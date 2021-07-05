Альбом июля: DIE APOKALYPTISCHEN REITER «The Divine Horsemen»Блог
Тот случай, когда тизер альбома выбран был неудачно: «Tiki», открывающая новый двойник DIE APOKALYPTISCHEN REITER, — самая, пожалуй, малооригинальная и среднестатистическая песня в этом более чем часовом полотне, вникая в которое, ты с каждой темой, с каждой минутой заворачиваешься в многослойное, многомерное, одухотворенно-переливчатое полотно мелодий и смыслов. И закуклившись в него, будто гусеница, целиком, можешь промямлить лишь «вау!…» — и запустить пластинку по новой.
Это самый серьезный диск DAR, без иронии и приколов; самый разнообразный, вдохновенный, кроссжанровый — и, безусловно, экспериментальный (в том плане, что группа не придумывала песни заранее: все делалось в студии за два дня, спонтанно, в некоем ритуальном порыве, с интенсивностью, породившей 500 минут музыки за менее чем 50 часов совместных импровизаций)… однако удивительно гладко ложащийся на слух, замечательно мелодичный и тем более любопытный, чем глубже погружаешься в канву релиза.
В общем, всяческие рекомендации ознакомиться с The Divine Horsemen не отдельными треками и урывками, а целиком (см. Youtube music, Spotify и т.д.) Звук, конечно, можно было сделать и посочнее, однако общей картины не портит. Шикарный альбом!
Автор: Anastasiya Количество просмотров: 196
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Альбом июля: DIE APOKALYPTISCHEN REITER «The Divine Horsemen»
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Однако, понедельник приятно начинать с вот такой новости. Послушаем обязательно)