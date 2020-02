2019 металлический. Итоги года

Кто бы там что ни обещал себе у новогодней елки, кто бы что ни вспоминал об ушедшем 2019-м, давайте вспомним еще раз. О чем мы говорили, что слушали и что для себя вынесли.

Альбомы

По итогам голосований сайта (первое полугодие + второе) есть ощущение, что наибольший ажиотаж и внимание вызвали группы, морозившие фанатов годами, а то и десятками лет. RAMMSTEIN Rammstein, DARKTHRONE Old Star, POSSESSED Revelations Of Oblivion, MAYHEM Daemon, TOOL Fear Inoculum. При этом мимо кассы прошел рожденный в муках эпик-релиз BLIND GUARDIAN. Видно, от группы все-таки ждут хэви-метала (спойлер: и он скоро будет).

Кто еще? MGŁA, NILE, BORKNAGAR, ROTTING CHRIST — просто потому, что говна эти ребята не делают. ALCEST с отличным новым релизом, AMON AMARTH, IN FLAMES — спорно, но ладно. Фантастические альбомы в 2019-м выдали INSOMNIUM, CATTLE DECAPITATION, CULT OF LUNA, SOEN — за что и были отмечены. От себя еще добавлю When We Are Forgotten IMPERIUM DEKADENZ, Pitfalls LEPROUS (не метал, понравится не каждому — но… это Искусство с большой «И»), Ofidians Manifest KAMPFAR (предсказуемо, но хорошо).

Белсцена

Я немного обленилась и не делала подборок по релизам белорусской сцены, однако об основных разговоры так или иначе велись в течение года. Проект DOWNCROSS, выпустивший сразу два полноформатника, вне сомнений, стал открытием года. Причастный к нему же ESSENCE OF DATUM продолжил свою забористую инструментальную дискографию контрактом с Season of Mist и альбомом Spellcrying Machine. К жизни вернулись REIDO с дьявольским полноформатником Anātman. KRUMKAČ со вторым лонгплеем Kryvijskaja dyvizija, вроде, не открыл ничего нового — но при этом группа заметно прогрессирует, вырабатывает свой звук, и слушать ее, по меньшей мере, не скучно.

Концерты

Большую часть года я провела в Минске, поэтому разговор таки о нем. Самой серьезной тенденцией последних лет стали возвращенцы: коллективы, которые уже были, были с аншлагами, так что не зазорно стало привезти снова. POWERWOLF со своим феерическим околорелигиозным шоу (напомню, группа выступала в один день с MANOWAR, которые врали, будто завершают карьеру, но и это не помешало солдауту); IN FLAMES с новым альбомом и в честь десятилетия с первого визита; DARK TRANQUILLITY (как родные уже); MGŁA в традиционном летнем пекле; AMORPHIS (как DARK TRANQUILLITY); LACRIMOSA, IN EXTREMO.

В числе коллективов, приезжавших впервые, по-смешному запомнились хулиганы URATSAKIDOGI, давно любимые мною FORGOTTEN TOMB, чумовой сет IMPERIAL TRIUMPHANT и дикий — THE OCEAN. В Минск впервые приехали DIMMU BORGIR!!! Круто играли MONO и очумело — PSYCHONAUT 4. Жаль, не удалось увидеть AMENRA. Надеюсь, получится где-то еще.

События

SLAYER завершили концертную карьеру обширным туром — про один из концертов которого можно почитать тут. Развалился долгоиграющий и, казалось, семейный подряд CHILDREN OF BODOM. BATUSHKA устроили дележ, суды и безумие. Youtube объявил войну речам Варга Викернеса. MÖTLEY CRÜE снова вылезли со стадионным турне. И я не знаю, что из всего этого хуже.

С концертами (или, по меньшей мере, анонсами оных) вернулись DEMONS & WIZARDS, MERCYFUL FATE, RAGE AGAINST THE MACHINE, FAITH NO MORE. Мир зачем-то увидел фильм «Lords of Chaos».

Потери

16 января разбился, сбросившись с балкона, барабанщик RAZORBACK Brian Velasco.

25 января проиграл битву с раком вокалист RIGOR MORTIS Bruce Corbitt.

28 января остановилось сердце Paul Whaley, барабанщика олдовой группы BLUE CHEER.

13 апреля от сердечного приступа скончался Paul Raymond, клавишник и гитарист UFO и MICHAEL SCHENKER GROUP.

26 апреля умер вокалист MOLLY HATCHET Phil McCormack.

4 марта покончил с собой Keith Flint из PRODIGY.

8 июня от сердечного приступа скончался «золотой голос» ANGRA, SHAMAN и VIPER Andre Matos.

13 июня найдено тело Nature Ganganbaigal, лидера TENGGER CAVALRY.

23 сентября умер бывший гитарист MORBID ANGEL Richard Brunelle.

2 октября тромб погубил Morten Stützer из ARTILLERY.

21 октября скончался Peter Hobbs, лидер HOBBS’ ANGEL OF DEATH.

4 ноября рак забрал бывшего басиста MERCYFUL FATE and KING DIAMOND Timi Hansen, немного не дожившего до реюниона коллектива.

Но уже вовсю идет 2020-й… и, надеемся, он будет лучше!