню Алесю, и получит он пиздюлей». Подошел к Алесю, рассказал, что ей надо время, но все будет хорошо. На том и разошлись.
В 7 утра в беседе вконтакте был выложен спич «директора»: «Уволен басист, уволен звукач, с барабанщиком ничего путного не выйдет». Чуть позже — сообщение: «Идите оформляйте авторские на альбом. Я на него не претендую». Как мне объяснили, сделано это было после того, как клавишница сообщила по телефону, что не желает со мной работать».
Авторские
«После моего увольнения, как и было предложено, я пошел в Национальный Центр Интеллектуальной Собственности и оформил свои песни на себя. В Интернете, естественно начался сёр: какой я негодяй. Увиделся я с Алесем на ДР своего друга Белого. Там мы договорились встретиться в частном порядке и урегулировать вопрос с альбомом — кому и на каких условиях им пользоваться. Ибо запрещать исполнять и выкладывать треки я изначально не собирался.
Никаких предложений не поступало, зато сёр на меня в Интернете продолжился.
Через пару дней на почту пришло письмо из НЦИС. В нем говорилось, что произошла нестыковка между указанной мной информацией и информацией, указанной М. Макаревич (клавишница и горячая поклонница Алеся Таболича — прим.авт.). По сути, она указала, что на мои песни претендует еще ряд людей: а именно, все, кто на тот момент играл в коллективе, т.е. исполнители. Но вот что, интересно узнать, сделал каждый из них? Например, клавишницы и вовсе в группе не было на момент написания песни «Дунаю»!
На следующий день я и Сергей «Рудольфович» Абрамов отправились в НЦИС. Там сообщили: «Приехал ваш этот друг и городил непонятно что. Он был просто невменяем и твердолоб. Мы русским языком зачитывали ему Закон, а он перебивал и талдычил своё. С ним была маленькая девочка, которая вообще не понимала, что происходит, и что она делает. Мы не имели права не принять от них заявление. На основании его мы Вам письмо и выслали, чтобы вы между собой разобрались, полюбовно или через суд». Там же мы имели удовольствие повеселиться в кабинете юристов, где нам четко выложили план действий, адреса и телефоны Верховного суда и нужных юристов по авторскому праву.
Я все так и сделал. Посылал письма оппоненту по нестыковке информации, изложенной в НЦИС, — так скажем, досудебное урегулирование ситуации. По итогу свое заявление она отозвала. Причем в ответных письмах была изложена настолько не вяжущаяся между собой ерунда, что я просто брался за голову, а также смеялся в голос. Явно сочинял человек на одной волне с Алесем — как говорят, «одна каша в голове на двоих». Все время этих разборок поступали звонки звукорежиссеру альбома с целью задним числом составить договор о записи и — самый интересный пункт! — «наделить директора группы ZNICH исключительными правами». По сути человек, наделяет третье лицо тем, что ему не принадлежит. Противозаконно. И даже на моих глазах он бегал с этими писулями. Мы только потешались. Видимо, наконец, поняв Закон, они отозвали свое заявление из НЦИС.
Подытожу. Алесь сам просрал альбом. Я предлагал мирное решение вопросов, но они решили меня перехитрить. Не удалось».
Что дальше
«На данный момент я борюсь за соблюдение Закона об авторских и смежных правах. Раз мы не смогли договориться иначе — значит, все должно быть по Закону. Если песни, написанные мною, будут исполняться со сцены, — неминуемо судебное разбирательство. То же касается моей аранжировки народной песни «Дунаю» — которую, как я понял, они усердно репетируют. Если она, конечно, будет иметь тот же вид, что они записали на видео. «Закон в 100% случаев на стороне автора» — это слова юриста.
P.S. Во время разбирательств моя основная группа FOLCORE была заявлена на фестивали «Купальскае Кола», «Зарайская Слобода» (Россия). И лидеру FOLCORE поступил однажды звонок: «Повлияйте на Бурзума, чтоб он отдал мне альбом, иначе я перекрою вам кислород. Я соорг Зарайского феста». Конечно же, в ответ было предложено Алесю оставить разборки в «зниче» и не перекладывать их на FOLCORE. (И да, к слову, звонки с просьбой «повлиять» поступали многим моим друзьям.) Но в конечном итоге мы отказались от «Купальскаго Кола», а также, оперируя тем, что он «организатор автобуса», Алесь убедил москвичей исключить FOLCORE из лайн-апа. Так вот «профессионально» обычно решаются дела с его стороны».
дом 2, блять
Как говорится, красиво лепит. Но где же версия второй стороны?
что и требовалось доказать) в который раз убеждаюсь, что Алеся — редкостный мудак. в этот раз напоролся на свои же грабли) с Бурзумом зничь хоть можно стало слушать, и тут Алеся все просрал)
..и альбом съесть и в лапти влезть))
все правильно делают ребята
хотя, зная, какой Бурзум ебарь-перехватчик… может, он ту клавишницу ужалил, а она жаницца попросила?) и, получив отказ, кашу заварила?)
Woundfucker 666 написал(а):
хотя, зная, какой Бурзум ебарь-перехватчик… может, он ту клавишницу ужалил, а она жаницца попросила?) и, получив отказ, кашу заварила?)
ПОРЖАЛ))))))
Поржал!))))
