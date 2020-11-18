25 лет назад вышел альбом DISSECTION «Storm Of The Light’s Bane»Dissection . Блог
«Сегодня исполняется 25 лет. Скажите что-нибудь об этом альбоме», — написал в соцсети гитарист Johan Norman. Сам он на Storm Of The Light’s Bane в студийном DISSECTION дебютировал — однако же успел вклиниться в вечность, приняв (со)участие в аранжировках песен «Unhallowed», «Thorns Of Crimson Death» и «Soulreaper» (SOULREAPER’ом же Йохан и Tobias Kellgren, уже после того, как Йон сядет в тюрьму, назовут свой дэзовый проект — однако тот далеко не взлетит). Возможно, Jon Nödtveidt — гений. Возможно, люциферские звезды в марте 1995 сошлись в какие-то особые символы, и за две недели под присмотром Dan Swanö Швеция породила релиз, который слышали абсолютно все; который, словно грибница, разбросал свои ядовитые споры по поверхности мелодик-блэк и мелодик-дэз сцен, сея тьму, хаос и жанровые стандарты.
Абсолютно узнаваемый по звуку. Абсолютно компактный и самодостаточный композиционно — альбом, в котором нет ничего избыточного, нет лишних партий, нет лишних соло — и даже акустические интерлюдии, ложась минималистичным инеем под ноги Черного Всадника, появляются к месту и настроению, а не из пагубного желания экспериментировать, вбросив нечто разнообразия для.
В агрессивно-меланхолическую канву, что опутывает слушателя раньше, чем он успеет что-либо сообразить, вписалась и перфектная полубаллада «Where Dead Angels Lie» (она, к слову, была придумана Йоном много раньше), и мелодэзовый приблэкованный шторм — в эпично-плотном переплете изящных мелодий и ожесточенного скрима Нодтвейта.
Storm Of The Light’s Bane во многом продолжил путь The Somberlain, однако, сыгравшись, за пару лет группа сгладила шероховатости и углы, выдав хитовый, сбалансированный, захватывающий и, не побоюсь этого слова, коммерчески идеальный релиз.
После его выхода у DISSECTION начались большие туры — с CRADLE OF FILTH, DIMMU BORGIR, AT THE GATES, MORBID ANGEL, выступление на Wacken Open Air.
Однако уже в 97-м Йон решит вопрос с массовой популярностью сильно по-своему, застрелив алжирского гомосексуалиста, — что даже для той, былой, не занадто еще толерантной Европы, вышло несколько чересчур. Далее ему припомнят заявления насчет ритуалов MLO с человеческими жертвоприношениями; начнут выуживать странные и, по всей вероятности, придуманные цитаты, мол, Storm Of The Light’s Bane («конец света»), означает курс на «разрушение мультикультурализма и гомохристианства сатанинскими ордами».
Сам же Нодтвейт, не мудря, говорил, что поет лишь о Смерти — и только эта тема проходит сквозь Storm Of The Light’s Bane торжественным лейтмотивом. Не стираясь за 25 лет и не истлевая — как в целом этот эпохальный альбом.
Автор: Anastasiya Количество просмотров: 256
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25 лет назад вышел альбом DISSECTION «Storm Of The Light’s Bane»
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По истине Гениальный альбом!
Watain продолжили и улучшили дело Нодтвейта и Dissection.
sergey25 написал(а):
Watain продолжили и улучшили дело Нодтвейта и Dissection.
Возможно, Jon Nödtveidt — гений.
Безусловный гений. Композитор, аранжировщик, инструменталист, визионер, идеолог, последовательный приверженец своих взглядов. Музыкально в блэк-метал- Швеции с ним рядом достоин стоять только Квортон. Если говорить о безусловных моторах чёрной сцены 90-ых, то единственный вместе с Викернесом, кто «практиковал то, чему учил». Хотя так уж срослось, что через Dissection периода «Somberlain» — «Live & Plugged vol. 2» прошло достаточно талантливого народа — Уле Ёман, упомянутый в статье Юхан Нурман, Тубиас Келлгрен, и, конечно же, автор «Crimson towers», «Into Infinite Obscurity», «Feathers Fell» Джон Свецлоот.
quote: «Сам же Нодтвейт, не мудря, говорил, что поет лишь о Смерти»
В разное время говорил по-разному. Но и до отсидки, думаю, было не так просто.
