Альбом декабря: ABIGOR «Totschläger (A Saintslayer’s Songbook)»Новинки и новости
Честно, мне не очень понравился грубоватый и нарочито земельно-сырой альбом ABIGOR 2018 года Höllenzwang (Chronicles Of Perdition): в конце концов, играть «блэк под 90-е» и так есть кому, а сила австрийцев не в ностальгических экзерсисах. Вселенная ABIGOR — контролируемый хаос, инфернальный авангард, пьесы-трансляции из круга седьмого, сатаническая феерия в духе артхауса.
Так что после изысканно-артистической дьявольщины Leytmotif Luzifer (The 7 Temptations Of Man) жаждалось не упрощений, но продолжения — которое, пропустив предшественник, таки состоялось в 2020 году на Totschläger (A Saintslayer’s Songbook). Альбом, появившийся без особых анонсов и крупных рекламных кампаний (World Terror Committee, в клиентах которого сплошь андеграундный блэк, явно не так эффективен, как Avantgarde Music), тем не менее, за неделю достиг своей целевой аудитории, порвал ее в хлам, озадачил случайных людей, но, главное, вернул фирменную психопатию, озарение, мефистофельщину и блеск.
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Автор: Anastasiya Количество просмотров: 286
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Если копнуть глубже то можно без проблем узнать почему альбом вышел именно на WTC
Годный альбом, да еще и с характерным абигоровским средневековым налетом. Но вот физиономия парня на обложке сильно смахивает на одного молодого алкаша, бухающего в рыгаловке рядом с ж/д переездом недалеко от моего дома. Сходство почти 100%