Пройдет год и все это забудут. Просто глупо было о чем-то изначально договариваться на словах. Должна быть переписка или аудио. Тут пишут козёл, а я говорю — мечтатель, фантазёр и художник, который живёт в своём мире. Если вы решили с ним работать, не притворяйтесь, что вы об этом не знали. Уже сколько десятков лет «самые умные, правильные, трушные» его «учат уму разуму». Но его не научишь, природа такая. Или обходите стороной или заранее себя обезопасьте доказательствами для него же самого, что вы о чем-то договорились.
вобщем, ждём интервью с таболичем.
Никогда такого не было, и вот опять.
Просто офигеть.
А вообще вроде бы все взрослые люди…
А маются такой фигней…
Пфф прям срыв покровов! Как будто кто-либо не знал что таблович ч*о нерукапожатное. И это вы еще не читали его «борьбу» за татуфест и «авторские права» на мероприятия вообще не имеющих к нему отношения. Ахах уровень развития этого млекоопитающего пробивает марианские глубины.
Ну такое в наших краях не в первые. Просто мало кто знает что в самом начале 2000-х похожие разборки происходили в группе АРИЗОНА.
Я эту протаскушку-клавишницу не по наслышке знаю, она многие дела так решает — одним одно, другим другое в уши вливает. Так что нужно было просто избавиться от этой мочалки, а мужики между собой бы договорились. Как всегда — ищите женщину.
mofd написал(а):
вобщем, ждём интервью с таболичем.
Анастасия, как ты смотришь на сие предложение???
Бурзум, ты не прав (С) А. Синичкин.
Наконец опубликовали. История просто мега эпичная!
Глупый высер и поливание грязью. Автор, ты вообще мужчина?))))
Василий Алибабаевич написал(а):
Глупый высер и поливание грязью. Автор, ты вообще мужчина?))))
А почему бы и нет?
Где Таболича базар?
Ну, если нет собственного достоинства, ну можно продолжать. Но самого автора это не красит. Как баба.)
Бурзум, как ты достал!!!! Бля!
А, да! Ещё вопросу автору возник! Раз автор такой мега композитор и аранжировщик, то почему группу Folcore как-то вот не сильно слушают, и она не занимает никаких мест ни в каких чартах и что-то не сильно она выступает, несмотря на не так давно вышедший альбом? Но вот Знич слушают, и причем больше почему-то песни, которые были написаны за долго до участия автора в группе, на сколько я знаю?
https://www.youtube.com/watch?v=-FcYiK0chAI
более емко сказать по данному вопросу просто не представляется возможным.
Ахахаха, согласен,22211 написал(а):
https://www.youtube.com/watch?v=-FcYiK0chAI
более емко сказать по данному вопросу просто не представляется возможным.
Ахахаха, согласен, пустое!)))
Tular написал(а):
Никогда такого не было, и вот опять.
С языка сорвал! А-ха-ха-ха.
Блять, в третий раз уже одна и та же херня.
Василий Алибабаевич написал(а):
А, да! Ещё вопросу автору возник! Раз автор такой мега композитор и аранжировщик, то почему группу Folcore как-то вот не сильно слушают, и она не занимает никаких мест ни в каких чартах и что-то не сильно она выступает, несмотря на не так давно вышедший альбом? Но вот Знич слушают, и причем больше почему-то песни, которые были написаны за долго до участия автора в группе, на сколько я знаю?
БАЗАР то не про это, внематочно прочтите весь контент!!!
Василий Алибабаевич написал(а):
А, да! Ещё вопросу автору возник! Раз автор такой мега композитор и аранжировщик, то почему группу Folcore как-то вот не сильно слушают, и она не занимает никаких мест ни в каких чартах и что-то не сильно она выступает, несмотря на не так давно вышедший альбом? Но вот Знич слушают, и причем больше почему-то песни, которые были написаны за долго до участия автора в группе, на сколько я знаю?
На сколько мне известно, сам же Таболич и вытащил пару лет назад совершенно неизвестную группу Folcore. Сам их продвигал! ( участие в фэстах, презентации)
Так что, не надо тут гнать… все знают, почему в этом году не участвует эта группа на купальском коле.
Да всё ж понятно!))) Таболич — гавно, а я Д’артаньян.))) Базар про это! Что ж тут непонятного то?) Это ж очевидно!)))
Бурзум, поливает грязью в интернете Таболича и при этом хочет выступать на его мероприятиях!!!!! Пипец!
Hogf написал(а):
Василий Алибабаевич написал(а):
А, да! Ещё вопросу автору возник! Раз автор такой мега композитор и аранжировщик, то почему группу Folcore как-то вот не сильно слушают, и она не занимает никаких мест ни в каких чартах и что-то не сильно она выступает, несмотря на не так давно вышедший альбом? Но вот Знич слушают, и причем больше почему-то песни, которые были написаны за долго до участия автора в группе, на сколько я знаю?
На сколько мне известно, сам же Таболич и вытащил пару лет назад совершенно неизвестную группу Folcore. Сам их продвигал! ( участие в фэстах, презентации)
Так что, не надо тут гнать… все знают, почему в этом году не участвует эта группа на купальском коле.
А купальское коло, что, единснный фест? Никуда ж их не зовут, факт. Почему они не выступают нигде? Таболич же тут не причем?)
