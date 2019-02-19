1914 — на выходных украинские «слепцы» двигаются на Вильнюс!

..так что если кто собирается на фестиваль Vilkų Žiema, передавайте привет. Будем верить, с 2019-го группа проложит немало маршрутов: недаром за нее взялись Napalm Records. В ноябре колоритнейшая украинская команда выпустила второй лонгплей The Blind Leading The Blind, и этот альбом из тех, что переслушиваешь потом месяцами, наслаждаясь и записью, и концептом, и изощренным, искусно-мрачным способом увязать дум, приблэкованный дэз с ощущением вселенской опустошенности, боли и трагической кровожадности.

«Мы не поем о политике, не занимаемся пропагандой — мы говорим о войне, окопах, страхе, безнадежности и бесконечной смерти вокруг».

The Blind Leading The Blind — не увлекательная экскурсия. Это эмоционально болезненный опыт, вгрызающийся в подсознание монологами, обрывками, интерлюдями, ощущением документальности и присутствия. 1914 прокручивают перед глазами депрессивную хронику — и делают это так мастерски, что оторваться невозможно до самого финала, «War Out».

Крайне хотелось бы услышать альбом вживую — на Vilkų Žiema поехать не получится, но, возможно, где-то удастся попозже. А пока предлагаю пересмотреть/переслушать тему «Passchenhell», в записи которой внезапно засветился David Ingram.