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AGATHODAIMON снова в деле. Слушаем новый сингл «Ain’t Death Grand»Блог
Sathonys из AGATHODAIMON в 2020 году понял, что заскучал по былому, и вернул к жизни команду с новым составом (из личностей прошлого там только вокалист Ashtrael, певший с 2008-го до развала коллектива в 2014-м). Новый альбом, седьмой в дискографии, будет называться The Seven и выйдет в середине марта.
Sathonys: «Первой темой, которую мы сочинили после реюниона, была «Ain’t Death Grand» — так что именно она легла в основу стартового клипа и сингла. Это своего рода тизер, а также обещание: песни The Seven будут многомерными, объединяющими, как и раньше, целый спектр стилей. В одной только «Ain’t Death Grand» содержится многое: мрачная атмосфера, мелодика, агрессия, интенсивность, грув, олдскульная ностальгия одновременно с бесконечным стремлением к постижению новых музыкальных вершин».
Автор: Anastasiya Количество просмотров: 157
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3 комментария
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AGATHODAIMON снова в деле. Слушаем новый сингл «Ain’t Death Grand»
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Комментарии
- Егор: Стерильно слишком, совсем драйва не чувствуется. Хотя уверен альбом будет как обычно чётким.
- Merzbow: Сатонис на Нергушу чем то похож тут.
- Ветошь: Всегда мне нравились. Отличная новость и песня. Жду!
- Mazay: Усилились вроде. Я во всяком случае помню их более мелодичными. Песня внушает оптимизм по поводу альбома
- Ігор: И до лампочки маски,сертификаты,тесты, вакцинация. Ограничения,органичения, ограничения…
- Дед Аким: Новинки SILENZIUM — Concierto de Aranjuez (J.Rodrigo cover) скрипка рвёт душу, sad music в конце…
- Green: Уже давно жду этот самый альбом) новый трек хорош!
- Егор: И больных пусть рвут в клочья прямо на месте!
- Anastasiya: Федор написал(а): Добавьте Vincent Crowley – Beyond Acheron пожалуйста! Забыл добавить ORNAMENTOS DEL…
- Федор: Забыл добавить ORNAMENTOS DEL MIEDO «Ecos» .
- Федор: Добавьте Vincent Crowley – Beyond Acheron пожалуйста!
- Юрий Иляхин: Я уже лет пять влюблен в Фернанду.А по поводу услышанного материала- лично моё мнение,Nervosa круче…
- Zxcv: Let the devil IN
Усилились вроде. Я во всяком случае помню их более мелодичными. Песня внушает оптимизм по поводу альбома
Всегда мне нравились. Отличная новость и песня. Жду!
Сатонис на Нергушу чем то похож тут.