как же ж вы заебали.. ну жто полныц пиздец
внезапно хотелось бы поинтересоваться — а кто, собственно, оплатил сей опус раздора? что-то подсказывает, что ответ на данный вопрос раскроет тайну, почему таболич цепляется за этот посредственный материал.
здесь платформа бесплатная)
сомелье написал(а):
внезапно хотелось бы поинтересоваться — а кто, собственно, оплатил сей опус раздора? что-то подсказывает, что ответ на данный вопрос раскроет тайну, почему таболич цепляется за этот посредственный материал.
Хороший вопрос!) А кто платил за запись? Автор? Что-то мне подсказывает что нет)
а кто слушал новые песни, они вообще стОят всего вот этого?
и да, интересно почитать версию Таболича и клавишницы
Я думаю, думаю, что не будет никаких комментариев с той стороны. «Собака лает, караван идёт». Что в общем-то достойно, если так будет.
сомелье написал(а):
внезапно хотелось бы поинтересоваться — а кто, собственно, оплатил сей опус раздора? что-то подсказывает, что ответ на данный вопрос раскроет тайну, почему таболич цепляется за этот посредственный материал.
Да, кстати! Кто оплачивал запись альбома?
если допустить, что бурзуму жалко мызуки, а таболичу — потраченных средств, то издали бы материал и бурзуму бы отсчитали N копий в качестве гонорара. было бы интересно, сколько бы он продал своей «бесценной» музыки
а вообще в этой истории все гандоны
Василий Алибабаевич написал(а):
Я думаю, думаю, что не будет никаких комментариев с той стороны. «Собака лает, караван идёт». Что в общем-то достойно, если так будет.
Таблович просто не умеет внятно говорить
Sonne написал(а):
Василий Алибабаевич написал(а):
Я думаю, думаю, что не будет никаких комментариев с той стороны. «Собака лает, караван идёт». Что в общем-то достойно, если так будет.
Таблович просто не умеет внятно говорить
Если человек не умеет говорить, то как он фестиваль то организовал? Без разговора и диалога это невозможно, а в этом году всё, как мне известно, было и без спонсоров.
Sonne написал(а):
Василий Алибабаевич написал(а):
Я думаю, думаю, что не будет никаких комментариев с той стороны. «Собака лает, караван идёт». Что в общем-то достойно, если так будет.
Таблович просто не умеет внятно говорить
А Бурзум за то, много чего умеет: музыку сочинять-которую ни кто не слушает,ныть, хуже бабы, эпично падать со сцены
Из достоверных источников, дабы немного разрулить ситуацию для интересующихся финансовыми вопросами и другими подробностями: — Платили оба. И выпустить альбом с разделением доходов тоже обсуждалось. Но товарищ Т так и не захотел так сделать, продолжая интриги»
Сразу оговорюсь,я не на чьей стороне,потому как дружен со всеми. Но вот полгода назад Алесь меня за пять секунд выручил в очень важной для меня ситуации,без проблем и не задавая вопросов.
А из каких достоверных? Как это проверить? Где пруф?
Loretta написал(а):
а кто слушал новые песни, они вообще стОят всего вот этого?
Я благодаря этой теме послушал только что :) По-моему, вполне неплохо!
Василий Алибабаевич написал(а):
А из каких достоверных? Как это проверить? Где пруф?
От бывших музыкантов группы, думаю этого будет достаточно!
Ахахаха!) Это из Одна Бабка Сказала!) Очень компетентно))) А между прочим, вчера был на КК и звучали они новым составом очень круто и сыгранной, о тличее от предыдущего состава. И никто со сцены не падал.
Василий Алибабаевич написал(а):
Ахахаха!) Это из Одна Бабка Сказала!) Очень компетентно))) А между прочим, вчера был на КК и звучали они новым составом очень круто и сыгранной, о тличее от предыдущего состава. И никто со сцены не падал.
Не менее компетентно что они не падали со сцены)
я бы сказал НИАЧЕМ!!!
Ну пруф есть, есть фото, есть куча народу, которые там были и я думаю подтвердят мои слова. Есть что возразить?
Василий Алибабаевич написал(а):
Ну пруф есть, есть фото, есть куча народу, которые там были и я думаю подтвердят мои слова. Есть что возразить?
Это никакого отношения не имеет к конфликту
Новый состав мы еще тут ОБСУДИМ)))
Если будет на это повод)
Значит возразить по факту нечем. Так и знал. А, «Ниачём» это вот данная статья и попытка паразитировать уже после того как альбом был выпущен под маркой «ZNICH», и регистрировать права уже после выхода альбома))) вот это действительно ни очем.)))
Интересная у на беседа, однако)
Я бы сказал захватывающая беседа, столько всего со стороны узнаёшь и «возразить нечем»
я всё-таки не понимаю сути конфликта. что бурзум будет делать с материалом, если он остаётся за ним? The Znich с музыкантами, кто за него вписался? просто выпилит его отовсюду и на полку положит? эта музыка не принесёт дохода ни ему ни знич. чего ради анус напрягать-то?
Василий Алибабаевич написал(а):
Значит возразить по факту нечем. Так и знал. А, «Ниачём» это вот данная статья и попытка паразитировать уже после того как альбом был выпущен под маркой «ZNICH», и регистрировать права уже после выхода альбома))) вот это действительно ни очем.)))
Интересная у на беседа, однако)
Если вы считаете самоиздат за релиз, то я умываю руки!!!
