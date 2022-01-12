AGATHODAIMON
12.01.2022

AGATHODAIMON снова в деле. Слушаем новый сингл «Ain’t Death Grand»

Блог

Sathonys из AGATHODAIMON в 2020 году понял, что заскучал по былому, и вернул к жизни команду с новым составом (из личностей прошлого там только вокалист Ashtrael, певший с 2008-го до развала коллектива в 2014-м). Новый альбом, седьмой в дискографии, будет называться The Seven и выйдет в середине марта.

Sathonys: «Первой темой, которую мы сочинили после реюниона, была «Ain’t Death Grand» — так что именно она легла в основу стартового клипа и сингла. Это своего рода тизер, а также обещание: песни The Seven будут многомерными, объединяющими, как и раньше, целый спектр стилей. В одной только «Ain’t Death Grand» содержится многое: мрачная атмосфера, мелодика, агрессия, интенсивность, грув, олдскульная ностальгия одновременно с бесконечным стремлением к постижению новых музыкальных вершин».

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3 комментария

  • Mazay написал(а):

    Усилились вроде. Я во всяком случае помню их более мелодичными. Песня внушает оптимизм по поводу альбома

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  • Ветошь написал(а):

    Всегда мне нравились. Отличная новость и песня. Жду!

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  • Merzbow написал(а):

    Сатонис на Нергушу чем то похож тут.

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