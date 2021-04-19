interiorwrath
19.04.2021

12 лет спустя. Слушаем новый альбом INTERIOR WRATH «В Ветра Гимнах»

Новинки и новости

Расцвет русскоязычного паган-фолк-блэк-метала с патриотическим оттенком, длинными многосоставными названиями групп, альбомов и песен, пришелся на начало-середину нулевых. С тех пор жанр где-то преобразился, где-то выродился, где-то ушел в подполье; иные не смогли/не захотели откреститься от приставки «NSBM», а ведь сейчас для сколь-либо большой сцены она — приговор.

Беларусь та волна затронула мало: бывали эпизодические тематические фесты, завершавшиеся непременными онлайн- и оффлайн-разборками с антифа; случались отдельные проекты — но кроме INTERIOR WRATH и весьма своеобразных MOLAT (к слову, волынка на В Ветра Гимнах как раз-таки дружественная оттуда) всерьез не дожил, наверно, никто. Начинали парни с 2002 года и демо-ленты Символ победы тьмы (2003); в 2009-м наконец вышел мощный дебютник Волчья кровь противостояния. Далее менялась жизнь, менялся состав — однако не терялись ни источники вдохновения, ни идейный костяк коллектива, и 2021-й увидел второй лонгплей группы В ветра гимнах, выпущенный Der Schwarze Tod.

«Триумф воли», «Под багряными стягами дикой охоты», «В котле судеб кипящем», «Я принесу с собою ночь» — названия треков отбрасывают на десятилетие назад; и таки да, IW как будто не уходили. В основании В ветра гимнах — все тот же эпично-победный, мелодично-качевый, массивный, облаченный в прифолкованные атмосферы и клавишную помпезность многословный черненый славянский метал — с поправкой на современность (кое-где слышны ненавязчивые пост-роковые интерлюдии), однако уверенно держащийся корней; многогранный, целостный и убедительный ровно настолько, чтобы — чем Перун не шутит — спровоцировать возрождение жанра.

Несмотря на то, что на Bandcamp-странице с альбомом в подписи значится «Russia», родину INTERIOR WRATH вниманием не обошли, выпустил проникновенную беларускоязычную тему «Беларусь»; потенциальный концертный хит!..

Количество просмотров: 293

Читайте также:

12 комментариев

  • Сержант Ди написал(а):

    Всё дело в том, что нацики — тупые, ограниченные и в основном агрессивные люди. Как правило, с комплексами маленькой пиписьки и перекладывания вины. Конечно, и среди них бывают хорошие музыканты, но многие фэны не могут / не хотят разделять артиста и творчество, какая бы там у группы Gestapo88HeilHeil красивая флейточка не была и риффы заводные

    >>>
  • Оркестр написал(а):

    Сержант Ди написал(а):
    Всё дело в том, что нацики — тупые, ограниченные и в основном агрессивные люди. Как правило, с комплексами маленькой пиписьки и перекладывания вины. Конечно, и среди них бывают хорошие музыканты, но многие фэны не могут / не хотят разделять артиста и творчество, какая бы там у группы Gestapo88HeilHeil красивая флейточка не была и риффы заводные
    Что к чему?

    >>>
  • Влад написал(а):

    Не могу вспомнить название банды, вроде блэк-трэш из Гомеля. Ещё пренадлежат к какому то трушному движению, ещё подгорало тут у кого-то, когда-то Настя вкидывала их альбом в ленте. Не напомните? Решил заценить чё нить из РБ сцены. Поэтому советы велкам) блэк, дэз, дум, трэш. Без дудок. Ну если только в тему эти дудки, как в ноктурналах в «Голос Стали».