Вот в том то и дело, что это просто пустой и глупый высер, который автора показывает с очень дерьмово стороны, вот смолчал бы он, да выступлениями тех же folcore показал, что он чего-то стоит, а так получается, что я такой охриненный, а все пидорасы!)
Вторую сторону конфликта к барьеру бы, тут однобоко подана информация, слишком видно, кто чёрный, кто белый.
Но вот среди комментаторов пока что адекватнее выглядит партия бывших. )) однако уверен, что не все так однозначно. Имхо чью-либо точку зрения отстаивать рановато, а благодаря баттхерту хоть альбом послушал.
Хороший, крепкий альбом. :)
Василий Алибабаевич написал(а):
Вот в том то и дело, что это просто пустой и глупый высер, который автора показывает с очень дерьмово стороны, вот смолчал бы он, да выступлениями тех же folcore показал, что он чего-то стоит, а так получается, что я такой охриненный, а все пидорасы!)
Я думаю иначе, учитывая конфликты, которые происходили на протяжении всей деятельности группы, Таболича с музыкантами это уже не ВЫСЕР, а целенаправленное продвижение своего ЭГО, не считаясь ни с кем.
Только вот набрались смелости вынести это в массы именно последние и считаю это правильным решением
И то, после того, как типа ПОСТРАДАВШИЙ начал всем вливать что его НАИ,,,ЛИ))))
Ну судя по статье, Эго как раз у автора зашкаливает.
Мне так не кажется)
Креститель!))) Когда кажется, надо креститься!))) Или Вы «язычник я»?)))
Для того, чтобы хоть что-то понимать в этой очень странной разборке в песочнице, нашел по первому линку на ютубе этот самый альбом ČORNY SIMVAL. На удивление, действительно хорошая работа: чуть ли не первый раз за 15 лет, когда Znich приятно слушать не только вживую, но и на записи. Бурзуму как композитору и аранжировщику респект, но вокал и название группы, под которую писалась эта музыка, все равно Таболича, так что не очень понятно, что Александр будет делать дальше со своими законными правами на музыку. Ну не переписывать же все это еще раз с другим вокалистом.
Ну и в целом — соберитесь вы как мужики и еще раз и договоритесь о материале. Его хотелось бы услышать на концертах. Сцена у нас и так разрозненная и слабая, держаться вместе надо, вы же одно дело
делаете! Такие «интриги-скандалы-расследования» хороши как журналистский материал, но я сильно сомневаюсь, что они полезны для развития нашей фолк-метал сцены в целом)
alexguardian написал(а):
Для того, чтобы хоть что-то понимать в этой очень странной разборке в песочнице, нашел по первому линку на ютубе этот самый альбом ČORNY SIMVAL. На удивление, действительно хорошая работа: чуть ли не первый раз за 15 лет, когда Znich приятно слушать не только вживую, но и на записи. Бурзуму как композитору и аранжировщику респект, но вокал и название группы, под которую писалась эта музыка, все равно Таболича, так что не очень понятно, что Александр будет делать дальше со своими законными правами на музыку. Ну не переписывать же все это еще раз с другим вокалистом.
Ну и в целом — соберитесь вы как мужики и еще раз и договоритесь о материале. Его хотелось бы услышать на концертах. Сцена у нас и так разрозненная и слабая, держаться вместе надо, вы же одно дело
делаете! Такие «интриги-скандалы-расследования» хороши как журналистский материал, но я сильно сомневаюсь, что они полезны для развития нашей фолк-метал сцены в целом)
Вот хотелось бы услышать ОТЦА всех язычников здесь)))
alexguardian написал(а):
Для того, чтобы хоть что-то понимать в этой очень странной разборке в песочнице, нашел по первому линку на ютубе этот самый альбом ČORNY SIMVAL. На удивление, действительно хорошая работа: чуть ли не первый раз за 15 лет, когда Znich приятно слушать не только вживую, но и на записи. Бурзуму как композитору и аранжировщику респект, но вокал и название группы, под которую писалась эта музыка, все равно Таболича, так что не очень понятно, что Александр будет делать дальше со своими законными правами на музыку. Ну не переписывать же все это еще раз с другим вокалистом.
Ну и в целом — соберитесь вы как мужики и еще раз и договоритесь о материале. Его хотелось бы услышать на концертах. Сцена у нас и так разрозненная и слабая, держаться вместе надо, вы же одно дело
делаете! Такие «интриги-скандалы-расследования» хороши как журналистский материал, но я сильно сомневаюсь, что они полезны для развития нашей фолк-метал сцены в целом)
Точные слова…
Вот и я о том же, Таболич делает дело и молчит в тряпочку. А этот его главном поливает. Ты сначала, сделай фестиваль, договорись с местом, притарабань туда сцену, договорись с ментами и скорой, заплати группам из-за бугра, договорись с доставкой и размещением людей, ещё и с новыми людьми отредактируйте так, чтобы это звучало лучше чем с предыдущим сочтавом, а потом трынди, что такой офигенным? Слова это ещё не дело… как-то так.. как-то так…
Василий Алибабаевич написал(а):
Вот и я о том же, Таболич делает дело и молчит в тряпочку. А этот его главном поливает. Ты сначала, сделай фестиваль, договорись с местом, притарабань туда сцену, договорись с ментами и скорой, заплати группам из-за бугра, договорись с доставкой и размещением людей, ещё и с новыми людьми отредактируйте так, чтобы это звучало лучше чем с предыдущим сочтавом, а потом трынди, что такой офигенным? Слова это ещё не дело… как-то так.. как-то так…
ПРИЧЕМ ТУТ ОРГАНИЗАЦИЯ КОНЦЕРТОВ, Василий?
