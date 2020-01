Группа ABSU, в последний раз заявлявшая о себе полноформатным релизом в 2011 году и с тех пор активно мелькавшая разве что в связи с трансгендерным скандалом, официально прекратила свое оккультное существование. Точнее, прекратил его Proscriptor McGovern, описав происходящее с присущей ему загадочностью.

«После незначительных размышлений, при полном отсутствии раскаяния и сожалений, я решил распустить ABSU, существовавшую три десятилетия. Это решение окончательно; к такому исходу привел ряд неразрешимых обстоятельств. Ни время, ни условия, ни модные веяния не обратят этот вердикт вспять.

От дальнейших комментариев я также отказываюсь и оставляю вам напоследок три заклинания.

«{Vii} For there are bitter waters of Chaos held immobile under (the) ground – And the Sovereigns, who personify them, reign over Opacities and Beyond». («Ибо горькие воды Хаоса удерживаются недвижимо под землей. И Властители, олицетворяющие их, царствуют над Неясностями и Запредельным». Если кто-либо понимает смысл сказанного, поправьте, поясните. — прим.авт.)

«[II] Beseech these All-Begetters in darkness, outside the circles of time. In Chaos’ sleight of hand, the Deep will respond». («Моли Прародителей во тьме, вне кругов времени. С лукавством Хаоса, Бездна вам отзовется».)

«{Vi} Never Blow Out The Eastern Candle («Никогда не задувай Восточную свечу». Была тема с таким названием на Barathrum: V.I.T.R.I.O.L. — прим.авт.)