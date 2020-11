25 лет назад вышел альбом DISSECTION «Storm Of The Light’s Bane»

«Сегодня исполняется 25 лет. Скажите что-нибудь об этом альбоме», — написал в соцсети гитарист Johan Norman. Сам он на Storm Of The Light’s Bane в студийном DISSECTION дебютировал — однако же успел вклиниться в вечность, приняв (со)участие в аранжировках песен «Unhallowed», «Thorns Of Crimson Death» и «Soulreaper» (SOULREAPER’ом же Йохан и Tobias Kellgren, уже после того, как Йон сядет в тюрьму, назовут свой дэзовый проект — однако тот далеко не взлетит). Возможно, Jon Nödtveidt — гений. Возможно, люциферские звезды в марте 1995 сошлись в какие-то особые символы, и за две недели под присмотром Dan Swanö Швеция породила релиз, который слышали абсолютно все; который, словно грибница, разбросал свои ядовитые споры по поверхности мелодик-блэк и мелодик-дэз сцен, сея тьму, хаос и жанровые стандарты.

Абсолютно узнаваемый по звуку. Абсолютно компактный и самодостаточный композиционно — альбом, в котором нет ничего избыточного, нет лишних партий, нет лишних соло — и даже акустические интерлюдии, ложась минималистичным инеем под ноги Черного Всадника, появляются к месту и настроению, а не из пагубного желания экспериментировать, вбросив нечто разнообразия для.

В агрессивно-меланхолическую канву, что опутывает слушателя раньше, чем он успеет что-либо сообразить, вписалась и перфектная полубаллада «Where Dead Angels Lie» (она, к слову, была придумана Йоном много раньше), и мелодэзовый приблэкованный шторм — в эпично-плотном переплете изящных мелодий и ожесточенного скрима Нодтвейта.

Storm Of The Light’s Bane во многом продолжил путь The Somberlain, однако, сыгравшись, за пару лет группа сгладила шероховатости и углы, выдав хитовый, сбалансированный, захватывающий и, не побоюсь этого слова, коммерчески идеальный релиз.

После его выхода у DISSECTION начались большие туры — с CRADLE OF FILTH, DIMMU BORGIR, AT THE GATES, MORBID ANGEL, выступление на Wacken Open Air.

Однако уже в 97-м Йон решит вопрос с массовой популярностью сильно по-своему, застрелив алжирского гомосексуалиста, — что даже для той, былой, не занадто еще толерантной Европы, вышло несколько чересчур. Далее ему припомнят заявления насчет ритуалов MLO с человеческими жертвоприношениями; начнут выуживать странные и, по всей вероятности, придуманные цитаты, мол, Storm Of The Light’s Bane («конец света»), означает курс на «разрушение мультикультурализма и гомохристианства сатанинскими ордами».

Сам же Нодтвейт, не мудря, говорил, что поет лишь о Смерти — и только эта тема проходит сквозь Storm Of The Light’s Bane торжественным лейтмотивом. Не стираясь за 25 лет и не истлевая — как в целом этот эпохальный альбом.

Количество просмотров: 256

8 комментариев