Не путайте лапти с туфлями)
Я и не путают) Я вижу по факту, что по факту автору кроме как обливать всех дерьмом больше заняться нечем) Если ты так крут, ну так делай дело играй концерты и делом это доказывай) А судя по КК, Зничам вообще пофиг на этот альбом, кроме «Дунаю» — по сути, кавера на древнюю казачью песню ничего не игралось, и то не так как на альбоме, насколько я понял. А если судить по клипу, так вообще какая-то лажа.
Бурзуму, практически в одиночку сделавшему альбом, предлагается сперва добиться? Круто!
Василий Алибабаевич написал(а):
Я и не путают) Я вижу по факту, что по факту автору кроме как обливать всех дерьмом больше заняться нечем) Если ты так крут, ну так делай дело играй концерты и делом это доказывай) А судя по КК, Зничам вообще пофиг на этот альбом, кроме «Дунаю» — по сути, кавера на древнюю казачью песню ничего не игралось, и то не так как на альбоме, насколько я понял. А если судить по клипу, так вообще какая-то лажа.
Василий Алибабаевич написал(а):
Я и не путают) Я вижу по факту, что по факту автору кроме как обливать всех дерьмом больше заняться нечем) Если ты так крут, ну так делай дело играй концерты и делом это доказывай) А судя по КК, Зничам вообще пофиг на этот альбом, кроме «Дунаю» — по сути, кавера на древнюю казачью песню ничего не игралось, и то не так как на альбоме, насколько я понял. А если судить по клипу, так вообще какая-то лажа.
Василий, вы сами себе ответили, они и не могли играть их, так как есть авторское право, а автором клипа был Таболич))) Все лавры ему) Обещал папе сняться в клипе, пжлста, нивапрос, обещал жене сняться в клипе, нивапрос)))) Вот и вся лажа)
Один сидел на студии и в одиночку писал, ага) И барабаны, и гитару, и вокал спел)))) Ну мастер на все руки!)))))
Есть еще один клип на новую песню ЗОРНЫ ПОЗИРК, где он только с женой, тайком снял от членов группы)))
Василий Алибабаевич написал(а):
Один сидел на студии и в одиночку писал, ага) И барабаны, и гитару, и вокал спел)))) Ну мастер на все руки!)))))
Василий читайте все строчки, а не как Ленин по диагонали)
Ну так а смысл тогда этим главном интернет засорять? Вам тоже заняться не чем?
Кто кого наебывает в данном случае из выше сказанного?
Паутины хватит на всех
Я думаю, что всё решает дело, Знич выступают, а автор со своими правами сидит на жопе. Как бы по факту, и льёт желчь на Таболича и всех, кто с ним. Этот материал они не исполняют за исключением этой одной песни, и поступают правильно, так как слова и музыка именно данной и песни не имеет конкретного и авторства, так как она народная, и вот что дальше? Выпустят они новый альбом, возможно, возможно он будет лучше и что тогда? И смысла в этих вымерших не будет никакого)
Февра написал(а):
Пройдет год и все это забудут. Просто глупо было о чем-то изначально договариваться на словах. Должна быть переписка или аудио. Тут пишут козёл, а я говорю — мечтатель, фантазёр и художник, который живёт в своём мире. Если вы решили с ним работать, не притворяйтесь, что вы об этом не знали. Уже сколько десятков лет «самые умные, правильные, трушные» его «учат уму разуму». Но его не научишь, природа такая. Или обходите стороной или заранее себя обезопасьте доказательствами для него же самого, что вы о чем-то договорились.
А ты не думала, что люди бегут с тонущего корабля 20 лет? И что ЗНИЧ у истоков, это Александр Беленький?) Таболич это картинка, но все в тусовке и андерграунде знают, что он ЧМО редкостное. И фестиваль купальское кола он украл у Виталия Супрановича. Только меньше шума было. Александр Рак быстро умыл руки, после кратковременного сотрудничества? Не убедил, фсе враги? Поклеп?)))))))
Скажу больше, у меня нет желания перечитывать все это дерьмо, я с большего просто пролистал, но вы, псы таболича просто размутите с ним один концерт! Один, я даже не прошу фестиваль, посмотрите на все изнутри, а потом я всех жду в этом обсуждении с комментами! Всем пис!
Пиc! Бро!)
Злой написал(а):
Февра написал(а):
Пройдет год и все это забудут. Просто глупо было о чем-то изначально договариваться на словах. Должна быть переписка или аудио. Тут пишут козёл, а я говорю — мечтатель, фантазёр и художник, который живёт в своём мире. Если вы решили с ним работать, не притворяйтесь, что вы об этом не знали. Уже сколько десятков лет «самые умные, правильные, трушные» его «учат уму разуму». Но его не научишь, природа такая. Или обходите стороной или заранее себя обезопасьте доказательствами для него же самого, что вы о чем-то договорились.
