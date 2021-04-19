12 лет спустя. Слушаем новый альбом INTERIOR WRATH «В Ветра Гимнах»Новинки и новости
Расцвет русскоязычного паган-фолк-блэк-метала с патриотическим оттенком, длинными многосоставными названиями групп, альбомов и песен, пришелся на начало-середину нулевых. С тех пор жанр где-то преобразился, где-то выродился, где-то ушел в подполье; иные не смогли/не захотели откреститься от приставки «NSBM», а ведь сейчас для сколь-либо большой сцены она — приговор.
Беларусь та волна затронула мало: бывали эпизодические тематические фесты, завершавшиеся непременными онлайн- и оффлайн-разборками с антифа; случались отдельные проекты — но кроме INTERIOR WRATH и весьма своеобразных MOLAT (к слову, волынка на В Ветра Гимнах как раз-таки дружественная оттуда) всерьез не дожил, наверно, никто. Начинали парни с 2002 года и демо-ленты Символ победы тьмы (2003); в 2009-м наконец вышел мощный дебютник Волчья кровь противостояния. Далее менялась жизнь, менялся состав — однако не терялись ни источники вдохновения, ни идейный костяк коллектива, и 2021-й увидел второй лонгплей группы В ветра гимнах, выпущенный Der Schwarze Tod.
«Триумф воли», «Под багряными стягами дикой охоты», «В котле судеб кипящем», «Я принесу с собою ночь» — названия треков отбрасывают на десятилетие назад; и таки да, IW как будто не уходили. В основании В ветра гимнах — все тот же эпично-победный, мелодично-качевый, массивный, облаченный в прифолкованные атмосферы и клавишную помпезность многословный черненый славянский метал — с поправкой на современность (кое-где слышны ненавязчивые пост-роковые интерлюдии), однако уверенно держащийся корней; многогранный, целостный и убедительный ровно настолько, чтобы — чем Перун не шутит — спровоцировать возрождение жанра.
Несмотря на то, что на Bandcamp-странице с альбомом в подписи значится «Russia», родину INTERIOR WRATH вниманием не обошли, выпустил проникновенную беларускоязычную тему «Беларусь»; потенциальный концертный хит!..
Автор: Anastasiya Количество просмотров: 293
Читайте также:
12 комментариев
Добавить комментарий Отменить ответ
Обновления
-
Прощание с Бартоном: FEAR FACTORY показали «Disruptor»
-
Мерч настоящего. RAMMSTEIN объединились с модным брендом Balenciaga; угадайте, почем теперь майка группы
-
Мерч будущего: MEGADETH продали свой первый NFT за $18000
-
LORDI издадут осенью семь студийных альбомов. «Изначально я, вообще-то, хотел десять»
-
Еще немного женского бразильского дэза: группа CRYPTA
-
Бывший гитарист SABATON Rikard Sundén осужден за приставание к малолетней девочке и хранение детской порнографии
-
Dirkschneider и олдыри: новый проект Udo с бывшими из ACCEPT
-
Китайский метал-мерч: «Мужская футболка для младенцев с уничтожением детей» и другие новинки сезона!
-
Мнение. Nick Barker: «В сегодняшнем дэз-метале нет ни души, ни художественной ценности»
-
«Пандемический оркестр» из 160 человек сыграл классику IRON MAIDEN
Всё дело в том, что нацики — тупые, ограниченные и в основном агрессивные люди. Как правило, с комплексами маленькой пиписьки и перекладывания вины. Конечно, и среди них бывают хорошие музыканты, но многие фэны не могут / не хотят разделять артиста и творчество, какая бы там у группы Gestapo88HeilHeil красивая флейточка не была и риффы заводные
Сержант Ди написал(а):
Всё дело в том, что нацики — тупые, ограниченные и в основном агрессивные люди. Как правило, с комплексами маленькой пиписьки и перекладывания вины. Конечно, и среди них бывают хорошие музыканты, но многие фэны не могут / не хотят разделять артиста и творчество, какая бы там у группы Gestapo88HeilHeil красивая флейточка не была и риффы заводные
Что к чему?
