AEROSMITH объявили прощальный тур

AEROSMITH, отметившие, страшно сказать, пятидесятилетие на сцене, наконец сдались и объявили прощальный тур под названием «Peace Out». Старики (господи, Тайлеру, который, сбривая усы, выглядит, как озорная бабушка, уже 75! Что, впрочем, не мешает ему время от времени срываться в угар и запои) отыграют сорок концертов в США и Канаде при поддержке THE BLACK CROWES — которые в Штатах до сих пор по какой-то непонятной мне причине дико популярны. Драммер Joey Kramer турне пропустит — в прошлом году у него умерла жена, начались какие-то проблемы со здоровьем (всего-то 72 года человеку), и он гастроли в последнее время вывозит не часто.

«Это не последнее «пока», а «Peace Out», — утверждают AEROSMITH. — Get ready and walk this way, и вы получите лучшее шоу в своей жизни». К обычным билетам, цена которых пока непонятна, прилагаются VIP-варианты со всякими полезными и неполезными ништяками, а также — в качестве ценнейшего приза — возможность лизнуть щечку Тайлера сфотографироваться с Тайлером и Перри. Правда, помимо пока не объявленного, но, очевидно, конского прайса, придется приехать сильно раньше начала концерта и пройти на входе тест на ковид.

Ну и, помимо небеспричинного юмора на тему «самого финального прощального тура», есть мнение, что в возрасте музыкантов AEROSMITH долговременные планы строить трудно — и, вполне вероятно, это действительно последняя возможность увидеть легенду живьем. Но вот стоит ли — с учетом, что в голове, по клипам и старым песням, они задорны и энергичны, а вживую зрелище будет иное?..