А ты не думала, что люди бегут с тонущего корабля 20 лет? И что ЗНИЧ у истоков, это Александр Беленький?) Таболич это картинка, но все в тусовке и андерграунде знают, что он ЧМО редкостное. И фестиваль купальское кола он украл у Виталия Супрановича. Только меньше шума было. Александр Рак быстро умыл руки, после кратковременного сотрудничества? Не убедил, фсе враги? Поклеп?)))))))
А Александр Филиппенко и Сергей Абрамов поросто тупо льют эту желчь в СМИ( про них только в контексте скандала и вспоминают)
Hogf написал(а):
Злой написал(а):
Февра написал(а):
Пройдет год и все это забудут. Просто глупо было о чем-то изначально договариваться на словах. Должна быть переписка или аудио. Тут пишут козёл, а я говорю — мечтатель, фантазёр и художник, который живёт в своём мире. Если вы решили с ним работать, не притворяйтесь, что вы об этом не знали. Уже сколько десятков лет «самые умные, правильные, трушные» его «учат уму разуму». Но его не научишь, природа такая. Или обходите стороной или заранее себя обезопасьте доказательствами для него же самого, что вы о чем-то договорились.
А ты не думала, что люди бегут с тонущего корабля 20 лет? И что ЗНИЧ у истоков, это Александр Беленький?) Таболич это картинка, но все в тусовке и андерграунде знают, что он ЧМО редкостное. И фестиваль купальское кола он украл у Виталия Супрановича. Только меньше шума было. Александр Рак быстро умыл руки, после кратковременного сотрудничества? Не убедил, фсе враги? Поклеп?)))))))
А Александр Филиппенко и Сергей Абрамов поросто тупо льют эту желчь в СМИ( про них только в контексте скандала и вспоминают)
Таблу не повезло, все молчали, но бумеранг возвращается. Ребята не выдержали и публично сказали правду. Я эту мыльную оперу уже 10 лет слышу
Всё, мысль утеряна!)))
Неадекватность Таболича зашкаливает. Взято из сети. Цитирую текст и коммент самого великого язычника всея Беларуси.
«Расскажу вам историю про удивительный мир белорусской музыки. Пишет мне человек — через монитор ощущаю страдания. Говорит, мол, помоги найти новый альбом группы Znich на физическом носителе. Я, конечно, не особо представляю, кому это может понадобиться (группа Znich. на диске.), но на просьбы любого содержания реагирую чутко. Предлагаю человеку написать господину Таболичу, чтобы он хотя бы советом подсказал. Человек уверяет, что отправил господину Таболичу сообщение в Facebook (а они вроде как в друзьях), но тот его не читает. Думаем, что делать дальше. Вот, например, новый альбом группы Znich можно купить через possession.ru. Пытаемся дозвониться по указанными номерам, но никто не берет трубку.
Сайт znich.by не работает в принципе, в официальном паблике «Вконтакте» информацию про альбом на физических носителях нет (ссылки на скачивание там тоже нет впрочем). Но есть плейлист (а это уже что-то). Гугл, как вы понимаете, тоже особо ничем помочь нам в этом не может.
В общем, если бы не безудержное стремление человека пройти этот увлекательный квест и купить альбом группы Znich на физическом носителе, можно было бы оставить эту безумную идею еще на стадии остервенелого гугления. Зато вы теперь хотя бы знаете, что у группы Znich вышел новый альбом.»
Небольшой срач под текстом и комментарий самого Таблоича:
«Ales Tabolich Кто хочет диск тот найдет…..и дистрибьютер есть..просто покупать человек не хочет.»
«У нас дисков нет есть ссылка на дистрибьютера. И поверь Дмитрий это наше дело как и что решать….Если есть желание по старым aльбомам 80296490888.»
Это как же он бл…ть…покупать не хочет, если чуть не плачет так купить хочет????!!!!!
Василий Алибабаевич написал(а):
Всё, мысль утеряна!)))
Почему же)))) Давай нагоним Анастасии трафик))) Ты на КК был? Збс?) Враги говорят,что сам бох дождь послал на фестиваль
semion написал(а):
Я эту протаскушку-клавишницу не по наслышке знаю, она многие дела так решает — одним одно, другим другое в уши вливает. Так что нужно было просто избавиться от этой мочалки, а мужики между собой бы договорились. Как всегда — ищите женщину.
Мужик ты или мразь? Про потаскушку: ты гад что спал с ней или свечку держал? Мочалка это ты, т.к. только бабы могут слухи распускать. Она очень достой человек и отличный музыкант. Я думаю, что этот коменгт сам Бурзум и написал подписавшись другим именем.
Мне норм было, ничо не знаю. Дождь был , но потом всё разошлось)
Герберт У. написал(а):
Неадекватность Таболича зашкаливает. Взято из сети. Цитирую текст и коммент самого великого язычника всея Беларуси.
«Расскажу вам историю про удивительный мир белорусской музыки. Пишет мне человек — через монитор ощущаю страдания. Говорит, мол, помоги найти новый альбом группы Znich на физическом носителе. Я, конечно, не особо представляю, кому это может понадобиться (группа Znich. на диске.), но на просьбы любого содержания реагирую чутко. Предлагаю человеку написать господину Таболичу, чтобы он хотя бы советом подсказал. Человек уверяет, что отправил господину Таболичу сообщение в Facebook (а они вроде как в друзьях), но тот его не читает. Думаем, что делать дальше. Вот, например, новый альбом группы Znich можно купить через possession.ru. Пытаемся дозвониться по указанными номерам, но никто не берет трубку.