    >>>
  • Гронд написал(а):

    добротный альбом у белорусов получился. И цельный, и в то же время разноплановый, не надоедающий, приятно «на ухо ложится». Есть прям и мясной дэз-трэш местами, а есть очень красивые, гимновые вещи, с налётом такой своеобразной хитовости, западает в память. «К залам славы» особенно.
    А почему вы их к нсбм причисляете? На слух в текстах вроде не встретилось ни одной зиги. Обычная для такого жанра лирика. Может перебор с пафосом, конечно, но в целом ничего запретного.

    >>>
  • Ограниченность и агрессивность написал(а):

    Не поддерживаю смеси NS и BM, но, надо отдать должное: музыка у них зачастую получается намного лучше. чем краснопузый типа-«блэчок». Правда не уверен, что данный альбом хоть чем-то интересен.

    А полностью разделять чьи-либо взгляды никто и не просит, Сержант Ди.

    >>>
  • Сергеич написал(а):

    Тем временем намечается камбэк, пожалуй, самой интересного (главного?) проекта указанного направления:
    https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=130380575764412&id=100063774098231

    >>>
  • Anastasiya написал(а):

    Сергеич написал(а):
    Тем временем намечается камбэк, пожалуй, самой интересного (главного?) проекта указанного направления:
    https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=130380575764412&id=100063774098231
    Я с ним в прошлом году общалась. Мутный тип. Но да, сказал, что релиз в работе, состав группы неизвестен — да и неважен.

    >>>
  • Anastasiya написал(а):

    Влад написал(а):
    Не могу вспомнить название банды, вроде блэк-трэш из Гомеля. Ещё пренадлежат к какому то трушному движению, ещё подгорало тут у кого-то, когда-то Настя вкидывала их альбом в ленте. Не напомните?

    Verwüstung?

    >>>
  • Anastasiya написал(а):

    Гронд написал(а):
    А почему вы их к нсбм причисляете? На слух в текстах вроде не встретилось ни одной зиги. Обычная для такого жанра лирика. Может перебор с пафосом, конечно, но в целом ничего запретного.

    Нового альбома текстов нет, но можно почитать из прошлого: https://www.metal-archives.com/albums/Interior_Wrath/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D1%87%D1%8C%D1%8F_%D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%8C_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D0%BD%D0%B8%D1%8F/253830 Арийская раса, вот это вот все. Плюс, тусовка вокруг них довольно специфическая. По мне так ничего страшного, но в 2021-м металист не имеет права даже пукнуть «не в ту» сторону — заклюют.

    >>>
  • Сержант Ди написал(а):

    Оркестр написал(а):
    Что к чему?
    Группа — НСБМ, НСБМ — зашквар вне зависимости от уровня музыкантов. Так понятнее?

    >>>
  • Ограниченность и агрессивность написал(а):

    Сержант Ди написал(а):
    Группа — НСБМ, НСБМ — зашквар вне зависимости от уровня музыкантов. Так понятнее?

    А туда ли ты зашел, шавочка?

    >>>
  • Уалодя написал(а):

    Сержант Ди написал(а):
    Оркестр написал(а):
    Что к чему?
    Группа — НСБМ, НСБМ — зашквар вне зависимости от уровня музыкантов. Так понятнее?
    Это ты пытаешься транслировать только своё мнение. А нсбм или нстм или хернагоре БМ и любые такие приставки, которыми кто то тут раскидывается, это и есть зашквар лично каждого такого «осведомленного» типа. Нужно понимать что если назвался нсбм это национал-социалистический БМ и лирика будет соответствующей, а тут ясно написано шта эта Паган БМ ёпта! Не услышал ничего нсбмного, не пиздите. Где то ещё читал их древнее интервью там они прямо сказали что не нсбм и было это хер когда. И тусовки нет никакой в блр уже давно.http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_yes.gif

    >>>

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_bye.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_good.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_whistle3.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml-scratch.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_wacko.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_yahoo.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_heart.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml-cool.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_rose.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml-smile.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_yes.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_cry.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_sad.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_unsure.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_wink.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_blush.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_facepalm.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml-straight.gif 
 

антиспам-проверка (введите число) *