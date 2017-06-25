Альбом ZNICH «Čorny simval», срач в соцсетях, а также околосудебные разбирательства

Дело близится к середине года, и по традиции я задумалась о подведении полугодовых итогов: какие альбомы родила за этот период белорусская метал-сцена, на что обратить внимание, чем душу успокоить. Безусловно, одним из знаменательных релизов 2017-го стал мартовский лонгплей ZNICH Čorny Simval: это действительно очень крепкий, хороший альбом — но, как оказалось, не без подвоха. Вскоре после его выпуска из группы со скандалом ушел автор музыки — басист Александр «Burzum» Филипенко (также FOLCORE, ранее — NASHA VAINA, INFESTUM, PIAREVARACIEN, MASSENHINRICHTUNG, VAPOR HIEMIS), а также барабанщик коллектива Сергей «Абрек» Абрамов, и альбом пропал из эфиров. Более того: исполнение новых песен на концертах отныне может закончиться судебным преследованием. Да, в этой стране.

До сих пор сведения, что и как произошло, черпались из кратких и по большей части абстрактных постов в соцсетях, в которых Алесь Таболич, как Волан-де-Морт, зачастую даже не поминался по имени.

Мол, сами понимаете, кто неадекват, лжец и козел. Сами понимаете, с кем невозможно работать. Сами знаете, кто тиран и кто, не написав ни единой ноты и буквы, хочет захапать себе плод коллективных трудов.

Решив прояснить ситуацию, я попросила Александра рассказать поподробнее, что все-таки произошло в «зничевских» кулуарах.

Альбом

Александр «Burzum»: «Я был приглашен в группу как композитор и текстовик. Об этом договорились заранее. Я же рулил всеми музыкальными делами (исключение — полностью сделанный трек гитариста, на который клавишница записала собственную партию). Разбором и доделыванием песен занимались я и Сергей Абрамов. Равно как и координацией всех процессов (Алесь просто не понимал, как осуществляются эти процессы). Мною были написаны тексты и разложены партии вокала. На все сочиненные мною песни я записал гитары, бас, клавиши. Сергей записал барабаны. Руслан на мои песни записал пару соляков, Костя — партии духовых. Свели это звукорежиссеры по нашим с Сергеем наставлениям.

В процессе студийной работы я предложил назвать альбом Чорны Сiмвал. Как автор концепта и песен я посчитал, что это будет правильным и актуальным названием, учитывая долгое время ожидания альбома поклонниками. (Предшественник Мроя вышел в 2011-м — прим.авт.) В целом группа встретила это с пониманием. Кроме «директора». Ему явно не нравилось, что придумал это не он».

Презентация и заваруха

«В группе имели место договоренности типа «решать дела в сообща, а не за спиной друг у друга, не привлекать в дела группы родственников, жен, сватов и пр.» Но на деле все оказалось не так. Алесь начал перетягивать одеяло на себя. И делать что вздумается, без согласования с остальными.

Чего стоил снятый им клип на одну из моих песен! Любовный сюжет. Действующие лица — муж и жена. Сами понимаете, кто. Видео не обсуждалось вообще ни с кем, все снималось четой Таболичей при полном неведении музыкантов группы. Объяснение было одно: «Ну, мы ж это на свои деньги, ради движухи».

Интервью — в одно лицо. Заголовок — «Чорны сімвал» Алеся Таболіча». Того самого, кому название не понравилось…

Когда дело дошло до презентации, организатор (жена Таболича) попросила написать меня пресс-релиз альбома. Я написал. Рассказал весь концепт. В ответ она рассмеялась, посоветовала никому не показывать, мол, «такого никогда в зниче не было и не будет». По итогу пресс-релиз был переписан ею, абсолютно не по теме, с добавлением интриги о названии… Но для чего??? Никто не делал интриг. Все было заранее обнародовано. Ответ был краток: «Я сама решу, что мне писать от лица группы, ты кто такой в группе ZNICH?»

Презентовать альбом большинство вовсе не хотело. Но с их мнением поступились. Перевесило решение жены Таболича. Объективно мы были не готовы. Тексты не выучены… Диск толком не издан (решили сделать самиздат для уникальной продажи на презентухе И рассылки по лейблам). Но «директор» понимал, что только так, отыграв вживую, он сможет добавить альбом в свою копилку. Перед концертом был задан вопрос: «Для чего мы его презентуем и что будет с группой дальше?». Ответ: «Будем дальше играть и выпустим альбом». Вроде как гарантия работы.