Сайт znich.by не работает в принципе, в официальном паблике «Вконтакте» информацию про альбом на физических носителях нет (ссылки на скачивание там тоже нет впрочем). Но есть плейлист (а это уже что-то). Гугл, как вы понимаете, тоже особо ничем помочь нам в этом не может.
В общем, если бы не безудержное стремление человека пройти этот увлекательный квест и купить альбом группы Znich на физическом носителе, можно было бы оставить эту безумную идею еще на стадии остервенелого гугления. Зато вы теперь хотя бы знаете, что у группы Znich вышел новый альбом.»
Небольшой срач под текстом и комментарий самого Таблоича:
«Ales Tabolich Кто хочет диск тот найдет…..и дистрибьютер есть..просто покупать человек не хочет.»
«У нас дисков нет есть ссылка на дистрибьютера. И поверь Дмитрий это наше дело как и что решать….Если есть желание по старым aльбомам 80296490888.»
Это как же он бл…ть…покупать не хочет, если чуть не плачет так купить хочет????!!!!!
О чем ты, дружище) Ему настолько все похуй, что в метро висит афиша, что это 9 фестиваль, а в ВК, что 10?))) Кому верить? Фальшчуыку, поклеп
Злой, а тебе за что???? напиться и со сцены свалиться в пьяном угаре??? Наверное ты где-то накасячил?!!!
А поговаривают, что и на фэсты звать Folcore не хотят, ( бухарь там какой-то играет, во время выступления с горла вливает в себя)
Ахахаха, походу кого-то спалили)
Hogf написал(а):
Злой, а тебе за что???? напиться и со сцены свалиться в пьяном угаре??? Наверное ты где-то накасячил?!!!
А поговаривают, что и на фэсты звать Folcore не хотят, ( бухарь там какой-то играет, во время выступления с горла вливает в себя)
Ты немного не вкурил) Прости, за мой слэнг) К бурзуму я не имею никакого отношения. Бурзум не подарок, Таболич не подарок. Впринципе, всем похуй на Знич, если честно. Тут так много клевых новостей Настя постит, но раз уж заговорили, Табло кусок говна и это факт. У меня все) Лучше сушайте новый самаэль, он намного круче зничей)))))
Короче, ясно, сами написали, и сами себе срут в комментариях))) Красаучыки!)))
О чем ты, дружище) Ему настолько все похуй, что в метро висит афиша, что это 9 фестиваль, а в ВК, что 10?))) Кому верить? Фальшчуыку, поклеп
Да и афиши у него отвратительные! Кто их делает?
Василий Алибабаевич написал(а):
Короче, ясно, сами написали, и сами себе срут в комментариях))) Красаучыки!)))
Ты рано сдаешься) Давай еще кого-нибудь похуесосим)
Галина Макаревич написал(а):
semion написал(а):
Я эту протаскушку-клавишницу не по наслышке знаю, она многие дела так решает — одним одно, другим другое в уши вливает. Так что нужно было просто избавиться от этой мочалки, а мужики между собой бы договорились. Как всегда — ищите женщину.
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Василий Алибабаевич написал(а):
Она, давай самого бурзума!)
Изи, он в каменце очень смешно навернулся со сцены)
Вот, честно, если б, на позапрошлом КК его встретил, то прибил бы за его пьяный ор в 6 утра!)))) Не дал же поспать, скотина!)))))
Василий Алибабаевич написал(а):
Вот, честно, если б, на позапрошлом КК его встретил, то прибил бы за его пьяный ор в 6 утра!)))) Не дал же поспать, скотина!)))))
Понятна твоя ненависть))) Все, пошумели и хватит) Завтра понедельник) Слушайте новых септиков и самаель, зачем вам таболич?
Уясе холивар тут.
За чей счет мероприятие и с кого попкорн?)))))
Ну… Мне фольклор не катит, а лучшей альтернативы у нас нету)
как-то тут однобоко все описано.версия самого Алеся Рыгоравiча была бы к месту тоже,а то судить нормально не получается,выслушав лишь одну сторону.плюс нету никаких пруфов — хотя бы тех же скринов переписок,что именно такими словами разговаривали с музыкантами.не исключаю,что так и было,но и не до конца верю.в связи с этим,занять конкретно чью-то сторону я не могу,объявляю нейтралитет)))
[не про этот случай и вообще не совсем по теме: а желчь и слухи от бывших участников будут исходить всегда,к какой бы группе они ни принадлежали,и это не только в пределах нашей страны.на это надо забить и не верить,бывшим зачастую обидно,что они бывшие.)) ]
но в данном случае это,пожалуй,не желчь,а попытка восстановить какую-то справедливость,наверное.но зачем этот скандал мне не совсем понятно.внимание к себе привлечь,что ли…
заранее прошу прощения,если мои слова кого-то задели или обидели.
А что ещё? Это единственная причина)
так а всё же, в чём цель? просто запретить таболичу играть эти песни? что бурзум будет делать с материалом, если получит на него права? эта тема не раскрыта в интервью, я считаю
да ну.чтоб Бурзуму и внимания не хватало? вот уж у него с этим полный порядок,как мне кажется.дело явно не в этом.а А.Г. молчит,видимо,потому,что не хочет переиначивания его слов.что ж,тоже в каком-то смысле верный ход.
