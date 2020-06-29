Альбом июня? LAMB OF GOD «Lamb Of God»Блог
Разгар лета, традиционно, не время топовых метал-релизов, к тому же многое сейчас подвисло или перенеслось. Тем не менее, за июнь вышло как минимум две любопытных новинки. Беспросветно-бесподобный, как чернильные пятна на Солнце, Brand KALL, речь о котором уже шла ранее; а также Lamb Of God от LAMB OF GOD — первый лонгплей группы с 2015 года. Жирный, выпуклый, качовый, драйвовый — альбом, про который даже Kirk Hammett не поленился написать в своих соцсетях, мол, вот это КРУТО ВООБЩЕ.
«Братаны из LAMB OF GOD выпустили сокрушительный релиз, — вторит Gary Holt, — так давайте поможем ему порвать чарты! И парням будет приятно, и всем нам тоже! Keep metal strong!»
Что тут сказать. Риф(ф)леная, массивная запись; крутой, со звериными разъяренными интонациями, вокал Рэнди; отточенная гитарная и барабанная работа, достойная изучения в каком-нибудь колледже экстремальных искусств. Lamb Of God полон динамики и боевиков, которые однажды взорвут мошпиты, вломив по ковидной апатии «стенами смерти». И… в то же время песни настолько предсказуемы и выверенно-стерильны, что примерно к пятой начинаешь зевать. При всем уважении к вкусу Хэмметта.
Но, впрочем, распробуйте сами.
Автор: Anastasiya Количество просмотров: 183
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