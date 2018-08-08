8 сентября состоится концерт памяти Павла Корнюшина

Для тех, кто помнит. 8 сентября в бар-клубе «Траецкi Магнат» (ул. Старовиленская, 10) состоится благотворительный концерт, посвященный памяти Павла Корнюшина. Песни IMPRUDENCE исполнят музыканты, входившие в состав группы в разные периоды, а также приглашенные друзья-вокалисты. Вход свободный. Информация здесь.

Imprudence

, рубрика(и): Быстрые новости

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