2016 металлический. Итоги года

В преддверии Старого Нового года — традиционные размышления о годе минувшем: что было, что есть, с чем мы пришли в 2017-й. Итоги, альбомы, концерты, тенденции и результаты…

Лучшие альбомы

Сборными усилиями в два этапа мы решали, что хорошего было выпущено в 2016-м. По итогам голосования за бест-оф первого полугодия с ощутимым преимуществом в топ вышли Rituals ROTTING CHRIST, Abbath ABBATH, Where Shadows Forever Reign DARK FUNERAL и Magma GOJIRA. Также активно голосовали за Jomsviking AMON AMARTH, Dystopia MEGADETH, Arktis IHSAHN и The Fall Of Hearts KATATONIA. Имхо, все по праву, разве что «кататонией» до сих пор так и не прониклась. И еще жаль, в список самых-самых не попал Mariner CULT OF LUNA & Julie Christmas: безупречный альбом, переслушивать который можно без остановки.

Во втором полугодии шла напряженная битва между Atoma DARK TRANQUILLITY и Hardwired…To Self-Destruct METALLICA — с финальной победой шведов, которых мы совсем уже скоро снова сможем увидеть вживую. Также в список лучших вышла проверенная десятилетиями гвардия в составе DARKTHRONE, VADER, SODOM и TESTAMENT. Ветераны в этом году не дремали!..

Концерты

Увы, к концу года мало-помалу концертная активность в Минске пошла на убыль. Во-первых, ввиду непреходящего финансового кризиса; во-вторых, в связи со слабой посещаемостью; в-третьих, в связи с уходом или переориентацией основных организаторов. В-четвертых, список активно гастролирующих метал-звезд, способных собирать залы при умеренных затратах на гонорары, а также не вызывать баттхерта у чиновников, достаточно невелик, и уже, как мы видим по тем же MOONSPELL, AMORPHIS и DARK TRANQUILLITY, прокручивается не по первому кругу.

Если весна 2016 была насыщенной и бойкой — с AMORPHIS, MOONSPELL, ELUVEITIE, чудом проскочившими BELPHEGOR в связке с NILE, GOD IS AN ASTRONAUT (в связи с аншлагом на первом концерте, кстати, в апреле возвращаются снова), MANOWAR, EPICA, KATAKLYSM, SADIST, CRADLE OF FILTH, KORPIKLAANI — то к осени созвездия заметно поредели. Мы увидели THE 69 EYES, ANIMALS AS LEADERS, IN EXTREMO, TIAMAT, DIRKSCHNEIDER и SABATON. Что, с одной стороны, не так уж и мало, но… на начало 2017-го, по факту, остался только один более-менее стабильный организатор: Wake Up. В Беларусь он выборочно везет артистов московской «Спики» — однако делает это нечасто и осторожно, ибо метал-группы, как правило, недешевы, а сборы сомнительны. Есть еще, конечно, некоторая надежда на жирные привозы от Flaming Arts — однако парни с головой ушли в европейский букинг, и с группами работают в основном экстремальными, что после весенних приключений BELPHEGOR и BATUSHKA (не забудем также отмену INCANTATION и DEVOURMENT — другого организатора, который по итогам полученного геморроя отказался от идеи возить в Минск брутал-старз) едва ли в обозримом будущем будет допущено в РБ и Россию.

Однако есть и хорошие новости: стало больше концертов андеграундных, своих и «привозных». В блэке и дэзе. Причем поток этот спадать не собирается — неизвестно, поспособствует ли его густоте пресловутая отмена виз на пять дней, но… будем верить, что да! В 2016-м мы участвовали в шальных брутал-пати в «ili» и «Doodah King», страдали с TOTALSELFHATRED, PSYCHONAUT 4 и VANHELGA, жгли под музыку CULT OF FIRE. Также летом традиционно гремели рок- и метал-фестивали, а ночная жизнь пополнилась двумя готическо-апокалиптическими вечеринками. Как говорится, ин подземелье ви траст!

Плохое

О некоторых опасениях относительно концертной жизни Беларуси я рассказала чуть выше, так что подчеркну лишь одно: по факту событий весны 2016 хоть сколь-либо контроверсивных имен на столичных площадках нам не видать. Разве что сугубо андеграундные коллективы — за гастрольки которых я, впрочем, также бы не поручилась. Концертная цензура остается, она бесцеремонна и временами непредсказуема.

Впрочем, случаются вещи и похуже. В частности, 2016-й не щадил ни металистов, ни звезд рок- и поп-сцены.

10 января умер от рака David Bowie.

23 января умер от рака бывший басист DIO RAINBOW Jimmy Bain.

4 февраля от осложнений болезни Паркинсона умер основатель EARTH, WIND AND FIRE Maurice White.

23 февраля сердечный приступ унес гитариста RIVERSIDE Piotr Grudziński.

3 марта внезапно скончался драммер GATES OF ISHTAR Oskar Karlsson.

11 марта покончил с собой Keith Emerson.

18 апреля умерла от рака прекрасная Aleah Liane Stanbridge, голос TREES OF ETERNITY.

21 апреля вещества погубили артиста, известного как Prince.

21 мая на сцене остановилось сердце Nick Menza.

21 августа от рака умер гитарист ARCHITECTS Tom Searle.

10 сентября после тяжелой болезни скончался барабанщик TAROT Pecu Cinnari.

7 ноября ушел из жизни Leonard Cohen.

23 декабря умер от рака гитарист MALICE Mick Zane.

25 декабря умер George Michael.

Распались или ушли в бессрочный отпуск группы AGALLOCH, BOLT THROWER, THE DILLINGER ESCAPE PLAN, KYLESA, REVAMP, SCAR THE MARTYR, TWISTED SISTER.

Разное

Мы пока живы — и это уже хорошо! А значит, будет музыка, будут мероприятия, будут и новости.

Что активнее всего обсуждалось в 2016-м? Навскидку — новый альбом от METALLICA; мегауспешный реюнион-тур GUNS N’ ROSES и фронтменство Роуза в AC/DC; победа Трампа на американских выборах и околомузыкальный срач на эту тему; неуместная активность метал-антифа в Европе и религиозный психоз в пост-СССР; грязька вокруг украинского феста Carpathian Alliance; долгоиграющий скандал в районе зигующего Ансельмо… В общем, скандалы-интриги-расследования, взлет пост-метала и атмосферного-блэка — и, как обычно, надежда, что новый год будет лучше.

* Итоги второго полугодия белорусской метал-сцены на подходе.