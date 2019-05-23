Альбом мая. KAMPFAR «Ofidians Manifest»

Не настаиваю, что это непременно лучший релиз мая 2019 (ибо список вышедших/выходящих альбомов на этот месяц впечатляет статусными коллективами — да и грядущий DARKTHRONE намекает на нечто по-настоящему мощное), но Ofidians Manifest однозначно рекомендован фанатам блэк-метала. Энергичного, яростно-жгучего, прочувствованного, роскошного аранжировками, аутентично-хара́ктерного и западающего в плеер с первого прослушивания на дни и недели. Альбом, который мог и не выйти, — ведь пару лет назад Dolk сотоварищи стояли на грани развала.

«В 2016-м мы решили прервать деятельность группы. Понимаете, мы постоянно играли концерты — больше трех сотен за три года. И это для KAMPFAR оказалось слишком. Мы принимали участие в больших фестивалях, выступали перед 20000 зрителей — но в какой-то момент все это перестало иметь значение. Стало восприниматься, как обычная рутинная работа. К счастью, мы, четверо, заметили признаки выгорания рано. Поняли, что теряем суть, вдохновение, поддаваясь ежедневной банальщине. Мы перестали ощущать происходящее сердцем. И, как результат, решили приостановить деятельность. Это был естественный выход.

Мы не разговаривали друг с другом год. Не строили планов. Никто не знал и не думал, что дальше.

Затем, внезапно, мне позвонил гитарист Ole. Сказал, что есть кое-какие любопытные мысли, и предложил встретиться. Мы встретились. И процесс пошел снова. Мы все тут же включились в работу — хотя и не общались до этого целый год. Тем не менее, KAMPFAR объединил: это огромная часть каждого из нас, это стиль жизни. Так что огонь не погас; пламя занялось снова. А затем получился целый альбом.

Ofidians Manifest — манифест Змея, и символизм в данном случае ближе и глубже христианского. Это голос змея, который звучал в моей голове; дьявола, который шептал, сидя на моем плече, два с половиной года. Пытался заставить перейти за грань. Я буквально бился головой о стену, о психологический барьер. Сознание завело в мрачные места, и знаете, я практически исчез, растворился, удалился от своей семьи. Пошел ко дну.

Но, к счастью, путем психологических тренингов и физических тренировок получилось выбраться на поверхность. Я работал над собой. Выбирался из тьмы. И именно тогда мы собрались с группой вместе, и именно поэтому альбом получился более глубоким, более личным, чем все, что я делал когда-либо раньше».