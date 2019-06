22-23 июня в Дудутках состоится IV фестиваль «Свята Сонца»

Традиционный, с традиционными песнями-плясками, фаер-шоу и прочими атрибутами праздничных выходных. Как обещают организаторы, «особое внимание в этом году будет уделено детальной реконструкции древних купальских традиций и обрядовой стороне праздника».

Формат фестиваля, как и в прошлые годы, объединяет несколько разноплановых мероприятий в рамках общей концепции:

• Фестиваль огня и пиротехники, или FireShow-фестиваль;

• Двухдневный open-air концерт на двух сценических площадках;

• Этно-площадки;

• Рынок мастеров-ремесленников (традиционные ремесла);

• Пленэр кузнецов;

• Интерактивные и спортивные площадки;

• Обрядовые и развлекательные блоки на протяжении всего фестиваля.

После завершения основной программы в 1:30 участники и гости фестиваля факельным шествием пройдут на берег реки Птичь, где традиционно запылают Купальские костры, течение реки понесет купальские венки, вновь будет звучать древняя музыка, а все желающие смогут прыгнуть сквозь очищающий купальский огонь. Кстати, огонь для купальских костров будет «живым», и любой желающий сможет поучаствовать в его добыче!

Основная, объединяющая все фестивальные блоки, идея – древний праздник Купалье, приуроченный ко дню летнего солнцестояния: времени, когда достигают наивысшего расцвета животворящие силы Земли. В обрядах этого праздника тесно переплелись древние языческие и более поздние христианские традиции.

Концертную программу в 2019 году представят:

Группа «NAVIBAND» (BY)

Группа «Тролль Гнет Ель» (Ru)

Группа «Стары Ольса» (BY)

Группа «Joryj Kloc» (UA)

Группа «PAWA» (BY)

Группа «IRDORATH» (BY)

Группа «BY CRY» (BY)

Группа «Fabiant» (BY)

КАЦЯРЫНА ВАДАНОСАВА i Fantasy Orchestra (BY)

Группа «НЯМІГА» (BY)

Группа «Тарас на Парнасе» (BY)

Группа «Арацэя» (BY)

Группа «Без Паники» (BY)

Группа «Бабанцуйка» (BY)

Группа «Закон Гука» (BY)

Группа «Хмельны Вір» (BY)

Патрыцыя Свіціна (BY)

Алесь Чумакоў (BY)

Аксана Мароз (BY)

Фёдар FERGIO Лысенка (BY)

Танцевальные коллективы:

Танцевальный коллектив «1410»

Танцевальный коллектив «Mana Ori» и Крысціна Кшэсінская

Студия трайбл-танца «Таямнiца»

Студия танца «Nebula»

С 21 по 23 июня 2019 на территории фестиваля будет действовать палаточный лагерь для гостей и участников фестиваля. Можно будет разместиться в палатках, предоставленных организаторами, или установить собственную палатку на территории лагеря. Палаточный лагерь будет оборудован всем необходимым: биотуалеты, вода, вывоз мусора, прокат мангалов, дров и т.д. В непосредственной близости от палаточного лагеря будет работать фудкорт. В 15 метрах от палаточного лагеря оборудована парковка.

Доставка на фестиваль

Для удобства зрителей будут организованы дополнительные автобусные рейсы по маршруту Минск-Дудутки-Минск и бесплатный трансфер по маршруту Руденск-Дудутки-Руденск.