Не могу вспомнить название банды, вроде блэк-трэш из Гомеля. Ещё пренадлежат к какому то трушному движению, ещё подгорало тут у кого-то, когда-то Настя вкидывала их альбом в ленте. Не напомните? Решил заценить чё нить из РБ сцены. Поэтому советы велкам) блэк, дэз, дум, трэш. Без дудок. Ну если только в тему эти дудки, как в ноктурналах в «Голос Стали».
добротный альбом у белорусов получился. И цельный, и в то же время разноплановый, не надоедающий, приятно «на ухо ложится». Есть прям и мясной дэз-трэш местами, а есть очень красивые, гимновые вещи, с налётом такой своеобразной хитовости, западает в память. «К залам славы» особенно.
А почему вы их к нсбм причисляете? На слух в текстах вроде не встретилось ни одной зиги. Обычная для такого жанра лирика. Может перебор с пафосом, конечно, но в целом ничего запретного.
Не поддерживаю смеси NS и BM, но, надо отдать должное: музыка у них зачастую получается намного лучше. чем краснопузый типа-«блэчок». Правда не уверен, что данный альбом хоть чем-то интересен.
А полностью разделять чьи-либо взгляды никто и не просит, Сержант Ди.
Тем временем намечается камбэк, пожалуй, самой интересного (главного?) проекта указанного направления:
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=130380575764412&id=100063774098231
Сергеич написал(а):
Тем временем намечается камбэк, пожалуй, самой интересного (главного?) проекта указанного направления:
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=130380575764412&id=100063774098231
Я с ним в прошлом году общалась. Мутный тип. Но да, сказал, что релиз в работе, состав группы неизвестен — да и неважен.
Влад написал(а):
Не могу вспомнить название банды, вроде блэк-трэш из Гомеля. Ещё пренадлежат к какому то трушному движению, ещё подгорало тут у кого-то, когда-то Настя вкидывала их альбом в ленте. Не напомните?
Verwüstung?
Гронд написал(а):
А почему вы их к нсбм причисляете? На слух в текстах вроде не встретилось ни одной зиги. Обычная для такого жанра лирика. Может перебор с пафосом, конечно, но в целом ничего запретного.
Нового альбома текстов нет, но можно почитать из прошлого: https://www.metal-archives.com/albums/Interior_Wrath/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D1%87%D1%8C%D1%8F_%D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%8C_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D0%BD%D0%B8%D1%8F/253830 Арийская раса, вот это вот все. Плюс, тусовка вокруг них довольно специфическая. По мне так ничего страшного, но в 2021-м металист не имеет права даже пукнуть «не в ту» сторону — заклюют.
Оркестр написал(а):
Что к чему?
Группа — НСБМ, НСБМ — зашквар вне зависимости от уровня музыкантов. Так понятнее?
Сержант Ди написал(а):
Группа — НСБМ, НСБМ — зашквар вне зависимости от уровня музыкантов. Так понятнее?
А туда ли ты зашел, шавочка?
Сержант Ди написал(а):
Оркестр написал(а):
Что к чему?
Группа — НСБМ, НСБМ — зашквар вне зависимости от уровня музыкантов. Так понятнее?
Это ты пытаешься транслировать только своё мнение. А нсбм или нстм или хернагоре БМ и любые такие приставки, которыми кто то тут раскидывается, это и есть зашквар лично каждого такого «осведомленного» типа. Нужно понимать что если назвался нсбм это национал-социалистический БМ и лирика будет соответствующей, а тут ясно написано шта эта Паган БМ ёпта! Не услышал ничего нсбмного, не пиздите. Где то ещё читал их древнее интервью там они прямо сказали что не нсбм и было это хер когда. И тусовки нет никакой в блр уже давно.