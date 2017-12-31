2017 металлический. Итоги года

До 2018-го осталось четыре часа, и, пользуясь случаем, поздравляю всех с наступающим! А также, пока не начались разгул и пьянство, хочется кратенько подвести черту. Чем запомнился уходящий 2017-й музыкальный?

Альбомы

Судя по комментариям к голосовалкам по лонгплеям первого и второго полугодия, перечисление крутых релизов уходящего года могло бы быть почти бесконечным. И любопытный человек, конечно, пополнит свой must-have список некоторыми рекомендациями. Топы же привычно — и заслуженно! — заняли ветераны. KREATOR со своими Gods Of Violence (чесслово, я сама уже разучила эту нетленку по нотам!), а также тяжелый и мрачный диск PARADISE LOST Medusa. Кроме того, высоко оценили альбом NOKTURNAL MORTUM Істина, SEPTICFLESH Codex Omega и CANNIBAL CORPSE Red Before Black. Хорошо, судя по всему, зашли OBITUARY Obituary, SEPULTURA Machine Messiah, MOONSPELL 1755. Проверенные бренды не подвели! И даже небесспорные альбомы MORBID ANGEL и SATYRICON, как оказалось, без проблем обрели свою активную аудиторию.

Концерты

Тут есть две новости. Обе хорошие. Во-первых, в умах государственных мужей случилось временное прояснение, и в 2017-м они стали существенно отзывчивее к металистам, изголодавшимся по душевной музыке и воплям про Сатану с большой сцены. В Минск без проблем приехали (и даже выступили!) ROTTING CHRIST, обещав непременно вернуться и надрать зады, которые не додрали по декабрю. Также состоялось несколько блэковых андеграундных фестов, коих — спойлер! — в следующем году станет еще гуще. Либерализация!

Во-вторых, активизировались все организаторы — и давно известные, и новые — так что пожаловаться даже и не на что. Так, помимо «роттингов», в 2017-м с ошеломительным успехом в Минск впервые приехали CHILDREN OF BODOM, AMON AMARTH и POWERWOLF; грандиозно втопили ветераны CARCASS; очаровывали и околдовывали нежнейший ALCEST и моднейшая блэковая MGŁA. Одним из самых эмоционально-восхитительных концертов года стало выступление WINTERSUN — и до сих пор жаль всех, кто не видел этого чуда.

Довелось посмотреть и на «возвращенцев»: ARCH ENEMY (причем разогрев от JINJER запомнился едва ли не сильнее!), DARK TRANQUILLITY, SEPTICFLESH, PAIN. Кроме того, десятки концертов и мини-фестов локальных команд, дивно разнообразивших жизнь и плейлист. Ну и, бонусом, выездные фестивали. Одним словом, мало не казалось.

Скандалы

Топ-3 за год: неутихающие страсти вокруг Хлевинского и CAMF; неутихающие разборки вдоль и поперек «знича»; внезапный и неоправданный демарш украинцев KHORS и KZOHH. В международном же масштабе самым стремным событием уходящего 2017-го, вне сомнений, стали обвинения в групповом изнасиловании против музыкантов DECAPITATED, которые пока отпущены под залог, но, судя по всему, влипли всерьез и надолго.

Потери

Для сотен и тысяч рок-фанатов год 2017-й замаран черной рамкой: два непредсказуемых и до сих пор чертовски странных самоубийства навсегда пошатнули уверенность, что если ты взрослый человек, звезда и добился, то грозит тебе максимум маразм и желание играть «последний тур» по десять раз на год. Chris Cornell. Chester Bennington. Истории, в которые не веришь доселе.

Похоронный список же, увы, этим не ограничивается.

28 января от рака умер бывший клавишник BLACK SABBATH Geoff Nicholls.

8 февраля в мир иной ушел культовый для шведского андеграунда персонаж Tony «It» Särkkä. Причины смерти семья предпочла не разглашать.

13 января умерла 31-летняя басистка KITTIE Trish Doan. Причины неизвестны.

21 марта сердечный приступ унес основателя NEGURA BUNGET Gabriel «Negru» Mafa.

5 апреля от передозировки умер 61-летний лидер TRANS-SIBERIAN ORCHESTRA Paul O’Neill.

20 апреля героически погиб барабанщик и вдохновитель группы INTERNAL BLEEDING William Tolley.

21 октября умерла половина CELTIC FROST — басист Martin Eric Ain. 50 лет. Сердечный приступ.

22 октября от рака умер экс-гитарист MARILYN MANSON Daisy Berkowitz.

9 ноября от передозировки скончался первый вокалист FAITH NO MORE Chuck Mosley.

18 ноября умер один из «отцов» AC/DC Malcolm Mitchell Young.

13 декабря отказало сердце Warrel Dane.

Спите спокойно, беспокойные души!

Разное

Какими еще событиями жила мировая общественность? Шумно проводили на гастрольную пенсию BLACK SABBATH. Порвали три резиновых нетопыря. В аншлаговых слезах и соплях пустили по миру HIM (теперь никто не помешает Вилле спиваться!). Последние концерты дали DILLINGER ESCAPE PLAN (благо, успела ухватить толику их психоза на «брутале»!).

Но в целом год был как год. С приколами, радостями, движем и тоской. Пожелаем, чтобы следующий стал получше… или хотя бы список некрологов короче. И спасибо всем, кто был здесь! Фотографам Светлане Дубовец и — особенно — незаменимому Сергею Гагулину. А также всем вам!!! Спасибо, что вы есть.

С наступающим!!!