Естественно
Какой эпохальный срач!!! Круче чем предыдущий по итогам отчета о концерте в Doodah King. Только сейчас Настя очень грамотно вкинула инфу и наблюдает со стороны на эту «битву титанов». Молодец
Ну, а вы продолжайте)))
Зато сколько человек узнают, что у Знич в этом году был альбом!
А ещё странно, что молчит Беленький: чувствует себя лохом, что подарил Таблу столько песен? Он поди авторскими не парился, не такой хитрожопый, как Бурзум.
Ганна Караткевiч написал(а):
да ну.чтоб Бурзуму и внимания не хватало? вот уж у него с этим полный порядок,как мне кажется.дело явно не в этом.а А.Г. молчит,видимо,потому,что не хочет переиначивания его слов.что ж,тоже в каком-то смысле верный ход.
Потому что нет аргументов!
Видно жене Алеся — Алесе захотелось славы и денег…
Но кишка оказалась тонка — слава и деньги со знаком минус только…
Не доросла, да и не доростёт похоже она до уровня Ани Вольской, а вот репутацию тапору попортила.
То еще будет!
Алеся, вари борщ!
Может это лучше будет получаться!
Или поищи какой кабак — в репаблике пиво наливать лучше у тебя выходило ;)
Мятал!
Караван идёт, собаки пусть лают!!!!!
Hogf написал(а):
Злой написал(а):
Февра написал(а):
Пройдет год и все это забудут. Просто глупо было о чем-то изначально договариваться на словах. Должна быть переписка или аудио. Тут пишут козёл, а я говорю — мечтатель, фантазёр и художник, который живёт в своём мире. Если вы решили с ним работать, не притворяйтесь, что вы об этом не знали. Уже сколько десятков лет «самые умные, правильные, трушные» его «учат уму разуму». Но его не научишь, природа такая. Или обходите стороной или заранее себя обезопасьте доказательствами для него же самого, что вы о чем-то договорились.
А ты не думала, что люди бегут с тонущего корабля 20 лет? И что ЗНИЧ у истоков, это Александр Беленький?) Таболич это картинка, но все в тусовке и андерграунде знают, что он ЧМО редкостное. И фестиваль купальское кола он украл у Виталия Супрановича. Только меньше шума было. Александр Рак быстро умыл руки, после кратковременного сотрудничества? Не убедил, фсе враги? Поклеп?)))))))
А Александр Филиппенко и Сергей Абрамов поросто тупо льют эту желчь в СМИ( про них только в контексте скандала и вспоминают)
Сколько ты желчи вылил Таболичу про нас я уже не говорю))))
Шедевральный срач выходит…
Блин, а вроде люди взрослые)))
По-моему очень интересная дискуссия получается, обмен информацией так сказать)))
Сергей «Рудольфович» Абрамов, вашу позицию мы уже поняли!)
Я и не скрываю своего имени в отличие от вас, правозащитники)))
И мне, вот, как абсолютно стороннему человеку от этого конфликта, интересно, вы упоминали новых музыкантов, а они чем вам успели насолить?)
Василий, из каждого вашего поста так и прёт нейтралитет и нахождение в стороне от конфликта. :)
Где кто кого упомянул? Ни слова о музыкантах, ещё есть вопросы?
Злой, так в этом и дело, что 20 лет все бегут, я примерно об этом же и написала, а герои материала решили, что они смогут :)) с чего вдруг? То что я выразилась цензурно, не значит,что я тут всех оправдываю, просто я привыкла так выражаться. ;)
Вот интересно, в статье про группу Знич, информация про группу Folcore, вопрос: не так давно покинули два участника группу( Эльвира ( вокал)и Александр Синичкин( барабаны) совпадение, не думаю… Ибо ходят слухи, что по вине господина Филиппенко, это и произошло!
Hogf написал(а):
Вот интересно, в статье про группу Знич, информация про группу Folcore, вопрос: не так давно покинули два участника группу( Эльвира ( вокал)и Александр Синичкин( барабаны) совпадение, не думаю… Ибо ходят слухи, что по вине господина Филиппенко, это и произошло!
Ха ха по чьей вине тогда ушел гитарист группы трольвальд??? Наш ответ Чемберлену)))
Ну так пусть С.Синичкин здесь и напишет, ему есть что скрывать???
Сергей «Рудольфович» 25.06.2017 в 16:13
Новый состав мы еще тут ОБСУДИМ)))
>>>
Сергей «Рудольфович» 25.06.2017 в 16:13
Если будет на это повод)
Нет, Сергей, не отмажитесь! Тут явно камень в их огород!)
И причем тут фолкор?))))
Василий Алибабаевич написал(а):
Сергей «Рудольфович» 25.06.2017 в 16:13
Новый состав мы еще тут ОБСУДИМ)))
>>>
Сергей «Рудольфович» 25.06.2017 в 16:13
Если будет на это повод)
Нет, Сергей, не отмажитесь! Тут явно камень в их огород!)
И что я тут упомянул такого?)))))))))
Это вот вы и расскажите, почему ты с таким презрением о них так написали? Ну и как же ни слова?) Вот, целых несколько предложений!) Уж не отрицайте, вас словили за язык!)