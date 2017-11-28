ABIGOR, Зло, Тьма и возврат к традициям 90-х. Превью песен будущего альбома «Höllenzwang – Chronicles Of Perdition»

ABIGOR объявили о готовности нового альбома Höllenzwang – Chronicles Of Perdition — и это, безусловно, отличная новость, памятуя, какую бомбу они подложили в 2014-м на своем Leytmotif Luzifer (The 7 Temptations of Man). С тех пор у австрийцев выходили какие-то компиляции, сплиты, EP-шки, однако этого мало! И вот в Сети наконец появилось пятиминутное превью будущих треков.

Как все, наверное, помнят, Leytmotif Luzifer был записан в максимально пуританских условиях. Группа тогда отмечала: «Мы избавились от синтезаторов и прочих искусственных дивайсов; гитары не подвергались обработке: вы не услышите ни ревербератор, ни еще какие-либо спецэффекты. Мы не позволили использовать эффекты на инструментальных партиях, лишь на вокальных есть небольшие вкрапления ревербератора и задержки».

Далее — более. Поддерживая нынешнюю тенденцию к нарочитой натуралистичности звучания, относительно Höllenzwang… музыканты отметили следующее: «Концепт альбома таков, что в процессе записи не было сделано ни одной дополнительной гитарной дорожки. Ни одной «приложенной» мелодии, ни соло, ни дабл-трека. Мы ограничили себя инструментально, стремясь создать естественно и прямолинейно звучащий материал, состоящий из двух гитар, бас-гитары и барабанов, лишенных бластбитов. Дабы помнить первоначальную идею блэк-метала 90-х, которая всегда несла в себе сочетание ТРАДИЦИИ и, одновременно, ИННОВАЦИИ. Прошлое живо, черное пламя пылает ярко — так поприветствуйте же Тьму и Зло!!»