Во время выступления я понял, что новый материал востребован (хоть и опозорились мы тем, что все тексты читались с листа, стоя к залу спиной), поэтому решил не накалять ситуацию и полностью «обнулиться»: закрыть на все глаза и заново выстраивать творческий процесс. Вместе и сообща. Что и предложил всем, кто откликнулся на мою просьбу «встретиться после выступления». Музыканты приняли это с позитивом, и только клавишница сказала: «Мне нужно время все обдумать». (В обсуждении дел в группе она вроде бы занимала общую позицию, но когда дело дошло до конфликта, переметнулась на сторону Алеся, так как очень дорожила своим местом.) Я, естественно, все понимал и согласился. Объяснившись с ней при прощании (на позитивной ноте), я услышал фразу «сейчас я позвоню Алесю, и получит он пиздюлей». Подошел к Алесю, рассказал, что ей надо время, но все будет хорошо. На том и разошлись.

В 7 утра в беседе вконтакте был выложен спич «директора»: «Уволен басист, уволен звукач, с барабанщиком ничего путного не выйдет». Чуть позже — сообщение: «Идите оформляйте авторские на альбом. Я на него не претендую». Как мне объяснили, сделано это было после того, как клавишница сообщила по телефону, что не желает со мной работать».

Авторские

«После моего увольнения, как и было предложено, я пошел в Национальный Центр Интеллектуальной Собственности и оформил свои песни на себя. В Интернете, естественно начался сёр: какой я негодяй. Увиделся я с Алесем на ДР своего друга Белого. Там мы договорились встретиться в частном порядке и урегулировать вопрос с альбомом — кому и на каких условиях им пользоваться. Ибо запрещать исполнять и выкладывать треки я изначально не собирался.

Никаких предложений не поступало, зато сёр на меня в Интернете продолжился.

Через пару дней на почту пришло письмо из НЦИС. В нем говорилось, что произошла нестыковка между указанной мной информацией и информацией, указанной М. Макаревич (клавишница и горячая поклонница Алеся Таболича — прим.авт.). По сути, она указала, что на мои песни претендует еще ряд людей: а именно, все, кто на тот момент играл в коллективе, т.е. исполнители. Но вот что, интересно узнать, сделал каждый из них? Например, клавишницы и вовсе в группе не было на момент написания песни «Дунаю»!

На следующий день я и Сергей «Рудольфович» Абрамов отправились в НЦИС. Там сообщили: «Приехал ваш этот друг и городил непонятно что. Он был просто невменяем и твердолоб. Мы русским языком зачитывали ему Закон, а он перебивал и талдычил своё. С ним была маленькая девочка, которая вообще не понимала, что происходит, и что она делает. Мы не имели права не принять от них заявление. На основании его мы Вам письмо и выслали, чтобы вы между собой разобрались, полюбовно или через суд». Там же мы имели удовольствие повеселиться в кабинете юристов, где нам четко выложили план действий, адреса и телефоны Верховного суда и нужных юристов по авторскому праву.

Я все так и сделал. Посылал письма оппоненту по нестыковке информации, изложенной в НЦИС, — так скажем, досудебное урегулирование ситуации. По итогу свое заявление она отозвала. Причем в ответных письмах была изложена настолько не вяжущаяся между собой ерунда, что я просто брался за голову, а также смеялся в голос. Явно сочинял человек на одной волне с Алесем — как говорят, «одна каша в голове на двоих». Все время этих разборок поступали звонки звукорежиссеру альбома с целью задним числом составить договор о записи и — самый интересный пункт! — «наделить директора группы ZNICH исключительными правами». По сути человек, наделяет третье лицо тем, что ему не принадлежит. Противозаконно. И даже на моих глазах он бегал с этими писулями. Мы только потешались. Видимо, наконец, поняв Закон, они отозвали свое заявление из НЦИС.

Подытожу. Алесь сам просрал альбом. Я предлагал мирное решение вопросов, но они решили меня перехитрить. Не удалось».

Что дальше

«На данный момент я борюсь за соблюдение Закона об авторских и смежных правах. Раз мы не смогли договориться иначе — значит, все должно быть по Закону. Если песни, написанные мною, будут исполняться со сцены, — неминуемо судебное разбирательство. То же касается моей аранжировки народной песни «Дунаю» — которую, как я понял, они усердно репетируют. Если она, конечно, будет иметь тот же вид, что они записали на видео. «Закон в 100% случаев на стороне автора» — это слова юриста.

P.S. Во время разбирательств моя основная группа FOLCORE была заявлена на фестивали «Купальскае Кола», «Зарайская Слобода» (Россия). И лидеру FOLCORE поступил однажды звонок: «Повлияйте на Бурзума, чтоб он отдал мне альбом, иначе я перекрою вам кислород. Я соорг Зарайского феста». Конечно же, в ответ было предложено Алесю оставить разборки в «зниче» и не перекладывать их на FOLCORE. (И да, к слову, звонки с просьбой «повлиять» поступали многим моим друзьям.) Но в конечном итоге мы отказались от «Купальскаго Кола», а также, оперируя тем, что он «организатор автобуса», Алесь убедил москвичей исключить FOLCORE из лайн-апа. Так вот «профессионально» обычно решаются дела с его стороны».