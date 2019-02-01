Альбом февраля? Погружаемся в «Lotus» от SOEN

Понятно, последний месяц зимы лишь начался, и, возможно, еще случится десяток интересных релизов, но тем не менее. Если этим вечером вы сентиментальны; если душа мучительно ищет нечто одухотворенное и умное; проникновенное, классно исполненное, эмоционально насыщенное… ни слова больше! Ведь в Сети уже выложен альбом Lotus SOEN, и он ошеломительно хорош.

«Не хочу быть жестким, но большая часть того, что я слышу и вижу сегодня, — это поверхностное развлечение, — размышляет по ходу барабанщик группы, экс-OPETH’овец Martin Lopez, — и это не то, что я хочу видеть и слышать. Музыка должна быть достаточно сложной, чтобы заставить слушателя думать. Заставить сфокусироваться. Сказать, донести что-то. И в моем случае, в случае с SOEN… мне не интересно пересказывать старые истории или сочинять про драконов. Не знаю. Это не мое.

Мне кажется, надо подниматься над уровнем развлечения. Нужно цеплять реальность. Быть реальным. Быть большим, чем песня, под которую люди станут трясти головами. Тогда будет ценность. Когда слушатель нечто по-настоящему чувствует — не важно, плохое или хорошее. Не важно, экстраполирует услышанное на свою жизнь или нет, важно, чтобы оно ощущалось. Не проходило мимо.

И мы поем только о реальных вещах. О том, что беспокоит каждого из нас в сраной личной жизни или окружающем мире.

Любопытно, есть люди, которые, посмотрев клип «Martyrs», говорят: «После этого мы вас слушать не будем». Я такого не понимаю. Не понимаю, как можно глубинно задеть чувства человека, просто-напросто переодевшись из мужчины в женщину. Это была обычная провокация, на ровном месте, и, мне кажется, если кого-то она реально колбасит, то такого человека можно поздравить: других проблем у него в жизни, вероятно, не существует.

Знаете, мы просто артисты. Просто музыканты. И мы принимаем всех такими, как есть. С позиции, мол, пускай каждый делает что хочет — но не мешает другим. Нам это видео нравится, нравится его посыл, — но никакой войны никто развязывать и не думал».