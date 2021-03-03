Al Di Meola о катастрофическом звоне в ушах: «Бывали моменты, когда я думал — все, слетаю с катушек»

Поскольку 3 марта — Международный день охраны здоровья уха и слуха, предлагаю отметить этот почти профессиональный праздник меломанов и музыкантов, пожелав всем, кого проблемы с ушами не беспокоят, пребывать в здравии и в дальнейшем. Потому как, читая, что переживает со своим тиннитусом, например, Al Di Meola (к слову, можно ли считать каламбуром факт, что гиперпродуктивный гитарист издает свои последние альбомы на лейбле earMUSIC?), трудно вообразить, как вообще существовать с этим всем день за днем.

«Мою форму тиннитуса характеризуют как катастрофическая, — рассказывает музыкант, — то есть уровень звона в ушах запредельный.

Я вынужден включать белый шум и принимать медикаменты, чтобы заснуть. А с пробуждением звук возвращается снова — он вообще существует постоянно, 24/7. Представьте, что у вас в голове круглосуточно кто-то орет.

Бывали моменты, когда я думал: все, слетаю с катушек. Психологически в такие времена помогает разве что общение с людьми, у которых та же проблема. Например, с Питом Таунсендом из THE WHO. Пит, если честно, забавный персонаж: он считает, что заработал свой звон в ушах от моторной лодки, от того, что катался на ней и ветер был по ушам. И что дело вовсе не в мощных усилителях, которые долбали всю дорогу его и других музыкантов на сцене. Нет, конечно же, нет! Виноват ветер!

Я же уверен, что все дело в инструментах. Громкая ритм-секция, наушники, клик-треки… уверен, все записи, что я делал с клик-треком, повлияли на барабанную перепонку. А еще мой отец был плотником, и я, ребенком, ему помогал. В мастерской все оглушительно гремело, стучало, электропила ревела — и, конечно, работа происходила без минимальной защиты ушей.

С годами факторы накладываются, слух ухудшается (я, к примеру, глух на 30%). Но кто-то просто понемножечку глохнет, а кому-то гены, помимо глухоты, подарили тиннитус. Говорят, это некая генетическая предрасположенность — и поражает она не собственно уши, а что-то в мозгу.

Что теперь со всем этим делать? Если честно, я стараюсь не обращать внимания. Отвлекаться. Потому как если фокусироваться на этом шуме, однажды сойдешь с ума».

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