AGALLOCH мертв, встречайте PILLORIAN

PILLORIAN — называется проект, который осенью 2016 создал John Haughm, безжалостно разваливший в прошлом мае свой удивительный AGALLOCH. (Потрясенный этой новостью, гитарист группы Don Anderson напишет длинное проникновенное и отчаянное письмо, в котором даже сравнит свои ощущения от потери группы с потерей отца, случившейся 10 лет назад.) Грустно, конечно, было, жалко и печально — но какая-никакая надежда зиждилась в возможном продолжении коллектива. Пускай и в новой форме. Однако… судя по первой песне «A Stygian Pyre», PILLORIAN едва ли можно считать продолжением.

Pillorian Agalloch В состав новой команды, кроме Джона, вошли Stephen Parker (MAESTUS/ex-ARKHUM) и Trevor Matthews (UADA/ex-INFERNUS). А играют они, по сути, стандартный блэк-метал — настолько непритязательный и грубовато-обычный (хотя и пузырящийся в середине серебристым ореолом атмосферщины), что едва ли, прослушав этот трек, кто-то сумеет впоследствии идентифицировать группу. Тем не менее, преждевременных выводов делать не будем — 10 марта выходит дебютник PILLORIAN Obsidian Arc, и по факту уже можно будет оценивать, стоила ли черная американская овчинка усиленной выделки.

, рубрика(и): Блог

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Комментарии

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  1. Зануда 11.01.2017 в 11:19

    Ну так.

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  2. полосатый_хардкор 12.01.2017 в 00:15

    Еще один атмоблэк? Ну пачиммуууууу

    >>>

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