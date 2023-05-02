AEROSMITH объявили прощальный турБлог
AEROSMITH, отметившие, страшно сказать, пятидесятилетие на сцене, наконец сдались и объявили прощальный тур под названием «Peace Out». Старики (господи, Тайлеру, который, сбривая усы, выглядит, как озорная бабушка, уже 75! Что, впрочем, не мешает ему время от времени срываться в угар и запои) отыграют сорок концертов в США и Канаде при поддержке THE BLACK CROWES — которые в Штатах до сих пор по какой-то непонятной мне причине дико популярны. Драммер Joey Kramer турне пропустит — в прошлом году у него умерла жена, начались какие-то проблемы со здоровьем (всего-то 72 года человеку), и он гастроли в последнее время вывозит не часто.
«Это не последнее «пока», а «Peace Out», — утверждают AEROSMITH. — Get ready and walk this way, и вы получите лучшее шоу в своей жизни». К обычным билетам, цена которых пока непонятна, прилагаются VIP-варианты со всякими полезными и неполезными ништяками, а также — в качестве ценнейшего приза — возможность
лизнуть щечку Тайлера сфотографироваться с Тайлером и Перри. Правда, помимо пока не объявленного, но, очевидно, конского прайса, придется приехать сильно раньше начала концерта и пройти на входе тест на ковид.
Ну и, помимо небеспричинного юмора на тему «самого финального прощального тура», есть мнение, что в возрасте музыкантов AEROSMITH долговременные планы строить трудно — и, вполне вероятно, это действительно последняя возможность увидеть легенду живьем. Но вот стоит ли — с учетом, что в голове, по клипам и старым песням, они задорны и энергичны, а вживую зрелище будет иное?..
Автор: Anastasiya Количество просмотров: 111
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AEROSMITH объявили прощальный тур
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Комментарии
Дружище Христос:
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Анакойхер:
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Anastasiya:
Чорны написал(а):
Настя. А когда будет например грайнд, или например дэз?
Конкретно у меня — на выходных: https://carolinachainsawmassacre.com/
А будет ли у THY CATAFALQUE, надо спро…
Чорны:
Зануда:
afterglowstar:
Федя:
Burzum написал(а):
Хохлятская гавноподделка
Zигуй усерднее, русско-фашистское быдло.…
Kaze Koichi:
Когда пишет человек, ни разу не слышал ни одной песни ГХ. Потому что нет угрюмее дерьма, чем мир ГХ, люди гибнут тысячами, а сама песня про то, как герою суждено сдохну…
Дед Аким:
Я был на живом концерте Шарон, Настя тоже была, не даст соврать. У Шарон потрясающе сильная харизма, энергетика, разрывает девчонка время и пространство, и делает эт…
ratfred:
Писюн с глазами написал(а):
Burzum написал(а):
Хохлятская гавноподделка
Хахахахахаха
Очень забавно. А вообще понравилось.…
Дед Аким:
В честь наступающего праздника 1 мая. Лучший концерт в жанре симфо-метал (может кто-то лучше концерт знает, я не знаю, поделитесь). Молоденькая Шарон Ден Адель — лапоч…
Писюн с глазами:
Елена:
«По сути он никому не навредил и никого не зарезал. Ну пакостное хобби у дяди, ну что поделаешь? Но это его личное дело. Тем паче что этого никто не видит,а следователь…
Я помню, как был на концерте в рамках прощального тура Scorpions лет 20 назад Все никак не попрощаются)