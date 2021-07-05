Die Apokalyptischen Reiter
05.07.2021

Альбом июля: DIE APOKALYPTISCHEN REITER «The Divine Horsemen»

Блог

Тот случай, когда тизер альбома выбран был неудачно: «Tiki», открывающая новый двойник DIE APOKALYPTISCHEN REITER, — самая, пожалуй, малооригинальная и среднестатистическая песня в этом более чем часовом полотне, вникая в которое, ты с каждой темой, с каждой минутой заворачиваешься в многослойное, многомерное, одухотворенно-переливчатое полотно мелодий и смыслов. И закуклившись в него, будто гусеница, целиком, можешь промямлить лишь «вау!…» — и запустить пластинку по новой.

Это самый серьезный диск DAR, без иронии и приколов; самый разнообразный, вдохновенный, кроссжанровый — и, безусловно, экспериментальный (в том плане, что группа не придумывала песни заранее: все делалось в студии за два дня, спонтанно, в некоем ритуальном порыве, с интенсивностью, породившей 500 минут музыки за менее чем 50 часов совместных импровизаций)… однако удивительно гладко ложащийся на слух, замечательно мелодичный и тем более любопытный, чем глубже погружаешься в канву релиза.

В общем, всяческие рекомендации ознакомиться с The Divine Horsemen не отдельными треками и урывками, а целиком (см. Youtube music, Spotify и т.д.) Звук, конечно, можно было сделать и посочнее, однако общей картины не портит. Шикарный альбом!

Количество просмотров: 196

Читайте также:

1 comment

  • Green написал(а):

    Однако, понедельник приятно начинать с вот такой новости. Послушаем обязательно)

    >>>

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_bye.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_good.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_whistle3.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml-scratch.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_wacko.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_yahoo.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_heart.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml-cool.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_rose.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml-smile.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_yes.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_cry.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_sad.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_unsure.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_wink.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_blush.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_facepalm.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml-straight.gif 
 

антиспам-проверка (введите число) *