«And it is about his expression and his point of seeing the world. [..] And that’s his stuff, and that’s his thoughts, and that’s his feelings of course, and we respects it very much!» (с) T. Kellgren
https://www.youtube.com/watch?v=eklgTCtvxuM (42:40)
«I always wanted to put emphasises on the Satanic concept, as I see that, you know, as reason why I playing, as a reason why I writing lyrics, you know… That’s a reason why I doing Dissection. And obviously it was not an opinion that was shared within the band by all members at that time» (c) J. Nödtveidt.
https://www.youtube.com/watch?v=dzAzHOv92FQ (1:28)
Ну и, конечно, после отсидочный пафос. Но Йону можно, у него- то слова с делом не расходятся.
«A song predicting the ultimate victory of theraging Chaos and the Anti- Cosmic impulse over the stagnant, present cosmic state of oreder and it’s creator, the demiurge. It tells of the creation being dissolved and burnt from within by the dark flames, the Chaotic heritage, that still burn inside the souls of the strong, the elect, who tread the burning path towards boundless freedom beyond the imposed slavery and limitations of cosmos. The inner black flame, the Chaotic spark, corresponds directly to the external black flame, The Light’s Bane, and the wrath of the raging gods that, through the great dissolution, ultimately shall erase cosmos and restore the primal state of formless, limitless, pandimensional and eternal Chaos!» (c) J. Nödtveidt, liner notes to Dissection CD «Live Legacy», 2003.
Ad Noctum написал(а):
Ну и, конечно, после отсидочный пафос. Но Йону можно, у него- то слова с делом не расходятся.
Да, к нему никаких вопросов. Хотя, конечно, как фанату хотелось бы посмотреть, что б Йон записывал дальше, если бы жил.
sergey25 написал(а):
Watain продолжили и улучшили дело Нодтвейта и Dissection.
Музыкально «дело Нёдтвеидта» продолжил, например, его коллега по De Infernali Микаэль «Damien» Андерссон — Midvinter «At the Sight of the Apocalypse Dragon» (1997): https://www.youtube.com/watch?v=-L7sp6pGnYk
Также обязателен к ознакомлению старый миник Cardinal Sin «Spiteful Intents» гениального пьяницы Джона Свецлоота, записанный при посильной помощи людей из Marduk, так что там конкретный «Those of the Unlight» местами просвечивает.
https://www.youtube.com/watch?v=Tv_b3UCK5Sg
Идейно «Азератствовал» на первых двух альбомах Disiplin (поблагодарим за их релиз Сатира и его Moonfog) последний, по совместительству, басист Dissection Хокан Фурвальд:
https://www.youtube.com/watch?v=MR-8mldU58Y
https://www.youtube.com/watch?v=PUo8TcWCi_s
Той же темой в нулевых баловался небезызвестный самопровозглашённый «шаман» Пана господин Шамаатае из Arckanum:
https://www.youtube.com/watch?v=igPERyqfus4
А позёрский карлик из Watain в плане «дела Нёдтвеидта» мог похвастаться только лысым итальянцем Сетом Тейтаном (когда-то — Aborym и Bloodline), который работал в Dissection ритм- гитаристом. Да и того слил после какого- то очередного наци- истерикона.
sergey25 написал(а):
Watain продолжили и улучшили дело Нодтвейта и Dissection.
Как по мне,так Watain никогда и близко не смогут достичь уровня Dissection.Визуально у них все четко и красиво — это без вопросов,но в плане музыкальном — очень скучно. Пускай и идейно возможно,но музыка очень среднего уровня.